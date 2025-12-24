Faillissement House Of Einstein B.V.

Article Insights

Den Haag, 18 december 2025 - De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 16 december 2025 het faillissement uitgesproken van House of Einstein B.V. Stefan van Wijk, advocaat en partner bij BUREN, is in dit faillissement als curator aangesteld.

House of Einstein

House of Einstein is een mode- en personal shopping-bedrijf dat zich richt op het bieden van persoonlijke stylingdiensten en het samenstellen en leveren van op maat geselecteerde kledingboxen voor consumenten. Het bedrijf combineert online personal shopping met deskundig stijladvies om klanten tijd en moeite te besparen bij het zoeken naar passende kleding.

Op basis van een online intake en persoonlijk stijladvies selecteert House of Einstein kleding die aansluit bij de stijl en wensen van de klant, waarbij de klant de kleding thuis kan passen en alleen betaalt voor de kledingstukken die worden gehouden. De rest kan worden teruggestuurd en wordt niet in rekening gebracht.

Voortzetten, doorstart

Op dit moment wordt er intensief gewerkt aan het realiseren van een doorstart. In samenwerking met het management en betrokken partijen worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Hiervoor is al interesse kenbaar gemaakt, wat hoop geeft op een positieve uitkomst. De activiteiten van House of Einstein zullen vooralsnog op gebruikelijke wijze worden voortgezet. Het streven is binnen twee à drie weken duidelijkheid te hebben over de toekomst van House of Einstein. Geïnteresseerde partijen in een doorstart van House of Einstein (of onderdelen daarvan) kunnen contact opnemen met de curator. Dit kan per e-mail of telefonisch via 070-318 4200.



Gevolgen voor schuldeisers en leveranciers

Schuldeisers van House of Einstein kunnen hun vorderingen(en) bij de curator indienen. Dat kan via

https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen onder “House of Einstein B.V.” en dan onder “Vordering indienen”. Verder worden de posities van mogelijke zekerheidsgerechtigden, leveranciers met een goederenrechtelijke aanspraak, en andere crediteuren met mogelijke voorrechten onderzocht. Via de pagina van het faillissement van House of Einstein kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden. Ook treft u daar antwoorden aan op

veelgestelde vragen (FAQ).



Gevolgen voor werknemers

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator vermoedelijk de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers moeten opzeggen. Op dit moment onderzoekt de curator alle dienstverbanden en worden de werknemers voortdurend ingelicht. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst en zijn zij in principe gehouden nog werkzaamheden te verrichten. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV- loongarantieregeling. De curator heeft UWV reeds ingelicht. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Voor veelgestelde vragen wordt verwezen naar de FAQ op deze website.



Gevolgen voor leveranciers, klanten en transporteurs

Het faillissement van House of Einstein is in beginsel niet van invloed op bestaande lopende overeenkomsten. Dat betekent dat het faillissement op zichzelf er niet voor zorgt dat de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomsten worden gewijzigd.



Faillissement volgen

Er zal een aparte pagina komen met betrekking tot het faillissement van House of Einstein. Deze faillissementspagina kan gevonden worden via https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen en dan onder “House of Einstein B.V.” Via deze faillissementspagina kan het verloop van het faillissement worden gevolgd, kunnen vorderingen worden ingediend en kunnen tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement worden gemeld. Ook treft u daar antwoorden aan op veelgestelde vragen (FAQ).



Mocht u geïnteresseerd zijn in het verloop van dit faillissement, dan kunt u op de faillissementspagina via de knop “Volg dit faillissement” het verdere verloop van dit faillissement volgen. U krijgt dan de relevante faillissementsverslagen en andere publicaties, zodra beschikbaar, automatisch toegezonden op het door u aangegeven e-mailadres.

