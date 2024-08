1 はじめに

経済安全保障分野における新たなセキュリティ・クリアランス制度を創設する、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律27号)(以下、「重要経済安保情報保護活用法」という。) [1]が2024年5月に成立した。

重要経済安保情報保護活用法は2025年5月17日までの政令で定める日から施行されるところ、同法の施行に向けた検討の第一歩として、2024年6月26日に重要経済安保情報保護活用諮問会議の第1回が開催された。

以下では、重要経済安保情報保護活用諮問会議の第1回で検討された内容を中心として、重要経済安保情報保護活用法の施行に向けた検討のポイントについて説明する。

この記事はプレミアム向け有料記事です

続きはログインしてご覧ください

To view the full article, click here.

Originally published by Shojihomu Co., Ltd.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.