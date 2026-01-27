México aprueba el Protocolo de Adhesión de Reino Unido al TIPAT

El 20 de enero de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Adhesión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). En este post, te compartimos los datos más relevantes sobre las implicaciones de esta aprobación y del comercio entre Reino Unido y México.

Implicaciones de la aprobación

Con su ratificación del TIPAT, Reino Unido se convirtió en el duodécimo integrante del TIPAT en julio de 2023. En este momento, México ya brinda preferencias arancelarias y demás beneficios a los demás Estados parte —Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam— en el marco de este tratado de libre comercio (TLC).

México no había aceptado formalmente la adhesión de Reino Unido, por lo que los productos de tal país no podían acceder a los beneficios referidos. Sin embargo, la aprobación de México ahora lo permite y es clave para impulsar el crecimiento del comercio entre estos países. Con este paso, será posible profundizar la integración en cadenas de suministro y ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas de ambos países. Este avance permitirá, además, diversificar el comercio hacia sectores de alto valor agregado como la automotriz y la manufactura avanzada, como se explica más adelante.

Relación comercial México-Reino Unido

El comercio entre México y Reino Unido se encuentra en un punto estratégico para su fortalecimiento. Actualmente, el intercambio bilateral asciende a 6,100 millones de libras anuales, una cifra relevante. Cuando Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, sus mercancías contaban las mismas preferencias arancelarias que el resto de los países en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y la Unión Europea. Tras el Brexit, México y Reino Unido firmaron un acuerdo de continuidad comercial para mantener el comercio en sectores estratégicos: automotriz, farmacéutico, textil, financiero, entre otros.

En la actualidad, México no sólo cuenta con TLC con la Unión Europea, sino también uno con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) —que abarca a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein—. En la práctica, esto implica que México cuenta con preferencias arancelarias para prácticamente con todos los países comercialmente relevantes de Europa. Con la aprobación de la adhesión del Reino Unido al TIPAT, México consolida un acceso preferencial fortaleciendo su posición como socio estratégico para el comercio y la inversión europea.

Principales productos comerciados entre México y Reino Unido

En cuanto a la relación comercial, la Secretaría de Economía reporta —según datos del Banco de México (Banxico)— que México exportó 2,941 millones de dólares (USD) en mercancías a Reino Unido en 2025. A su vez, la importación originaria de tal país fue de 2,038 millones USD en el mismo periodo.

En términos absolutos, los automóviles y otros vehículos para el transporte de personas fueron los productos de Reino Unido que más se importaron en México. Estos productos representaron el 7.16% del total de las importaciones originarias de ese país. Además, destacan otras mercancías como aparatos de rayos X, medicamentos, autopartes y maquinarias:

Por su parte, México exportó principalmente automóviles, turbojets, turbopropulsores, teléfonos, maquinaria y aparatos médicos. Esto implica que el comercio entre ambos países se concentra en los sectores automotriz, de la salud y de manufacturas avanzadas.

Así, la aprobación del protocolo de adhesión tiene el potencial de incrementar favorablemente el intercambio de mercancías y de brindar seguridad a las empresas importadas y exportadoras tanto en México como en Reino Unido.

Inversión de Reino Unido en México

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la inversión acumulada en 2022 de Reino Unido en México representa 18,494.2 millones de dólares —cifra más actualizada—. Esto equivale a al 2.8% de la inversión extranjera directa (IED) total en México. Además, esta cifra se incrementó 713 millones de dólares en 2024.

Como nota adicional, la convergencia entre la estrategia industrial del Reino Unido y el Plan México refuerza estas oportunidades, particularmente en áreas como salud, servicios financieros y educación. Situaciones recientes como la expansión de AstraZeneca y la llegada de Revolut a México confirman el potencial de esta relación en un entorno global de cambios geopolíticos y económicos.

Aranceles de importación y esquema de certificación

A la fecha, no se ha publicado el acuerdo por el que se dé a conocer la tasa aplicable del impuesto general de importación para las mercancías originarias de Reino Unido bajo el TIPAT. Sin embargo, los productos de Reino Unido gozarán de las preferencias arancelarias en prácticamente todos los productos exportados a México. Es cuestión de esperar la publicación del acuerdo para conocer si se optará por una desgravación inmediata de todas las mercancías o si habrá un esquema de desgravación escalonado —como el aplicable a Vietnam—.

Respecto al esquema de certificación de mercancías, aún no se ha publicado el aviso oficial que dé a conocer los lineamientos que el Reino Unido aplicará en el marco del TIPAT, por lo que hay cierta expectativa regulatoria. Sin embargo, la exportación de Reino Unido a otros países del TIPAT, que aprobaron previamente su adhesión, ha sido conforme a un esquema de autocertificación. Es decir, las propias empresas productoras y exportadoras de Reino Unido emiten certificaciones de origen para que sus mercancías gocen de preferencias en otros Estados Miembros. Esta información será clave para que los exportadores e importadores puedan anticipar este requisito.

