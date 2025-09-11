L'AGEFI – « L'Exonération Du Régime Mère-Fille Dépasse Le Seul Cadre De L'Impôt Sur Les Sociétés » – Avec François Vignalou

François Vignalou est intervenu pour l'article « L'exonération du régime mère-fille dépasse le seul cadre de l'impôt sur les sociétés » pour L'AGEFI.

Bignon Lebray, a dynamic French law firm with over 40 years’ experience, advises on French and international matters across corporate, M&A, private equity, real estate, banking, tax, employment, public, environmental, competition, IP/IT, and data protection. Its integrated, cross-functional approach covers advisory and litigation, ensuring clients’ flexible, comprehensive, and long-term success.

François Vignalou est intervenu pour l'article « L'exonération du régime mère-fille dépasse le seul cadre de l'impôt sur les sociétés » pour L'AGEFI.

François Vignalou, avocat associé au sein du département Droit Fiscal, répond aux questions de Nessim Ben Gharbia, journaliste pour< a href="https://www.agefi.fr/" target="_blank">L'AGEFI..

Dans cet article, François Vignalou revient sur la portée de l'arrêt de la CJUE du 1er août dernier « Banca Mediolanum », lequel réaffirme que l'exonération de 95 % prévue dans le cadre du régime mère-fille s'applique à tous les impôts, et non pas uniquement à l'impôt sur les sociétés.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.