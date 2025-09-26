Les Voix Du M&A | David Humbert Pour Endrix (Video)

self

Une série d'entretiens dédiés à la dynamique de concentration du secteur de l'expertise comptable. Des échanges clairs et directs avec plusieurs leaders du mouvement pour le décryptage efficace d'un environnement en pleine transformation.

Dans ce premier épisode du podcast Les Voix du M&A, David Humbert, président du groupe Endrix, partage une trajectoire entrepreneuriale remarquable et une vision stratégique affirmée.

À travers un échange authentique, il revient sur la croissance fulgurante de son groupe, portée par une politique de M&A ambitieuse, une montée en puissance des métiers du conseil, et une forte implication dans la transformation digitale.

Ce témoignage offre un éclairage précieux sur les leviers d'une intégration réussie, l'importance de la culture d'entreprise, et les choix structurants qui font la différence dans un secteur en pleine mutation.

