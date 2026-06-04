专利年费之【印度】篇

企业在印度市场布局专利时，常因不熟悉当地年费规则而导致专利权意外失效。本文深入解析印度专利年费的缴费规则、时间节点、逾期处理机制

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不少企业在布局印度专利时，常因对当地年费规则不熟悉，导致专利权意外失效，错失市场先机。

印度作为企业拓展南亚市场的重要阵地，其专利制度已日趋成熟：发明专利保护期为自申请日起20年，而年费缴纳是维持权利有效的核心前提。随着印度专利局（CGPDTM）审查效率与数字化水平的提升，企业更需要精细化的年费管理，才能避免因流程疏漏造成技术资产损失。

本文将结合实操经验，解析印度专利年费的缴费规则、缴费时间、逾期处理及合规建议，助力企业在印度市场筑牢技术壁垒，规避专利管理的隐形风险。

PART 01 印度专利年费制度框架

1、专利类型与保护期限

与中国不同，印度现行专利法主要保护发明专利（Invention Patents）。

保护期限：20年，自申请日（或PCT国际申请日）起算。

特别注意：印度不设立实用新型专利（Utility Models）。外观设计（Designs）受单独的《外观设计法》保护，保护期为10年，可续展5年，最长15年。

2、年费缴纳的时间节点

印度的年费缴纳规则具有其独特性，主要分为“授权前累积费”和“授权后维持费”：

起缴年份：从第3年开始缴纳。前两年的费用已包含在申请费中。

缴纳逻辑

授权前：若专利尚未授权，无需逐年缴纳，费用可待授权后补缴。

授权后（关键点）：专利授权后，必须在3个月内补缴自第3年起至当前年度的所有累积年费。此后，每年在申请日对应日期前缴纳下一年度费用。

示例

若申请日为2021年5月10日，2026年3月获得授权。则需在授权后3个月内一次性缴纳第3、4、5、6年的年费。第7年年费应在2027年5月10日前缴纳。

PART 02 年费缴纳实务操作

1、现行费用标准(区分实体类型)

2、逾期处理与权利恢复

宽限期（Grace Period）：

如果错过年费缴纳绝限，专利权人拥有6个月的宽限期。

滞纳金：

宽限期内需缴纳滞纳金。

权利失效与恢复：

若宽限期届满仍未缴费，专利将失效。专利权人可在失效之日起18个月内申请恢复（Restoration），但需证明逾期行为并非出于本意（Unintentional），且需经过较为严格的审查程序。

PART 03 印度特有的合规要求：Form 27

在印度维持专利有效，除了缴纳年费，还需特别关注Form 27（实施情况声明）。

要求：

专利权人需定期向专利局报告该专利在印度的商业实施情况（是否投入商业利用、进口额等）。

关联性：

虽然Form 27不直接等同于年费，但未能按时提交可能面临罚款，甚至成为他人申请“强制许可”的依据，从而间接影响专利资产的安全。

PART 04 查询专利状态与年费信息

专利权人可通过印度专利局官方系统实时追踪专利状态，具体的访问方式如下：

1、访问官网：https://ipindia.gov.in/

2、查询路径：

点击“Patent-E-Services”，输入专利号或申请号及验证码，查看案件基本信息。

3、点击E-Register，即可显示查询专利的已缴费信息和应缴费信息。

PART 05 专家合规建议

1、重视授权后的“三月期限”

印度授权后的补缴通知通常由代理人转达，务必在3个月内完成，否则将产生高额滞纳金，甚至导致权利丧失。

2、防御Form 27风险

建议企业在缴纳年费的同时，核查Form 27的提交记录，确保程序合规。

3、关注政策变动

印度知识产权局常有官费调整，建议通过康信等专业机构进行数字化管理，规避汇率与政策波动风险。

PART 06 总结

印度专利年费制度虽然逻辑清晰，但在授权后的集中缴费期判定上存在细节陷阱。对于在印度拥有大量专利组合的企业，建立自动提醒的机制至关重要。

康信拥有熟悉印度市场的专业团队及高效的数字化年费管理系统，可为您提供从费用监控、Form 27申报到代缴费用的一站式服务。我们将为您提供专业、精准、高效的印度专利年费解决方案。

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