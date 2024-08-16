ARTICLE
16 August 2024

重要経済安保情報保護活用諮問会議の開催

AM
Anderson Mori & Tomotsune

Contributor

Anderson Mori & Tomotsune logo
Explore Firm Details
　経済安全保障分野における新たなセキュリティ・クリアランス制度を創設する、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和6年
Japan Strategy
Photo of Masaki Fujita
Photo of Taku Matsumoto
Photo of Takashi Nakazaki
Photo of Masato Ishikawa
Authors
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

１　はじめに

　経済安全保障分野における新たなセキュリティ・クリアランス制度を創設する、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和6年法律27号）（以下、「重要経済安保情報保護活用法」という。） [1]が2024年5月に成立した。

　重要経済安保情報保護活用法は2025年5月17日までの政令で定める日から施行されるところ、同法の施行に向けた検討の第一歩として、2024年6月26日に重要経済安保情報保護活用諮問会議の第1回が開催された。

　以下では、重要経済安保情報保護活用諮問会議の第1回で検討された内容を中心として、重要経済安保情報保護活用法の施行に向けた検討のポイントについて説明する。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください

To view the full article, click here.

Originally published by Shojihomu Co., Ltd.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Masaki Fujita
Masaki Fujita
Photo of Taku Matsumoto
Taku Matsumoto
Photo of Takashi Nakazaki
Takashi Nakazaki
Photo of Masato Ishikawa
Masato Ishikawa
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More