FAQ: productontwikkeling in de Fast Moving Consumer Goods sector

De FMCG-sector (Fast Moving Consumer Goods, veelal consumentenproducten zoals voeding, dranken en verzorgingsmiddelen) kenmerkt zich door korte productcycli en hoge innovatiegraad. In deze sector is een slimme IE-strategie cruciaal voor het behouden of behalen van concurrentievoordeel.

In deze FAQ vindt u antwoorden op vragen over het inzetten van IE-rechten in de FMCG-sector – van het beschermen van verpakkingen en merken tot het versnellen van productlanceringen en het voorkomen van kostbare valkuilen.

1. Hoe voorkom ik IE-risico's bij het ontwikkelen van nieuwe producten?

Het is cruciaal om in een vroeg stadium van productontwikkeling een beschikbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit houdt in dat je onderzoekt of jouw productnamen, verpakkingen, en innovatieve functies geen inbreuk maken op bestaande merken, octrooien of modelrechten.

2. Wanneer moet ik een merk of model registreren voor een nieuw product?

Zo vroeg mogelijk in het proces. Voor merken en modellen geldt een first-to-file-systeem: degene die als eerste registreert, krijgt het exclusieve recht. Voor modellen bestaat in veel landen de 12 maanden "grace period" waardoor het mogelijk is om het model eerst te testen in de markt voordat je het registreert.

3. Hoe integreer ik IE in mijn product roadmap?

Betrek je IE-adviseur vanaf het begin bij het opstellen van de productroadmap. Zo kunnen octrooien, modellen en merken strategisch worden ingepland parallel aan R&D en marketing. Dit voorkomt dat IE-bescherming achteraf moet worden "gerepareerd" (hetgeen niet altijd meer mogelijk is) en het kan de innovatie waardevoller maken voor commercialisatie of licentie.

4. Hoe bescherm ik unieke verpakkingen en productvormen?

Gebruik het geregistreerde modelrecht voor de visuele aspecten van je product of verpakking: vorm, kleur, textuur, grafische elementen. In de FMCG-sector, waar “lookalikes” vaak voorkomen, biedt het modelrecht een mogelijkheid om namaakproducten te stoppen. –

5. Wat zijn veelvoorkomende uitdagingen bij productontwikkeling?

Te laat aanvragen van IE-rechten

Afgaan op een snelle Google-check zonder juridische check

Geen rekening houden met beschikbaarheid van merken of domeinnamen

Onvoldoende bescherming van verpakkingen

Het niet anticiperen op lokale IE-regels bij internationale uitrol - Ontdek in ons live webinar op 15 oktober hoe u met een effectieve intellectueel eigendoms-aanpak uw commerciële groei over de grens veiligstelt.

6. Hoe kan ik IE inzetten voor monetisatie?

Wanneer de IE-strategie goed is afgestemd op de commerciële doelstellingen, kun je octrooien, merken of modellen licentiëren aan derden, een premium positionering rechtvaardigen of samenwerken met retailpartners via exclusieve distributie. Merken en modellen kunnen ook bijdragen aan de waarde bij investeringen of overnames.

7. Hoe kan ik namaak en lookalikes effectief bestrijden?

Een goede verdediging begint met registratie. Met geavanceerde digitale monitoringtools, zoals AI-systemen die online marktplaatsen scannen, kan inbreuk worden getraceerd. Combineer dit met duidelijke markering van originele producten (bijv. unieke codes, verpakkingskenmerken, blockchain-traceerbaarheid).

