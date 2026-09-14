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14 September 2026

Faillissement FP Nieuwegein B.V.

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Buren

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BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.
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FP Nieuwegein B.V., operating under the name Fat Phill's, has been declared bankrupt by the District Court of The Hague. The curator is investigating possibilities for a restart of the hospitality business, with interested parties invited to submit expressions of interest by September 14th. Employee contracts will be terminated following standard bankruptcy procedures, with salary payments handled through the UWV wage guarantee scheme.
Netherlands Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring
Ruud Brunninkhuis,Demi van Steekelenburg, and Sharien RazabSekh-Amir
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Bij vonnis van de Rechtbank Den Haag van 25 augustus 2026 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FP Nieuwegein B.V. h.o.d.n. Fat Phill's (KvKnr: 96274115), statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (3431 LR) Nieuwegein aan de Passage 70 in staat van faillissement verklaard. Daarbij is mr. A.CM. Höppener tot rechter-commissaris benoemd en is mr.drs. R.W.A. Brunninkhuis, partner bij BUREN, als curator aangesteld.

FP Nieuwegein B.V. exploiteert een horecagelegenheid onder de naam Fat Phill's. 

Gevolgen voor werknemers
Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met de werknemers moeten opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst. Zij krijgen voor zover daar recht op bestaat hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV-loongarantieregeling. De curator zal het UWV inlichten. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Voor veelgestelde vragen verwijzen wij u graag naar de FAQ op deze website.

Afkoelingsperiode
Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 28 augustus 2026 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode afgekondigd waarin elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden, voor een periode van twee maanden niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Doorstart/Voortzetten
Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden voor een doorstart van FP Nieuwegein. In het geval u belangstelling heeft voor (het geheel van) de activa zoals omschreven in het bijgevoegd memorandum, verzoek ik u dit uiterlijk voor 14 september a.s. 15:00 uur per e-mail
aan r.brunninkhuis@burenlegal.com
en s.amir@burenlegal.com kenbaar te maken.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Ruud Brunninkhuis
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