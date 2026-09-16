Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams Energiechance: Vom Marktpotenzial zu investierbaren Projekten

Ein praktischer Aktionsplan für einen erfolgreichen Markteintritt

Vietnam tritt in eine der bedeutendsten Phasen der Energieexpansion in Südostasien ein. Rasches Wirtschaftswachstum, Industrialisierung, steigender Strombedarf, die fortgesetzte Verlagerung und Ausweitung internationaler Produktion nach Vietnam, wachsende Nachfrage von Rechenzentren sowie die Dekarbonisierungsanforderungen multinationaler Unternehmen treffen auf eine beispiellose Erweiterung des Stromsystems des Landes.

Der überarbeitete Stromentwicklungsplan VIII (PDP8), genehmigt durch Entscheidung Nr. 768/QD-TTg vom 15. April 2025, hat die Ambitionen des Landes für erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Netzinfrastruktur und Kernkraft erheblich ausgeweitet. Der überarbeitete Planungsrahmen sieht Investitionen von rund 134,7 Mrd. USD bis 2030 und möglicherweise über 500 Mrd. USD bis 2050 vor.

Für internationale Investoren, Entwickler, Energieversorger, Infrastrukturfonds, Ingenieurunternehmen, Technologieanbieter und Projektmanagement-Spezialisten lautet die zentrale Frage daher nicht mehr nur, ob Vietnam eine attraktive Energiechance bietet. Die eigentliche Frage ist: Wie kann ein internationaler Teilnehmer in den vietnamesischen Energiemarkt eintreten – kommerziell tragfähig, skalierbar, rechtlich abgesichert und in der Lage, ein investierbares Projekt hervorzubringen?

Die Antwort besteht nicht einfach darin, eine vietnamesische Tochtergesellschaft zu gründen und nach Gelegenheiten zu suchen. Der effektivere Ablauf ist:

Die Gelegenheit identifizieren.

Den Partner verifizieren.

Das Projekt validieren.

Den Marktzugang sichern.

Die Investition strukturieren.

Dann Kapital einsetzen.

Dieser Unterschied ist grundlegend.

1. Beginnen Sie mit der Investitionsthese – nicht mit der Gesellschaftsstruktur

Vietnam sollte nicht zunächst wie ein klassischer Greenfield-Markt betrachtet werden. Bevor eine endgültige Investitionsstruktur geschaffen wird, sollte ein Investor genau bestimmen, welcher Teil des vietnamesischen Energiewandels am besten zu seinem Kapital, seiner Technologie, seiner Expertise und seiner Risikobereitschaft passt.

Die Chancen gehen weit über konventionelle Solar- und Windkraft hinaus. Der überarbeitete PDP8 hat die Ziele für Onshore- und Nearshore-Wind, Offshore-Wind und Batteriespeicher deutlich erhöht. Zudem wurde die Kernkraft wieder eingeführt und ein erheblicher Ausbau von Übertragungs- und anderer Energieinfrastruktur gefordert.

Mögliche Eintrittsbereiche sind daher:

Erneuerbare Erzeugung, insbesondere Wind und Solar

Batteriespeichersysteme (BESS)

Netz- und Übertragungsinfrastruktur

Direkte Stromkaufverträge (DPPA)

Energieinfrastruktur für Industrieparks

LNG und Gas-to-Power

Offshore-Wind und zugehörige maritime Infrastruktur

Engineering, Programm- und Projektmanagement

Smart-Grid- und digitale Energielösungen

Energieinfrastruktur für Rechenzentren und Hightech-Fertigung

Ausrüstungs- und Technologielieferung

Energieeffizienzlösungen

Langfristige Chancen im Bereich Kerntechnik, Bau, Technologie, Ausbildung und Lieferketten

Der erste Schritt sollte daher die Erstellung einer Vietnam Energy Investment Thesis sein, die definiert:

In welchen Sektor wollen wir eintreten?

Wie viel Kapital sind wir bereit einzusetzen?

Welches Entwicklungsrisiko akzeptieren wir?

Streben wir Kontrolle, eine strategische Minderheitsbeteiligung oder eine Dienstleistungsposition an?

Welche Rendite erwarten wir?

Welchen Anlagehorizont haben wir?

Und wie kann Vietnam zu einer skalierbaren regionalen Plattform werden, statt nur zu einer einzelnen Transaktion?

Erst nach Beantwortung dieser Fragen sollten Projekte und Partner in die engere Auswahl kommen.

2. Der schnellste Weg ist oft Kauf oder Partnerschaft statt Aufbau von Null

Für viele internationale Investoren ist der effizienteste Eintrittsweg eine Akquisition, ein Joint Venture oder eine strategische Entwicklungs­partnerschaft mit einem etablierten vietnamesischen Entwickler – anstatt das erste Projekt vollständig als Greenfield‑Entwicklung aufzubauen.

Ein fähiger vietnamesischer Entwickler kann wertvolle lokale Kompetenzen einbringen:

einen bestehenden Entwicklungspipeline,

Kenntnisse der Genehmigungsumgebung,

etablierte Erfahrung in der Flächenentwicklung,

lokale Umsetzungskapazität,

Verständnis für Provinzverfahren,

Vertrautheit mit Institutionen des Energiesektors,

Zugang zu bestehenden Projektmöglichkeiten.

Der ausländische Investor kann beitragen:

Kapital,

Technologie,

internationale Projekterfahrung,

Finanzierungskompetenz,

internationale Governance‑Standards,

Expertise im Großprojektmanagement,

globale Kundenbeziehungen,

Zugang zu internationalen strategischen Partnern.

Wenn diese Kombination richtig strukturiert ist, kann sie den Weg vom Markteintritt bis zu einem bankfähigen Projekt erheblich verkürzen. Doch eine Beteiligung oder Partnerschaft in einem „Energieprojekt“ allein reicht nicht aus. Der Investor muss das richtige Projekt erwerben – und noch wichtiger: mit dem richtigen Partner arbeiten.

3. Strenge Investitionsprüfung vor Kapitalbindung

Die Energiechance Vietnams ist beträchtlich, doch sowohl Projektqualität als auch Partnerqualität können stark variieren. Ein disziplinierter Investor sollte daher ein striktes Investment‑Gate‑System anwenden, bevor er substanzielle Partnerschaften eingeht oder Kapital bindet.

Gate 1 – Vollständige Due Diligence des potenziellen Partners

Dies ist eines der wichtigsten Elemente der gesamten Markteintrittsstrategie. Eine umfassende Due‑Diligence‑Prüfung des vorgeschlagenen vietnamesischen Partners, Sponsors, Entwicklers oder Aktionärskreises sollte erfolgen, bevor die Partnerschaftsgespräche weit fortgeschritten sind.

Der Investor muss genau wissen, mit wem er es zu tun hat, bevor er über die Art seiner Investition entscheidet. Die Partnerprüfung darf nicht erst nach kommerzieller Einigung über die JV‑Struktur erfolgen – sie sollte vielmehr bestimmen, ob diese Diskussion überhaupt stattfinden sollte.

Die Prüfung sollte u. a. folgende Punkte umfassen:

wirtschaftlich Berechtigter und tatsächliche Kontrolle,

Eigentumshistorie und unerklärte Veränderungen im Aktionärskreis,

Unternehmensstruktur und verbundene Gesellschaften,

finanzielle Lage und Finanzierungskapazität,

bestehende Verschuldung und Sicherheiten,

steuerliche Situation,

Prozess‑ und Schiedsverlauf,

Vollstreckungs‑ und Insolvenzgeschichte,

regulatorische und Compliance‑Historie,

Risiken von Bestechung und Korruption,

Sanktionsrisiken,

politisch exponierte Personen und problematische Beziehungen,

Beziehungen zu verbundenen Parteien,

tatsächliche Entwicklungserfahrung,

Genehmigungserfahrung (Energie, Investition, Bau, Land),

historische Beziehungen zu Provinz‑ und Zentralbehörden,

Streitigkeiten mit früheren Investoren, Banken, Auftragnehmern, Lieferanten oder JV‑Partnern,

Markt­ruf,

technische und Management­kompetenz,

Genauigkeit der behaupteten Projekterfolge,

tatsächliche Eigentums‑ oder Kontrollrechte an Projekten,

Bereitschaft, unter transparenten internationalen Governance‑, Reporting‑, Audit‑ und Compliance‑Standards zu arbeiten.

Diese Untersuchung sollte weit genug fortgeschritten sein, bevor der Investor:

vertrauliche Informationen teilt,

Exklusivität eingeht,

ein verbindliches JV‑Rahmenwerk unterzeichnet,

Entwicklungsfinanzierung bereitstellt,

eine erhebliche Anzahlung leistet,

von dem Partner abhängig wird,

seinen Ruf öffentlich mit diesem Partner verbindet.

Ein gutes Projekt mit dem falschen Partner kann sehr schnell zu einer schlechten Investition werden. Ebenso kann ein gut vernetzter Partner ein fehlerhaftes Projekt nicht in ein bankfähiges verwandeln.

Gate 2 – Vollständige Due Diligence des Projekts

Erst wenn der vorgeschlagene Partner die erste Prüfung bestanden hat, sollte der Investor zur detaillierten Bewertung des tatsächlichen Vermögenswerts oder der Entwicklungschance übergehen.

Mindestens sollte geprüft werden:

Planung: Ist das Projekt korrekt in nationale, regionale oder provinzielle Pläne eingebunden?

Genehmigungen: Sind die relevanten Investitionsgenehmigungen gültig, vollständig und tragfähig?

Eigentum: Besitzt der Verkäufer/Sponsor/JV‑Partner tatsächlich die Gesellschaft, Rechte, Vermögenswerte und Position?

Land: Sind Standort und Nutzungsrechte gesichert? Gibt es offene Entschädigungs‑, Räumungs‑, Miet‑ oder Nutzungsfragen?

Netz: Gibt es eine realistische Netzanschlusslösung? Welche Upgrades sind nötig, wer trägt die Kosten, welche Risiken bestehen?

Abnahme: Wer zahlt letztlich für den Strom, unter welcher Vertragsstruktur, mit welcher Bonität?

DPPA: Kann das Projekt am direkten Stromhandelsregime teilnehmen?

Genehmigungen: Welche Umwelt‑, Bau‑, Strom‑, Brandschutz‑ und andere Genehmigungen liegen vor, welche fehlen?

Technische Machbarkeit: Unterstützen Ressourcen, Design, Ausrüstung und Standort die prognostizierte Leistung?

Finanzierung: Können Kreditgeber ein akzeptables Sicherungspaket erhalten? Ist das Erlösmodell bankfähig?

Verbindlichkeiten: Enthält die Projektgesellschaft historische Steuer‑, Arbeits‑, Prozess‑ oder Gesellschafterrisiken?

Zeitplan: Sind alle Genehmigungen und Meilensteine realistisch erreichbar?

Wirtschaftlichkeit: Bleibt das Projekt bei realistischen Annahmen zu Kosten, Verzögerungen und Steuern finanziell tragfähig?

Der Investor sollte die Chance dann klassifizieren:

GRÜN – Partner und Projekt sind investierbar.

GELB – Investition nur nach Erfüllung klarer Bedingungen und Risikominderung.

ROT – Keine Partnerschaft, keine Investition.

Diese vorgezogene Due Diligence kann Monate an Verhandlungen und erhebliche Kosten sparen. Das Prinzip ist einfach: In Vietnam sollte Due Diligence nicht erst beginnen, nachdem die Partnerschaft praktisch vereinbart ist – sie sollte bestimmen, ob die Diskussion überhaupt beginnen sollte.

4. Dem Kunden folgen – Der Direktstrommarkt verändert das Investitionsmodell

Eine der bedeutendsten Entwicklungen im vietnamesischen Stromsektor ist die Einführung des direkten Stromhandels. Das Dekret Nr. 57/2025/ND‑CP schuf den regulatorischen Mechanismus für den direkten Stromhandel zwischen Erzeugern erneuerbarer Energien und großen Stromverbrauchern – einschließlich Regelungen über private Anschlussleitungen und über das nationale Netz. Dieses Regime wurde anschließend durch das Dekret Nr. 243/2026/ND‑CP, erlassen und in Kraft getreten am 26. Juni 2026, geändert.

Die kommerzielle Bedeutung ist erheblich. Anstatt mit der Frage zu beginnen: „Wo können wir ein weiteres Kraftwerk bauen?“ sollten Investoren zunehmend mit der Frage beginnen: „Wo befinden sich Vietnams stärkste Stromverbraucher – und welche Erzeugung, Speicherung und Infrastruktur benötigen sie?“

Dies verändert die Projektentwicklung grundlegend. Industrieparks, große Produktionszentren, Elektronikhersteller, Rechenzentren und multinationale Unternehmen legen zunehmend Wert auf den Zugang zu zuverlässiger und sauberer Energie.

Dies ermöglicht es anspruchsvollen Investoren, über eine isolierte Erzeugungsanlage hinauszudenken und ein integriertes Geschäftsmodell zu entwickeln, das kombiniert: Erzeugung + Speicherung + Netzzugang + Unternehmensnachfrage + vertragliche Abnahme.

5. Ein Portfolio um die Nachfrage herum aufbauen – nicht eine Sammlung unzusammenhängender Projekte

Eine starke Vietnam‑Energiestrategie sollte darauf abzielen, eine kohärente Plattform zu schaffen, anstatt unverbundene Vermögenswerte zu akkumulieren.

Der Investor sollte kartieren: Große Lastzentren → Industriegebiete → große Stromverbraucher → verfügbare Erzeugung → Netzkapazität → Speicherbedarf → Direktstrom/Abnahmechancen.

Dies kann eine wesentlich größere kommerzielle Widerstandsfähigkeit erzeugen, als in isolierte Projekte zu investieren, nur weil sie gerade zum Verkauf stehen.

Beispiel: Ein Portfolio aus erneuerbarer Erzeugung kombiniert mit BESS und strategisch platzierter industrieller Nachfrage kann langfristig attraktiver sein als eine einzelne Anlage mit nur einem konventionellen Absatzweg.

Das ultimative Ziel sollte sein, ein Energieökosystem rund um die Nachfrage aufzubauen.

6. Den vietnamesischen Partner ebenso sorgfältig auswählen wie das Projekt

Nachdem die erste Partnerprüfung bestanden ist, stellt sich die Frage, ob die Parteien eine dauerhafte Arbeitsbeziehung aufbauen können.

Die Joint‑Venture‑Dokumentation sollte daher als Investitionsschutzinstrument behandelt werden – nicht nur als Gründungsdokument.

Je nach Struktur sollten Schutzmechanismen umfassen:

klar definierte Kapitalverpflichtungen,

vorbehaltene Angelegenheiten,

Vertretung im Vorstand,

Minderheitenschutz,

Informationsrechte,

Prüfungsrechte,

Anti‑Verwässerungsmechanismen,

Kontrollen bei verbundenen Parteien,

Anti‑Korruptions‑ und Compliance‑Zusagen,

Beschränkungen konkurrierender Aktivitäten,

Übertragungsbeschränkungen,

Regelungen bei Kontrollwechsel,

Deadlock‑Verfahren,

Default‑Bestimmungen,

Bewertungsmechanismen,

Call‑ und Put‑Rechte, wo angebracht,

Ausstiegsrechte,

Streitbeilegungsregelungen,

robuste Rechtswahl‑ und Durchsetzungsbestimmungen.

Das Prinzip lautet: Lokale Kompetenz ist wertvoll. Lokale Abhängigkeit ist gefährlich.

Ein internationaler Investor sollte von den Stärken seines vietnamesischen Partners profitieren, ohne dabei die Fähigkeit zu verlieren, seine Investition zu schützen oder sich daraus zurückzuziehen.

7. Strukturieren Sie die Investition erst, nachdem die Gelegenheit validiert wurde

Sobald Partner und Projekt die vorläufigen Investitionsprüfungen bestanden haben, kann der Investor die geeignetste Transaktionsstruktur auswählen.

Je nach Gelegenheit kann dies umfassen:

Anteilsübernahme Erwerb einer Beteiligung an einem bestehenden vietnamesischen Projektunternehmen.

Joint Venture Gründung oder Beteiligung an einer vietnamesischen Entwicklungsplattform zusammen mit einem glaubwürdigen lokalen Partner.

Portfoliobeteiligung Erwerb oder Entwicklung von Beteiligungen an mehreren Projekten unter einer einzigen strategischen Plattform.

Stufenweise Entwicklungspartnerschaft Bereitstellung von Entwicklungskapital gegen klar definierte Meilensteine, mit weiterer Eigenkapitalbereitstellung nur bei Erfüllung vereinbarter Bedingungen.

Strategische Minderheitsbeteiligung Übernahme einer geschützten Minderheitsposition bei gleichzeitiger Wahrung von Rechten über wesentliche Entscheidungen.

Dienstleistungsorientierter Markteintritt Für Ingenieur‑, Projektmanagement‑, Technologie‑ und Infrastrukturunternehmen kann der erste Eintritt über Verträge und Mandate erfolgen, anstatt über Kapitalinvestitionen.

Dies kann besonders effektiv sein: Ein Unternehmen kann Markt­glaubwürdigkeit aufbauen, Beziehungen entwickeln und proprietäres Wissen über Vietnam erlangen, bevor es eine größere Investitionsentscheidung trifft.

Das Prinzip bleibt: Die Unternehmensstruktur sollte der kommerziellen Gelegenheit folgen – nicht sie bestimmen.

8. Netz und Speicher nicht ignorieren

Ein Stromprojekt ist nicht allein deshalb wertvoll, weil es Strom erzeugen kann. Dieser Strom muss jemanden erreichen, der ihn nutzen und bezahlen kann.

Die sich schnell verändernde Erzeugungsmischung Vietnams macht Übertragung, Netzmanagement und Speicher zunehmend wichtig.

Im überarbeiteten PDP8‑Rahmen strebt Vietnam bis 2030 etwa 10.000–16.300 MW Batteriespeicherkapazität an. Das Ministerium für Industrie und Handel hat zudem angegeben, dass konzentrierte Solarprojekte Speicher mit einem Mindestverhältnis von 10 % der installierten Kapazität für zwei Stunden integrieren sollen.

Dies schafft eine bedeutende Investitionschance. BESS sollte daher nicht nur als Zubehör zu Solar oder Wind betrachtet werden, sondern als Teil der wirtschaftlichen Architektur des Projekts.

Ebenso sollte die Netz­analyse vor der Investitionsentscheidung erfolgen – nicht danach. Ein Projekt mit hervorragenden erneuerbaren Ressourcen, aber gravierenden Übertragungsengpässen, kann eine schlechte Investition sein. Ein Projekt mit etwas geringeren natürlichen Ressourcen, aber ausgezeichnetem Netzzugang, Speicherfähigkeit und starker Kundenbasis kann erheblich wertvoller sein.

9. Über die reine Erzeugung hinausdenken

Die Energie­transformation Vietnams geht weit über Wind‑ und Solarparks hinaus. Der überarbeitete PDP8 verdeutlicht den Umfang der erforderlichen Entwicklung über Erzeugung, Speicherung, Übertragung, neue Technologien und das gesamte Stromsystem.

Dies eröffnet große Chancen für Unternehmen, die nicht unbedingt Erzeugungsanlagen besitzen möchten.

Mögliche Eintrittspunkte sind:

Programmmanagement

Projektmanagement

Owner’s Engineering

EPC und Bauleitung

Netzengineering

Übertragungsinfrastruktur

BESS

Offshore-Wind-Infrastruktur

Hafen- und Marineinfrastruktur

Industrielle Energiesysteme

Rechenzentrumsinfrastruktur

Smart-Grid-Technologien

Digitale Energiesteuerung

Technische Beratung

Spezialausrüstungen

Projektkontrollen

Für viele internationale Ingenieur‑ und Infrastrukturunternehmen kann ein dienstleistungsorientierter Einstieg der risikoärmste erste Schritt in den vietnamesischen Energiemarkt sein. Diese lokale operative Position kann später zur Plattform werden, von der aus Investitionsmöglichkeiten entstehen.

10. Kernenergie – Jetzt positionieren, später investieren

Das wiederbelebte Kernenergieprogramm Vietnams sollte anders behandelt werden als konventionelle Investitionen in erneuerbare Energien. Der überarbeitete PDP8 brachte die Kernkraft zurück in die langfristige Erzeugungsstrategie Vietnams, einschließlich der Projekte in Ninh Thuan.

Für viele internationale Unternehmen besteht die unmittelbare Chance nicht unbedingt in einer direkten Investition in ein komplettes Kernkraftwerk. Die realistischere Strategie ist eine frühzeitige Positionierung im umgebenden Ökosystem, etwa in:

Engineering

Projekt- und Programmmanagement

Projektkontrollen

Bauleistungen

Technologie

Nukleare Sicherheit

Spezialausrüstung

Personalentwicklung

Training

Lokalisierung

Qualitätssicherung

Lieferkettenentwicklung

Große Infrastrukturmärkte belohnen in der Regel eine frühe Positionierung. Unternehmen, die während der Vorbereitungsphase Glaubwürdigkeit und Beziehungen aufbauen, sind erheblich besser aufgestellt, wenn bedeutende Ausschreibungspakete auf den Markt kommen.

11. Der 100‑Tage‑Plan für den Markteintritt in Vietnams Energiemarkt

Ein ernsthafter Investor sollte in der Lage sein, innerhalb von etwa 100 Tagen von allgemeinem Marktinteresse zu einer klar definierten Investitionsstrategie zu gelangen.

Tage 1–30: Kartieren und Sichten

Vietnam‑Investitionsthese definieren

Prioritäre Energiesektoren auswählen

Kapitalgrenzen und Renditeanforderungen festlegen

Große Stromverbrauchszentren identifizieren

Industrieparks, Produktionscluster und andere Großverbraucher kartieren

10–15 potenzielle Projekte und vietnamesische Partner identifizieren

Sofortige Vorprüfung von Integrität und Hintergrund jedes potenziellen Partners

Ungeeignete Gegenparteien frühzeitig ausschließen

Vorprüfung von Planung, Eigentum, Land, Netz, Genehmigungen, Projektstatus und Abnahme

Tage 31–60: Testen und Verifizieren

Nur mit den ausgewählten Partnern treffen

Vertraulichkeitsvereinbarungen abschließen

Projektdokumentation und Datenraumzugang erhalten

Red‑Flag‑Due‑Diligence durchführen (rechtlich, regulatorisch, technisch, steuerlich, finanziell, Compliance, kommerziell)

Partnerangaben unabhängig verifizieren

Netzverfügbarkeit und Abregelungsrisiken testen

DPPA‑ oder andere Abnahmestrukturen analysieren

Potenzielle Stromverbraucher treffen

Projektbewertung und Kapitalbedarf schätzen

Vorläufige Transaktionsstrukturen entwickeln

1–2 bevorzugte Chancen auswählen

Tage 61–100: Strukturieren und Umsetzen

MoU, Term Sheet oder Exklusivität erst nach bestandenen Due‑Diligence‑Prüfungen verhandeln

Vollständige Transaktions‑Due‑Diligence starten

Investitions- und Genehmigungsanforderungen bestätigen

Optimale Akquisitions‑ oder JV‑Struktur bestimmen

Finanzierungsstrategie entwickeln

Gesellschaftervereinbarungen verhandeln

Abnahmestrategie sichern oder vorantreiben

Vietnamesisches Investitionsvehikel gründen, falls erforderlich

Regierungs‑ und Regulierungsstrategie entwickeln

Transaktionszeitplan vereinbaren

Ankerinvestition zur Unterzeichnung führen

Bis Tag 100 sollte der Investor nicht mehr „Vietnam studieren“, sondern:

einen verifizierten Partner,

ein ausgewähltes Projekt,

eine klare Netzstrategie,

einen identifizierten Kunden oder Absatzweg,

eine regulatorische Roadmap,

eine Transaktionsstruktur,

einen Finanzierungsplan,

und einen definierten Investitionspfad haben.

Schlussfolgerung – Nicht einfach nach Vietnam eintreten, sondern durch das richtige Projekt

Die Energie­transformation Vietnams bietet eine außergewöhnliche Kombination aus steigender Stromnachfrage, industriellem Wachstum, enormem Infrastrukturbedarf, internationalem Dekarbonisierungsdruck und einer Politik, die zunehmend private Investitionen mobilisieren soll.

Doch ein großer Markt bedeutet nicht automatisch eine gute Investition. Der erfolgreiche Investor sollte der Versuchung widerstehen, mit einer Gesellschaft, einem Büro oder einer generischen lokalen Partnerschaft zu beginnen.

Beginnen Sie mit der Investitionsmöglichkeit

Folgen Sie dann einer disziplinierten Reihenfolge:

1. Nachfrage identifizieren Bestimmen Sie die industriellen Verbraucher, Produktionscluster, Rechenzentren und andere große Nutzer, um ein wirtschaftlich widerstandsfähiges Energiegeschäft aufzubauen.

2. Projekt finden Wählen Sie Projekte, die tatsächlich in Vietnams Planungs‑, Netz‑ und Regulierungsrahmen passen.

3. Partner verifizieren – vor substanziellen Partnerschaftsgesprächen Führen Sie eine vollständige Due Diligence in rechtlicher, finanzieller, Compliance‑, Eigentums‑, Reputations‑ und Track‑Record‑Hinsicht durch. Wenn der Partner den Integritätstest nicht besteht: stoppen.

4. Netz verifizieren Eine Erzeugungsanlage ohne realistischen kommerziellen Zugang zum Kunden ist kein Investitionsangebot.

5. Abnahme sichern Verstehen Sie genau, wer den Strom kaufen wird, über welchen Mechanismus und mit welchem kommerziellen Risiko.

6. Projekt‑Due‑Diligence abschließen Validieren Sie Land, Genehmigungen, Eigentum, technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Lizenzen und Umsetzungszeitplan.

7. Struktur für Kontrolle und Schutz wählen Wählen Sie Erwerb, Joint Venture, stufenweise Investition oder eine andere Struktur, die Kapital schützt und gleichzeitig Projektfortschritt ermöglicht.

8. Stufenweise investieren Binden Sie Kapitalbereitstellung an messbare regulatorische, technische und kommerzielle Meilensteine.

9. Erste Transaktion als Anker – nicht als Endpunkt Nutzen Sie die erste Investition, um aufzubauen:

lokale Umsetzungskompetenz,

Regierungs‑ und Branchenbeziehungen,

Projektentwicklungswissen,

Kundenbeziehungen,

Finanzierungskompetenz,

eine glaubwürdige operative Erfolgsbilanz.

Dann skalieren.

Die effektivste Formel für den Eintritt in den vietnamesischen Energiemarkt lässt sich in einer Linie zusammenfassen:

Nachfrage → Partner‑Due‑Diligence → Projekt → Netz → Abnahme → Vollständige Due‑Diligence → Struktur → Kapital → Skalierung

Diese Reihenfolge ist entscheidend. Setzen Sie kein Kapital ein, um erst danach die Risiken zu entdecken. Identifizieren Sie die Risiken zuerst – und lassen Sie die Ergebnisse bestimmen, ob Kapital eingesetzt werden sollte.

Für viele internationale Investoren wird die optimale erste Transaktion daher weder eine spekulative Greenfield‑Entwicklung noch eine blinde Akquisition sein. Es wird eine sorgfältig geprüfte Investition, Übernahme oder ein Joint Venture in einem fortgeschrittenen Projekt oder einer Plattform sein – mit einem vollständig geprüften Partner, glaubwürdiger regulatorischer Position, realistischem Netzzugang und identifizierbarer, bankfähiger Nachfrage.

Und die erste Transaktion sollte niemals nur als ein vietnamesisches Energieprojekt betrachtet werden. Sie sollte als Anker für eine langfristige Vietnam‑Energieplattform konzipiert sein.

Von diesem Anker aus kann der Investor expandieren in:

Erneuerbare Erzeugung,

Speicherung,

Unternehmensstromversorgung,

Netzinfrastruktur,

Industrielle Energielösungen,

Offshore-Wind,

Großprojekt-Dienstleistungen,

und langfristig auch in Vietnams breiteres Kernenergie- und Energiesystem.

Vietnam mangelt es nicht an Energiechancen. Was fehlt – und was anspruchsvolle Investoren bieten können – ist die disziplinierte Umwandlung dieser Chancen in ordnungsgemäß geprüfte, finanzierbare und umsetzbare Investitionen.

Der Wettbewerbsvorteil wird daher nicht dem Investor gehören, der zuerst nach Vietnam kommt, sondern dem, der richtig eintritt: durch die richtige Gelegenheit, mit dem richtigen Partner, nach der richtigen Due Diligence, mit der richtigen Struktur – und mit einem klaren Skalierungsplan.

Das ist der praktische Weg in den vietnamesischen Energiemarkt.