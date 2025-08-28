ARTICLE
28 August 2025

[Blog] Mise à jour Classification de Nice en 2026

France Intellectual Property
À partir du 1er janvier 2026, la 13ᵉ édition de la classification de Nice entre en vigueur, apportant des changements significatifs concernant les lunettes, les services d'opticien et les huiles essentielles.

Suite à la 35ème session du Comité d'expert (Union de Nice - OMPI) d'avril / mai 2025, des changements importants interviennent pour les « lunettes » qui sont transférées en classe 10, au motif de leur qualité de dispositif médical (à l'exception de celles qui ont une vocation scientifique et restent en classe 9).

Ne sont pas épargnés dans le même secteur, les « services d'opticien » qui sont transférés en classe 37 pour leur dimension de réparation de lunettes et en classe 35 pour leur dimension de vente au détail de lunettes.

Autre modification significative, les huiles essentielles ne seront maintenues en classe 3 qu'en cas d'usage cosmétique.

Un usage médical justifiera de leur transfert en classe 5 tandis qu'un usage alimentaire justifiera le transfert en classe 30.

Les modifications sont visibles sur le site.

Il convient de préparer les opérateurs économiques des secteurs concernés à des reclassifications, voire des augmentations de taxe de renouvellement ainsi qu'à un changement de ciblage des classes pour les recherches d'antériorité.

Originally published 29 July, 2025.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.



Authors
Photo of Pierre Coppin
Pierre Coppin
Your Author LinkedIn Connections
