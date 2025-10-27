中国汽车行业论坛回眸：艾睿铂为您深度解读中国汽车市场

10月10日，艾睿铂AlixPartners大中华区汽车及工业品咨询业务合伙人章一超先生受邀出席2025年摩根大通领导力系列论坛，在"蓄势待发：在贸易关税不确定性中优化营运资金"分论坛中，就中国汽车行业的"新常态"、挑战与机遇分享了精辟见解。
当前，全球汽车产业正经历着电气化、智能化的深刻变革，而中国作为这场变革的中心，市场的复杂性和竞争激烈程度前所未有。一方面，外资车企普遍感受到了来自中国汽车"新势力"品牌的巨大压力，另一方面，本土品牌也在汽车产品迭代浪潮中不断寻找创新点和新的增长点。
车企们如何在不确定性中找到确定性，从"退守"思维转向"竞争"思维？章一超先生的观点为我们提供了清晰的路线图。
中国汽车市场的"新常态"与三大转折点
在谈及在华外资企业的普遍感受时，章一超先生精准地指出了当前的核心情绪：
"如果谈论外资企业，我认为一个关键词是'不确定性'。如今每个人都感受到了这种不确定性，企业必须采取和过去不同的做法来克服这些挑战。"
他进一步解释，这种不确定性源于市场的结构性变化，而非简单的周期性波动。他认为，要理解当下的市场格局，必须回溯三个关键的转折点：
一是五到十年前的政策导向，当时政府通过大规模补贴首先重点扶持插电混动（PHEV）与纯电动（BEV）汽车，为本土"新势力"的崛起创造了条件，同时也相当程度刹停了外资在华的混动议程。
二是在疫情期间，国际互访的减少让中国本土品牌获得了宝贵的发展空间，并深刻改变了市场各方的思维模式，让"电动汽车是中国市场的未来"这一观念深入人心。
三是疫情后，伴随"油电平权"等标志性突破，中国电动车已经借助自己的"新运营模式"全面与国际品牌在中国"同台竞技"。
中国车企"双倍速、半成本"背后的运营新模式
"以双倍的速度、一半的成本推出新车型"，这已成为外界对中国新能源主机厂的普遍印象。针对"中国汽车新运营模式"，章一超先生深入剖析了其背后的三大核心秘诀：
"恰到好处"（Good Enough）的开发心态。汽车开发到"恰到好处"的程度即可上市，这并不代表中国汽车新运营模式不重视汽车质量，而是因为中国车企在质量与上市速度间找到了新的平衡点，成功对传统汽车开发流程进行了大幅优化。车企利用数字化功能和OTA技术，允许部分功能在产品上市后迭代完善，此举大大缩短了前期开发周期。
革命性的"软硬件解耦"开发。章一超先生强调，软件的开发速度与传统的硬件开发速度完全不同。中国车企创新地将这两个工作流分离开来，让软件部门独立快速迭代，整车硬件则遵循经典开发周期，两者只需在关键节点同步即可，确保了汽车产品上市时能搭载最新的软件系统。
更高程度的"垂直整合"。通过高度的垂直整合，主机厂不仅能有效控制成本，更能显著提升开发速度。因为核心零部件供应商可以在项目早期就深度介入，与主机厂无缝协作，这省去了传统模式下漫长的沟通和验证过程。
政府支持依旧，惟更重"质"；机遇藏于"精准对接"
宏观经济面临挑战，政府对汽车产业的支持是否依然强劲？章一超先生给出了肯定的回答，并指出支持方式正在变得更精准、更多元、更成熟，以支持现阶段更注重新质生产力的发展，而非仅仅市场规模。他观察到， 政府的思路已从单纯的"让汽车产业成为各地的引领产业"，转变为思考 "如何让中国汽车产业在全球价值链中更强大"。这意味着支持方式将不再局限于纯财政补贴等单一手段。他特别指出：
"现在一些政府更倾向于通过'本注入'的方式对车企进行投资，与企业共享发展红利。"
因此，对于企业而言，关键在于精准识别并对接那些与自身发展战略相契合的地方政府，从而获得有效的支持。
