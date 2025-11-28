Faillissement Old Fashion Leidschendam

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

Article Insights

Ruud Brunninkhuis’s articles from Buren are most popular: in European Union

in European Union

with readers working within the Banking & Credit industries Buren are most popular: within Privacy, Finance and Banking and Technology topic(s)

Den Haag, 21 november 2025 - De rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 18 november 2025 het faillissement uitgesproken van Hermanos Horeca B.V., beter bekend onder de handelsnaam Old Fashion Leidschendam. Ruud Brunninkhuis, partner en advocaat bij BUREN, is in dit faillissement als curator aangesteld. De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een doorstart van de onderneming of voor een losse verkoop van onderdelen daarvan.

Old Fashion Leidschendam

Het restaurant Old Fashion Leidschendam is gevestigd in een monumentaal pand in het oude centrum van Leidschendam aan de Sluiskant 22. Meer informatie is te vinden op de website van Old Fashion Leidschendam: https://restaurantoldfashion.nl/.

Voortzetten, doorstart

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een doorstart/integrale verkoop van de onderneming van Old Fashion Leidschendam. Ook onderzoekt de curator de mogelijkheden voor verkoop van onderdelen van de onderneming van Old Fashion Leidschendam. Geïnteresseerde partijen in een doorstart van Old Fashion Leidschendam (of onderdelen daarvan) kunnen contact opnemen met de curator via r.brunninkhuis@burenlegal.com.

Gevolgen voor schuldeisers en leveranciers

Schuldeisers van Old Fashion Leidschendam kunnen hun vordering(en) bij de curator indienen. Dat kan via deze link onder "Hermanos Horeca B.V." en dan onder "Vordering indienen". Verder worden de posities van mogelijke zekerheidsgerechtigden, leveranciers met een goederenrechtelijke aanspraak, en andere crediteuren met mogelijke voorrechten onderzocht. Via de pagina van het faillissement van Old Fashion Leidschendam kunt u ook tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement melden. Ook treft u daar antwoorden aan op veelgestelde vragen (FAQ).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.