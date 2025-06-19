新修订印度专利法分案制度解析及对中国申请人的策略建议

2024年3月15日，印度专利局颁布新的专利法及实施细则修改案，此次修订着重解决印度专利申请人长期关注的核心问题，涵盖专利使用情况声明表格（Form 27）提交规范、同族专利申请信息表格（Form 3）填写要求、文件递交与审查期限延长机制、手续延期及宽限期设置，以及分案申请具体要求等内容。其核心目标在于切实减轻申请人与专利权人的实务操作负担，通过优化制度环境激发专利申请积极性，增强创新主体对印度专利制度的信心，同时简化专利申请审查与授权流程，给予申请人更为宽松的时间安排。本文将重点聚焦此次修订中关于分案申请制度的关键变革。

一、新修订印度专利法的分案制度简介

新修订的印度《专利法》第16条第1款规定申请人可以根据自己的意愿，就已经提交的临时说明书（provisional specification）或完整说明书（complete specification）中所披露的发明，提交进一步的分案申请。此次修订对印度分案申请制度进行了重大革新，对印度分案申请实践产生了多方面的重大影响：

扩大分案申请范围：以往分案申请严格基于母案权利要求，新规使申请人能依据母案说明书全部披露内容提出分案申请，涵盖临时说明书、完整说明书及已提交分案申请说明书中披露的发明，极大地拓宽了分案申请的可及范围，但分案公开内容不能超出母案公开内容。申请人不必局限于母案权利要求所限定的发明内容，只要在前述相关说明书中有披露，均可作为分案申请的基础。

明确分案申请规则：修订前对于分案申请基于说明书披露内容还是权利要求存在模糊性，此次修订明确了申请人可基于各类说明书披露内容自由提出分案申请，包括 "分割的分割" 情况，即基于已提交分案申请再次分案，只要技术方案有充分披露。这使得分案申请规则更加清晰，减少了实践中的争议和不确定性。

增加专利申请策略灵活性：申请人在专利申请过程中有了更多策略选择。例如，申请人可以先提交一个包含广泛披露内容的母案申请，之后根据实际情况和市场需求，逐步将母案中未在权利要求中明确主张但有披露的发明通过分案申请的方式单独提出，以更好地保护其发明创造，使得发明创造的保护更为全面和充分，或者针对不同的市场或技术领域制定更有针对性的专利申请策略。

在程序性规定方面，本次专利法修改做出三项关键调整：其一，将分案申请的提交时间窗口大幅扩展至母案专利申请整个待审期间，即自申请日起至授权或驳回前的任意时间节点均可提交；其二，废除原规定中要求分案申请必须基于审查员提出的单一性异议这一限制条件；其三，明确认可"分案链"式申请模式，即分案申请可基于另一分案申请提出，不受原始母案当前法律状态的影响。这些变革使得印度分案制度与美国分案申请制度及欧洲分案制度更为相似，为申请人提供了极大的策略灵活性。值得注意的是，由于印度专利授权通知无预先提示，一旦发出即意味着失去分案机会。为避免因授权通知突然到来而错失分案时机，申请人需密切关注申请状态。此外，已"视为放弃"、"撤回"或"驳回"的申请无法进行分案；但分案申请一旦提交，便作为独立实体存在，母案状态不影响分案申请的后续审查与授权。

二、新修订印度专利法分案申请制度优势

新修订后的印度专利法分案申请制度展现出显著的灵活性与开放性，主要体现在以下几个方面：

- 启动机制自主灵活：申请人在申请获得授权或被驳回前，可依据市场动态变化、技术发展趋势以及竞争格局自主决定是否提出分案申请，以及何时提出，无需等待审查员的审查意见触发，这种主动式分案申请机制为申请人提供了广阔的策略调整空间。

- 文件要求宽松包容：印度专利局在分案申请文件审查上采取较为宽松的标准。允许分案申请采用与母案不同的权利要求组合，只要这些权利要求能从母案原始公开范围中获得支持即可；不强制要求分案申请涵盖母案的全部技术特征；对分案权利要求的修改幅度也持开放态度，给予申请人较大的权利要求调整自由。

- 审查机制独立规范：分案申请审查员虽会参考母案审查情况，但每个分案申请均作为独立申请进行审查。从审查周期来看，印度分案申请平均审查时间为24 - 36个月，与普通专利申请审查周期基本一致。费用方面，分案申请需缴纳与普通申请相同的基础申请费（约500美元），超出规定数量的权利要求按每项50美元收取附加费用 。

三、对中国申请人的策略建议

印度灵活的分案制度为中国企业在印度进行专利布局提供了更多的便利，具体可参考以下策略：

（一）构建系统化申请策略

建议中国申请人建立"3D监控机制"：一是期限管理（Deadline），实时跟踪母案审查状态，确保不遗漏关键时间节点；二是披露挖掘（Disclosure），系统梳理说明书中潜在的技术方案，避免创新点的遗漏；三是防御布局（Defense），每12 - 18个月根据实际情况提交策略性分案申请，逐步完善专利布局。

（二）实施领域化操作策略

不同行业可采取差异化策略。例如，对于医药领域等对专利保护周期要求较高的行业，建议采用"核心 - 衍生"策略：先通过母案保护基础化合物，再利用分案申请逐步延伸至晶型、制剂、用途等衍生技术方案，使得发明创造的保护更为全面和充分。又如，通信企业则可实施"标准 - 实施"策略：母案聚焦标准必要专利，分案覆盖具体实施方式和应用场景，增强专利在行业标准中的话语权。

（三）依据分案类型灵活应对

1. 主动分案情形：若主动分案目的是延长审查周期，使申请保持"未决（pending）"状态，或需要根据竞争对手产品调整专利保护范围，可根据母案情况灵活处理。若母案提交时未同时提出实质审查请求且尚未进入审查阶段，可在母案提出实质审查请求时提交分案申请，并在分案递交后实审期限前提出实质审查请求（依据Rule 24B (1)(iv)，印度分案申请实质审查请求期限为优先权日起31个月或申请递交日起6个月，以较晚到期日为准），以此最大限度延长审查周期。若提交分案时母案已收到第一次审查意见（FER）但尚未答复，建议在临近母案答复FER时一并提交分案申请，以防止丧失提出分案申请的机会。

2. 被动分案情形：若因第一次审查意见（FER）指出缺乏单一性问题而被动分案，且申请人认为有必要提出分案申请，可在答复审查意见时同时提交分案申请，以防止丧失提出分案申请的机会。

3. 保护未主张方案情形：若主动分案旨在保护母案中未写入权利要求的技术方案，首先需对母案权利要求书进行主动修改（印度实践中可在授权前随时对申请文件进行主动修改），将分案中欲增加的权利要求补入母案权利要求书中，然后在答复母案第一次审查意见（FER）时删除主动增加的权利要求，完成母案第一次审查意见（FER）答复后立即提交分案申请。若母案申请已发出第一次审查意见（FER）且已答复，可通过对第一次审查意见（FER）进行补充答复的方式增加欲在分案中保护的权利要求，随后删除母案中增加的权利要求，并尽快提交分案申请。

这一点，不如中国目前的实践简便。在中国专利实践中，可以在分案权利要求书中直接增加在母案公开但并未在母案权利要求书中要求的权利要求。

同时，中国申请人需警惕潜在风险：虽然印度申请可在授权前随时对申请文件进行主动修改，但是印度专利局对"超范围修改"审查极为严格，母案和分案中的任何修改都不能超出母案原始公开范围；分案链过长可能导致审查效率下降；累计官费成本较高等问题，需在专利布局过程中综合考量。

四、结论

印度"开放灵活"的分案模式，契合技术市场瞬息万变、需要动态调整专利布局的需求，充分体现了鼓励创新、保护创新和激发市场活力的立法宗旨。

对于在印度开展业务的中国企业，建议构建多层次、多维度的专利组合，深度挖掘分案制度灵活性带来的优势。鉴于印度未来可能进一步优化审查效率，甚至引入分案申请审查的加速通道，企业应建立常态化跟踪机制，及时掌握制度变革动态，确保专利布局策略与印度专利制度发展保持同步，提升在印度市场的专利竞争力 。

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