Warum deutsche Mittelständler heute eine Asienstrategie brauchen – und warum Patentanwälte dabei eine wichtige Rolle spielen

founded his firm's strategic Asian branch office in Singapore, which has become a major hub for IP matters in Asia. Martin Schweiger has his own blog, IP Lawyer Tools, that produces materials in helping to guide bright young people through the mine fields that the intellectual property (IP) profession has. It shows you specific solutions that can save you time and increase your productivity.

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Ein Podcast mit Dirk Kreuter über die Zukunft des deutschen Mittelstands war der Anlass für diesen Beitrag. Im Podcast ging es um die Frage, wie Unternehmen auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen reagieren können und welche Rolle Asien dabei spielt. Der Podcast selbst steht hier jedoch nicht im Mittelpunkt. Interessanter ist die grundsätzliche Frage, welche strategischen Optionen mittelständische Unternehmen heute benötigen, um auch in Zukunft innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Diese Frage betrifft nicht nur Unternehmer. Sie ist auch für Patentanwälte und Innovationsberater relevant. Wer Unternehmen bei der Entwicklung neuer Technologien begleitet, wird den Blick nicht auf Schutzrechte allein richten. Innovation entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie hängt ebenso von Märkten, Lieferketten, Kooperationspartnern und internationalen Entwicklungsmöglichkeiten ab. Genau an dieser Schnittstelle setzt der folgende Artikel an.

Das eigentliche Problem deutscher KMU

Deutsche kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben heute kein Informationsproblem. Marktstudien, Branchenberichte und Berater stehen in großer Zahl zur Verfügung. Was häufig fehlt, ist eine belastbare Grundlage für strategische Entscheidungen.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, aus den verfügbaren Informationen konkrete Handlungsoptionen abzuleiten. Unternehmer müssen entscheiden, wie sie ihre Innovationskraft sichern, neue Märkte erschließen und ihre Unternehmen langfristig widerstandsfähig aufstellen. Dafür reichen Statistiken allein nicht aus. Entscheidend sind eigene Erfahrungen, persönliche Gespräche und ein realistischer Blick auf internationale Chancen.

Innovation endet nicht am Werkstor

Innovation wird häufig mit neuen Produkten oder technischen Erfindungen gleichgesetzt. Das greift jedoch zu viel kurz. Wirkliche Innovation umfasst alle Bereiche eines Unternehmens, in denen neue Ideen Wettbewerbsvorteile schaffen können.

Dazu gehören neben der rein technischen Produktentwicklung auch neue Märkte, alternative Lieferketten, internationale Produktionsstandorte, strategische Partnerschaften und natürlich neue Geschäftsmodelle. Unternehmen, die sich frühzeitig zusätzliche Optionen schaffen, erhöhen ihre Flexibilität und können schneller auf Veränderungen reagieren.

Internationale Aktivitäten sind deshalb kein Selbstzweck. Sie sind ein Baustein einer modernen Innovationsstrategie. Wer neue Märkte und Netzwerke erschließt, erweitert nicht nur seine Geschäftsmöglichkeiten, sondern stärkt auch die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens.

Was ich in drei Jahrzehnten als Patentanwalt gelernt habe

In den vergangenen drei Jahrzehnten durfte ich zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen begleiten. Die Zusammenarbeit mit internationalen Industrieunternehmen hat mir gezeigt, wie Innovation entsteht und welche Faktoren ihren wirtschaftlichen Erfolg beeinflussen.

Dabei wurde deutlich, dass technische Exzellenz allein nicht ausreicht. Viele gute Ideen scheitern nicht an fehlenden Patenten oder unzureichendem Schutz des geistigen Eigentums. Sie scheitern, weil Unternehmen zu spät neue Märkte erschließen, internationale Chancen ungenutzt lassen oder notwendige strategische Entscheidungen aufschieben.

Patente schaffen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Langfristigen Erfolg sichern sie jedoch nur dann, wenn sie Teil einer durchdachten Unternehmensstrategie sind. Innovation und Strategie gehören deshalb untrennbar zusammen.

Warum Südostasien heute interessant ist

Wenn von Asien die Rede ist, denken viele sofort an die Verlagerung von Produktion oder sogar an eine Auswanderung. Darum geht es jedoch nicht. Für die meisten mittelständischen Unternehmen geht es vielmehr darum, zusätzliche strategische Optionen aufzubauen, ohne den Standort Deutschland infrage zu stellen.

Südostasien bietet dafür interessante Möglichkeiten. Unternehmen können neue Vertriebsmärkte erschließen, Entwicklungsprojekte mit lokalen Partnern umsetzen, Fertigungskapazitäten ergänzen oder Kooperationen mit innovativen Unternehmen eingehen. Auch der Zugang zu neuen Kunden und Technologien kann ein wichtiger Beweggrund sein.

Ein zweites Standbein in Südostasien ersetzt das bestehende Geschäft nicht. Es erweitert den Handlungsspielraum. Unternehmen, die heute internationale Optionen aufbauen, schaffen sich mehr Flexibilität und sind besser auf zukünftige Veränderungen vorbereitet.

Warum Unternehmer direkt mit Unternehmern sprechen sollten

Marktstudien und Berichte liefern wichtige Informationen. Sie können jedoch nicht vermitteln, wie ein Markt tatsächlich funktioniert. Viele entscheidende Fragen lassen sich erst im persönlichen Gespräch mit Unternehmern beantworten, die vor Ort tätig sind und die lokalen Gegebenheiten aus eigener Erfahrung kennen.

Der direkte Austausch mit Eigentümern und Entscheidern eröffnet oft neue Perspektiven. Er vermittelt praktische Erfahrungen, die in keiner Studie zu finden sind, und hilft dabei, Chancen und Risiken realistischer einzuschätzen. Gerade bei strategischen Entscheidungen sind persönliche Kontakte deshalb oft wertvoller als jede Marktanalyse.

Welche Rolle Patentanwälte künftig übernehmen können

Patentanwälte werden auch künftig eine zentrale Rolle beim Schutz technischer Innovationen spielen. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen ihrer Mandanten. Unternehmen erwarten heute zunehmend Unterstützung bei strategischen Fragen, die über das klassische Patentrecht hinausgehen.

Dazu gehört die Bewertung technologischer Entwicklungen ebenso wie die Einordnung von Risiken, internationalen Geschäftsmöglichkeiten und langfristigen Handlungsoptionen. Der Patentanwalt entwickelt sich damit vom reinen Schutzrechtsexperten zu einem Sparringspartner für Innovation und Unternehmensstrategie.

Wer technologische Entwicklungen mit wirtschaftlichem Verständnis verbindet, kann Unternehmen einen Mehrwert bieten, der weit über die Anmeldung von Patenten hinausgeht. Genau darin liegt eine Chance für das Berufsbild des Patentanwalts.

Das Gespräch mit Dirk Kreuter

Im Podcast mit Dirk Kreuter sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen des deutschen Mittelstands und die Frage, wie Unternehmen ihre Zukunft aktiv gestalten können. Im Mittelpunkt stehen nicht kurzfristige Krisen, sondern langfristige Strategien. Wir diskutieren, warum internationale Optionen heute wichtiger sind als je zuvor und weshalb Südostasien für viele mittelständische Unternehmen interessante Perspektiven eröffnet.

Das Gespräch richtet sich an Unternehmer, die ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern und ihre Handlungsspielräume erweitern möchten. Es verbindet praktische Erfahrungen aus mehr als drei Jahrzehnten internationaler Tätigkeit mit konkreten Überlegungen zur Innovations- und Unternehmensstrategie.

Den vollständigen Podcast können Sie hier anhören:

Der Podcast ist auch auf der Webseite von Dirk Kreuter, hier https://www.dirkkreuter.com/podcast/gast/martin-schweiger

Und hier ist das Transcript zum vollständigen Interview: Dirk Kreuter Interview Martin Schweiger 250726

Fazit

Die wichtigste strategische Frage lautet heute nicht: “Soll ich nach Asien gehen?”

Sondern: “Sollte ich heute bereits die Option schaffen, morgen frei entscheiden zu können?”

Wer frühzeitig internationale Kontakte aufbaut, neue Märkte kennenlernt und zusätzliche Optionen entwickelt, erweitert seinen unternehmerischen Handlungsspielraum. Es geht nicht darum, Deutschland den Rücken zu kehren, sondern die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten. Strategische Freiheit entsteht durch Optionen – und diese lassen sich nicht erst dann aufbauen, wenn der Handlungsdruck bereits groß ist.

Wer sich mit dieser Frage intensiver beschäftigen möchte, findet weitere Informationen zu meinem Programm „Ihr zweites Standbein in Asien“ hier:

https://martin-schweiger.com/zweites-standbein/

IP Lawyer Tools by Martin Schweiger

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.