Quanto è svantaggioso non investire in brevetti per una azienda?

Come esplorato in precedenti articoli, brevettare ha un impagabile valore strategico per le imprese. I brevetti proteggono invenzioni di natura tecnica, acquisendo un ruolo fondamentale per salvaguardare gli investimenti spesso ingenti nella Ricerca e Sviluppo. Ma quali sono gli scenari una volta depositato e, soprattutto, quanto è rischioso in termini di perdita di opportunità e protezione non investire in tal senso? Scopriamolo insieme.

Cosa succede dopo aver depositato un brevetto?

La domanda di brevetto, una volta depositata, viene esaminata dall'ufficio brevetti competente sotto l'aspetto della novità, della non ovvietà e dell'applicabilità industriale per valutarne la concedibilità. Se l'invenzione supera l'esame e viene ritenuta brevettabile, verrà concesso il brevetto, conferendo al richiedente il diritto esclusivo di utilizzare e sfruttare l'invenzione per un periodo di tempo definito. Una volta ottenuto il brevetto, il richiedente può considerare di concedere licenze per l'uso (esclusivo o non) ad altre parti interessate.

Quanto costa mantenere e quanto si può guadagnare da un brevetto?

Il costo del mantenimento di un brevetto può variare considerevolmente in base allo Stato in cui è stato concesso. Generalmente, le tasse di mantenimento devono essere pagate periodicamente per mantenere in vigore il brevetto fino alla sua naturale scadenza, che generalmente è di 20 anni dalla data di deposito della domanda. Queste tasse aumentano progressivamente con il passare del tempo, il che significa che i costi totali per il mantenimento del brevetto possono diventare significativi nel corso degli anni.

Tuttavia, questi costi sono da considerarsi come un investimento necessario per proteggere l'innovazione e mantenere un vantaggio competitivo sul mercato. Il potenziale guadagno invece, così come il valore di un brevetto, dipendono da vari fattori, come l'originalità e l'effettiva rispondenza ad un bisogno di mercato, la dimensione del mercato di riferimento e la capacità dell'azienda di commercializzarla. In alcuni casi, un brevetto può portare a profitti significativi attraverso la concessione di licenze ad altre aziende per esempio nell'ambito di accordi di trasferimento tecnologico.

Inoltre, un brevetto può conferire all'azienda una posizione di vantaggio competitivo sul mercato, consentendo di aumentare la quota di mercato e di incrementare i profitti derivanti dalle vendite dei prodotti innovativi o dallo sfruttamento di processi innovativi. Per quanto variabile, dunque, il guadagno economico (e non esclusivamente tale) è certo e tangibile per qualsiasi impresa.

Non proteggere la propria attività inventiva: possibili scenari

Non investire in brevetti, al contrario, può esporre l'azienda a diversi rischi. In primo luogo, senza una protezione adeguata, l'innovazione dell'azienda potrebbe essere facilmente copiata da concorrenti. Ciò potrebbe ridurre significativamente il vantaggio competitivo dell'azienda sul mercato. Inoltre, senza brevetti, l'azienda potrebbe perdere la possibilità di sfruttare appieno il valore economico delle proprie invenzioni, mancando opportunità di generare entrate attraverso licenze o cessioni del brevetto stesso.

Infine, la mancanza di protezione brevettuale potrebbe scoraggiare eventuali i investitori interessati all'azienda, poiché questi potrebbero essere riluttanti a finanziare progetti privi di una solida tutela della proprietà intellettuale e che quindi sono a maggior rischio.

In conclusione, il brevetto rappresenta un'arma strategica per le imprese, garantendo esclusività, protezione delle proprie innovazioni tecniche e dei relativi investimenti e vantaggio competitivo sul mercato.

Il guadagno derivante da un brevetto dipende dalla originalità della soluzione tecnica brevettata, dalla sua utilità e dalla capacità dell'azienda di sfruttarla commercialmente e non proteggere l'attività inventiva espone, potenzialmente, l'azienda a rischi significativi, incluse l'impossibilità di impedire che terzi sfruttino l'invenzione e la perdita di opportunità di profitto.

In collaborazione con

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.