[Blog] Douane neemt strenge maatregelen tegen namaak voetbalshirts

In de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal 2024 heeft de douane een grote stijging opgemerkt in de inbeslagname van namaak voetbalshirts. In de eerste vier maanden van 2024 werd op de luchthaven van Luik veertien keer meer namaakshirts vernietigd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vorige week schreven we al over hoe voorbereid de zomer in te gaan als merkhouder, in verband met vakanties en namaakproducten zoals in de mode-industrie. Namaakgoederen vormen een risico voor zowel de economie als de gezondheid van consumenten. Meer weten over namaak en hoe uw merk te beschermen? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

