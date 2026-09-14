Faillissement FP Nieuwegein B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Den Haag van 25 augustus 2026 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FP Nieuwegein B.V. h.o.d.n. Fat Phill's (KvKnr: 96274115), statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (3431 LR) Nieuwegein aan de Passage 70 in staat van faillissement verklaard. Daarbij is mr. A.CM. Höppener tot rechter-commissaris benoemd en is mr.drs. R.W.A. Brunninkhuis, partner bij BUREN, als curator aangesteld.



FP Nieuwegein B.V. exploiteert een horecagelegenheid onder de naam Fat Phill's.



Gevolgen voor werknemers

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met de werknemers moeten opzeggen. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst. Zij krijgen voor zover daar recht op bestaat hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV-loongarantieregeling. De curator zal het UWV inlichten. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Voor veelgestelde vragen verwijzen wij u graag naar de FAQ op deze website.



Afkoelingsperiode

Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 28 augustus 2026 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode afgekondigd waarin elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van gefailleerde of de curator bevinden, voor een periode van twee maanden niet dan met machtiging van de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.

Doorstart/Voortzetten

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden voor een doorstart van FP Nieuwegein. In het geval u belangstelling heeft voor (het geheel van) de activa zoals omschreven in het bijgevoegd memorandum, verzoek ik u dit uiterlijk voor 14 september a.s. 15:00 uur per e-mail

aan r.brunninkhuis@burenlegal.com

en s.amir@burenlegal.com kenbaar te maken.