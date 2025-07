Défense et IA : quels enjeux éthiques et stratégiques ?

HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.

Le Sommet pour l'action sur l'IA (SAIA), qui s'est tenu à Paris les 10 et 11 février dernier a révélé plusieurs rapprochements entre les principaux acteurs technologiques et les autorités étatiques sur les enjeux de défense.

En effet, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, l'IA émerge comme un levier clé pour la transformation du secteur militaire.

Une étape importante a récemment été franchie : la société OpenAI, jusqu'alors contre l'utilisation de ses technologies à des fins militaires, a modifié sa position pour devenir partenaire d'une startup spécialisée dans la défense.

L'utilisation de l'Intelligence Artificielle par les armées

Le 10 janvier 2025, OpenAI a assoupli sa position concernant l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. L'entreprise permet désormais l'usage de ses modèles d'IA dans des projets de défense, à condition que ces technologies ne visent pas à nuire directement à des individus.

Cette nouvelle orientation s'est concrétisée par un partenariat récent avec Anduril Industries, un fabricant de drones, de systèmes radar et de missiles autonomes, utilisés dans des missions de sécurité nationale.

Cette collaboration renforce ainsi la défense des États-Unis et de leurs alliés face aux menaces de drones, en exploitant l'IA pour une analyse rapide des données et améliorer la prise de décision. Ce partenariat vise également à réduire la charge de travail des opérateurs humains dans le secteur de la défense.

L'IA dans les conflits militaires : entre prouesse tactique et zone d'ombre

Aujourd'hui, l'IA s'impose également comme un outil crucial et de plus en plus utilisé dans les conflits régionaux et internationaux, notamment à Gaza dans le cadre du conflit-israélo palestinien. Loin des projections de science-fiction, l'intégration de l'IA dans la défense est devenue une réalité.

A titre d'exemple, l'armée israélienne a déployé plusieurs systèmes d'IA, visant notamment à identifier des cibles1 ou à repérer des membres présumés du Hamas2.

Avant l'IA, l'identification des ennemis et l'attaque des cibles demandaient plusieurs semaines de travail humain. Une équipe de 20 officiers avait besoin d'environ 250 jours pour identifier entre 200 et 250 cibles, tandis qu'avec l'IA, ces tâches peuvent être réalisées en une semaine.

L'IA est donc un instrument fondamental permettant un gain de temps considérable et non négligeable dans la réalisation d'opérations militaires.

Toutefois, son utilisation soulève des préoccupations, notamment eu égard à l'absence de supervision humaine approfondie et au taux d'erreur estimé environ à 10 %.

Cela met donc en lumière une nouvelle fois les risques éthiques et juridiques relatifs aux décisions prises par des machines sans intervention humaine suffisante et adéquate.

Les enjeux éthiques et juridiques de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires

L'utilisation de l'IA dans les opérations militaires pose des défis importants tant sur le plan éthique que sur le plan juridique.

L'attribution de la responsabilité constitue une préoccupation majeure, surtout lorsque des erreurs ou des violations des droits et libertés fondamentales surviennent.

La difficulté réside dans la détermination des responsabilités individuelles ou collectives, notamment lorsque la décision émane d'un système autonome.

En outre, la transparence des algorithmes d'IA est un sujet majeur. En effet, l'opacité des algorithmes d'IA peut provoquer des biais dans la prise de décision et engendrer des erreurs de ciblage.

Ces enjeux soulignent ainsi la nécessité d'une stricte régulation sur l'utilisation de l'IA dans le domaine de la défense et plus spécifiquement lors d'opérations militaires. Cette régulation permettrait de respecter les principes du droit international et d'éviter de graves dérives liées à l'usage de technologies de plus en plus autonomes dans le secteur de la défense.

