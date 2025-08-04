In Focus: Олмосхон Хамидова - об интеллектуальной собственности как инструменте инноваций и инвестиций

Мой профессиональный путь в сфере интеллектуальной собственности начался с рабо&

1) Олмосхон, расскажите, пожалуйста, что привело вас в сферу интеллектуальной собственности и что вас вдохновляет в этой области?

Мой профессиональный путь в сфере интеллектуальной собственности начался с работы над проектами иностранных инвесторов, входящих на рынок Узбекистана. Меня по-настоящему вдохновляет возможность быть на стыке права и технологий, выстраивать такие правовые «мосты», которые позволяют смелым идеям ожить и приносить пользу обществу. Особенно захватывает видеть, как надёжная защита патентов и товарных знаков помогает зарубежным инвестициям находить в Узбекистане плодородную почву — и, значит, быть причастным к превращению нашего рынка в центр инноваций и роста.

2) Какие, на ваш взгляд, ключевые компетенции должны быть у современных специалистов по защите интеллектуальных прав, и как вы советуете их развивать?

Ключевой компетенцией специалиста по защите интеллектуальных прав является безупречное владение нормами патентного, авторского и товарного законодательства, подкреплённое устойчивым пониманием практики судопроизводства и административного рассмотрения споров. Повышает эффективность профессионала также развитый навык ведения переговоров с контрагентами и государственными органами (таможней, правоохранительными структурами и т.д.), который позволяет оперативно согласовывать меры охраны и пресечения нарушений. Формирование и укрепление указанных компетенций должно строиться на сочетании классического юридического образования и практико-ориентированной подготовки. В первую очередь это систематическое изучение профильных нормативных актов и судебной практики: посещение курсов при государственной или международной организации, периодическое переаттестование в профессиональных союзах юристов. Наконец, стажировки в профильных ведомствах и взаимодействие с коллегами из ведущих юридических фирм позволят специалисту усвоить передовой опыт и адаптировать его к национальным реалиям.

3) Как вы помогаете клиентам в вопросах патентования и защиты технологий?

Наш подход основан на глубоких знаниях не только местных, но и международных правовых норм. Мы помогаем клиентам адаптировать стратегию патентования к требованиям узбекского законодательства, действуя так, чтобы обеспечить комплексную защиту технологий на локальном и глобальном уровнях. Это включает своевременную регистрацию патентов и взаимодействие с национальными органами для оперативного реагирования на изменения.

4) Какие сложности могут возникнуть при защите прав на интеллектуальную собственность в разных юрисдикциях?

При работе с иностранными клиентами важным моментом является необходимость учитывать особенности местного законодательства Узбекистана и его отличие от правовых систем других стран. Такие различия требуют тщательного анализа, а также разработки гибких решений, способных отвечать как требованиям узбекского законодательства, так и ожиданиям инвесторов, ориентированных на международные стандарты.

5) Какие новшества в законодательстве об интеллектуальной собственности, на ваш взгляд, окажут наибольшее влияние на бизнес в ближайшие годы?

В Узбекистане наблюдается активная работа по гармонизации законодательства с международными нормами, особенно в сфере цифровых технологий и IT. Эти изменения повлияют на прозрачность и предсказуемость правового поля, что особенно актуально для иностранных инвесторов, позволяя им более уверенно развивать свои проекты на местном рынке.

6) Как вы считаете, какую роль интеллектуальная собственность играет в стратегическом управлении компанией?

Для иностранных инвесторов, стремящихся закрепиться на рынке Узбекистана, интеллектуальная собственность становится стратегическим активом, который позволяет гарантировать эксклюзивность технологий и создавать устойчивые конкурентные преимущества. Надёжная IP-защита помогает привлекать инвестиции, формировать партнёрства и обеспечивать долгосрочную устойчивость бизнеса.

7) Как подходите к вопросам нарушения интеллектуальных прав и что нужно делать для предотвращения таких ситуаций?

В случае выявления нарушений мы проводим комплексный анализ с учётом как международных стандартов, так и особенностей местного законодательства. Мы разрабатываем многоуровневые стратегии защиты, начиная от мер по досудебному урегулированию споров и заканчивая судебными разбирательствами. Рекомендуем также регулярный аудит портфеля IP и применение современных цифровых инструментов для мониторинга.

8) Какие ключевые моменты следует учитывать при заключении соглашений о передаче прав на интеллектуальную собственность?

При заключении договоров особое внимание уделяется чёткому определению объёма передаваемых прав, территориальным и временным рамкам, финансовым условиям и механизмам разрешения споров. Важно, чтобы условия соглашений соответствовали местным и международным стандартам, что обеспечивает надёжную защиту интересов сторон.

9) Как вы оцениваете развитие цифровых технологий и их влияние на защиту интеллектуальной собственности?

Цифровизация радикально преобразует процесс мониторинга нарушений и защиты интеллектуальных прав. Для иностранных инвесторов это означает не только расширение возможностей для контроля и анализа, но и новые вызовы, связанные с кибербезопасностью. Мы интегрируем современные цифровые инструменты, что позволяет оперативно выявлять нарушения и адаптировать защитные меры.

10) Какие советы вы бы дали компаниям по формированию стратегии защиты интеллектуальной собственности?

Мы рекомендуем комплексный подход, который включает регулярный аудит интеллектуального портфеля, внедрение цифровых технологий для мониторинга, активное взаимодействие с регулирующими органами и адаптацию стратегий под изменяющиеся условия рынка. Такой подход позволяет правообладателям не только минимизировать риски, но и использовать ИС как важный элемент конкурентного преимущества на рынке Узбекистана.

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