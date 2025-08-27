Wie is de echte Boss? De strijd tussen Boss Pets en Hugo Bos

Een online winkel voor huisdierbenodigdheden, Boss Pets in Liverpool heeft een sommatie ontvangen van Hugo Boss, die eist dat ze stoppen met het gebruik van de naam "Boss".

Ben McDonald, had zijn merk aangevraagd bij het Engelse merkenbureau. En in de oppositieperiode nam Hugo Boss direct actie. Ben McDonald dacht dat zijn hele wereld instortte nadat hem was verteld dat hij te maken had met de mogelijke juridische strijd met multinational Hugo Boss.

Hugo Boss bewaakt en handhaaft zijn merkrechten wereldwijd. Als internationaal mode- en cosmeticabedrijf kan Hugo Boss – net als elk ander bedrijf – niet anders. De merken, BOSS en HUGO vertegenwoordigen een enorme waarde.

Hugo Boss neemt actie wanneer er een overlap is met hun bestaande merkrechten waarbij zij streven naar een dialoog ten gunste van een minnelijke schikking tussen beide partijen.

Na de eerste brief en het antwoord van McDonald stuurde Hugo Boss nog een e-mail naar McDonald met het verzoek dat het merk Boss Pets geen betrekking heeft op 'mode gerelateerde huisdieraccessoires die overlappen met hun eigen huisdierencollectie. Naast de BOSS-activiteiten op het gebied van hoogwaardige dames- en herenkleding, schoenen en accessoires, is het merk ook actief op andere gebieden – zoals BOSS home, BOSS paardensport en BOSS hondenaccessoires – waarvoor de merken ook zijn geregistreerd.

Ben McDonald heeft 10 dagen de tijd gekregen om zijn website offline te halen. Zijn advocaat stelt dat McDonalds bedrijf zich richt op gezondheidsproducten voor huisdieren – een sector die volgens hem duidelijk verschilt van de mode-industrie, waardoor verwarring uitgesloten zou zijn.

Verder stelt de advocaat dat de term boss veelvuldig voorkomt in de UK, meestal als verwijzing naar goede kwaliteit.

