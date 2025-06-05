Налоговый Мониторинг Крупных Налогоплательщиков

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Цель и субъекты налогового мониторинга

Такой вид налогового администрирования представляет собой процесс анализа финансово-хозяйственной деятельности компаний с целью определения:

соблюдения ими налогового законодательства и правильности исчисления налогов; их фактической налогооблагаемой базы; применения ими рыночных цен в контексте трансфертного ценообразования.

Под мониторинг подпадают компании, соответствующие критериям по доходам, активам и численности работников. Перечень крупных налогоплательщиков на 2025–2026 гг. утвержден Приказом Министра финансов РК и включает 356 компаний.

Процедура налогового мониторинга

Мониторингом занимается Комитет госдоходов (КГД) и включает этапы:

1. Запрос документов

КГД требует от налогоплательщика документы, пояснения, финансовую отчётность (включая отчёты дочерних компаний). Срок предоставления — 30 дней. КГД также может запрашивать данные у банков и госорганов.

2. Анализ и выявление нарушений

После анализа документов КГД направляет уведомление при обнаружении нарушений.

3. Предоставление пояснений

Налогоплательщик должен ответить в течение 15 дней с момента получения уведомления.

4. Обсуждение и дополнительные документы

При несогласии с пояснениями КГД приглашает налогоплательщика для обсуждения и может затребовать дополнительные данные.

5. Вынесение решения

КГД выносит мотивированное решение в письменной форме и направляет его в течение двух рабочих дней.

6. Согласие с решением

При согласии налогоплательщик сообщает об этом в течение пяти рабочих дней. Процедура несогласия не урегулирована.

Последствия мотивированного решения

Как правило, решение содержит описание предмета мониторинга и позицию КГД по выявленным нарушениям.

Если налогоплательщик не согласен, назначается тематическая налоговая проверка. Однако её предмет может оказаться шире, чем в решении КГД.

Пример:

В решении КГД: «Мониторинг расхождений в НДС-декларации за 2021 год».

В предписании на проверку: «Исполнение налоговых обязательств по отдельным видам налогов».

Судебная практика признаёт такой расширенный подход незаконным.

Можно ли обжаловать мотивированное решение?

По нашему мнению, мотивированное решение не подлежит судебному обжалованию, так как оно является промежуточным актом. Правовые последствия (доначисления налогов) могут оспариваться только после проверки.

Эта позиция подтверждена на Инвестиционном форуме 7 февраля 2025 года с участием Верховного Суда РК и EUROBAK. Представители Судебной коллегии заявили, что мотивированное решение не является обременяющим актом и не подлежит обжалованию.

На данный момент судебная практика по этому вопросу не сформирована.

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