Verwarring en verwatering: Louis Vuitton wint zaak tegen XL SPORTING

Eind oktober heeft de Oppositieafdeling van het EUIPO een beslissing genomen in een oppositieprocedure die werd gestart door Louis Vuitton Malletier tegen de EU-merkregistratieaanvraag voor XL SPORTING op naam van Dongguan Xing Long Sporting Goods.

Louis Vuitton maakte bezwaar tegen de aanvraag voor een semi-figuratief merk, afgebeeld hieronder, voor waren in Klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels).

De oppositie was gebaseerd op de registraties voor het bekende LV-monogram, afgebeeld hieronder, geregistreerd voor waren in Klasse 25, met als reden de kans op mogelijke verwarring tussen de merken.

Ter onderbouwing van de oppositie werd een uitgebreide argumentatie ingediend alsmede bewijs van bekendheid van het merk. Louis Vuitton wees erop dat registratie en gebruik van het aangevochten merk consumenten zou kunnen misleiden over de herkomst van de goederen en daardoor de onderscheidende kracht van haar eigen merken zou kunnen ondermijnen.

Kans op verwarring

Bij de beoordeling van de kans op verwarring werd door de oppositieafdeling rekening gehouden met de mate van visuele, fonetische en conceptuele gelijkenis tussen de conflicterende merken. De gelijkenis tussen de merken werd primair beoordeeld op basis van de algemene perceptie van de gemiddelde consument.

Er werd beslist dat de tekens visueel gemiddeld vergelijkbaar waren, auditief in geringe mate vergelijkbaar en conceptueel niet vergelijkbaar. De tekens bevatten een combinatie van twee letters, die op een sterke en vergelijkbare manier zijn gerangschikt. Verder was een van die letters bijna identiek afgebeeld in de tekens. Het verschil in het aanvullende verbale element van het betwiste teken – 'sporting' – is minder relevant, omdat dit hooguit een zwak element is. De verschillen worden overheerst door de duidelijke gelijkenissen in de opstelling van de twee letters, die aanzienlijk bijdragen aan een vergelijkbare visuele algemene indruk tussen de tekens. Dit is relevant bij de beoordeling van de kans op verwarring, waarbij de Oppositieafdeling concludeerde dat de tekens voldoende gelijkenis vertoonden om tot een waarschijnlijke verwarring te leiden.

Schade aan reputatie

Een van de cruciale aspecten van deze beslissing is de erkenning van de bekendheid van de merken van Louis Vuitton. Volgens vaste rechtspraak geniet een merk met een hoge mate van bekendheid een bredere bescherming, zelfs wanneer de kans op directe verwarring gering is. In dit geval oordeelde de Oppositieafdeling dat de bekendheid van de merken van Louis Vuitton de perceptie van consumenten van het merk XL SPORTING zou kunnen beïnvloeden, door dit te associëren met de luxe wereld die Louis Vuitton vertegenwoordigt.

Naast de claim van 'mogelijke verwarring' voerde Louis Vuitton ook het argument van verwatering aan. Het bedrijf betoogde dat het gebruik van vergelijkbare motieven door een minder exclusief merk haar eigen reputatie zou kunnen schaden. Dit idee van verwatering, of het ondermijnen van het onderscheidend vermogen van het merk, is belangrijk omdat het ervan uitgaat dat het gebruik van een vergelijkbaar grafisch of stilistisch element in een niet-luxe context het imago van een luxemerk kan schaden. De Oppositieafdeling erkende dit argument, aangezien het XL SPORTING-merk kan worden gezien als een uitbreiding of imitatie van het merk van Louis Vuitton, wat nadelig zou zijn voor het luxe-imago.

In 1896 werd, om imitaties te voorkomen, een complex patroon genaamd het 'Monogram canvas' gecreëerd. Dit bevatte verschillende motieven en een grafische weergave van de initialen 'LV' van Louis Vuitton, zoals te zien is op verschillende afbeeldingen uit promotiemateriaal en catalogi. De aanzienlijke hoeveelheid door Louis Vuitton overgelegde bewijsmateriaal toonde zonder enige twijfel aan dat het LV-merk langdurig en intensief is gebruikt en algemeen bekend is op de relevante markten als de initialen van de heer Louis Vuitton. Dit merk verschijnt op veel van de producten van het bedrijf, van koffers, tassen en andere lederwaren tot dameskleding. Advertenties met wereldberoemde persoonlijkheden en beroemdheden werden ook overgelegd.

Door het leveren van bewijs van de bekendheid, het uitgebreide commerciële gebruik en het verwateringsrisico van haar merk kon Louis Vuitton, dat momenteel een van de grootste luxegoederenbedrijven ter wereld is, haar stelling onderbouwen.

De argumenten van Louis Vuitton werden ook ondersteund door ranglijsten van 's werelds toonaangevende luxemerken, waarin de positie van LOUIS VUITTON werd vermeld, en door eerdere beslissingen van nationale rechtbanken, nationale merkenbureaus en het EUIPO.