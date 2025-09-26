ARTICLE
26 September 2025

Les Voix Du M&A | David Humbert Pour Endrix (Video)

AM
Alvarez & Marsal

Contributor

France Corporate/Commercial Law
Sandra Crochemore and Alizée Malecot

Une série d'entretiens dédiés à la dynamique de concentration du secteur de l'expertise comptable. Des échanges clairs et directs avec plusieurs leaders du mouvement pour le décryptage efficace d'un environnement en pleine transformation.

Dans ce premier épisode du podcast Les Voix du M&A, David Humbert, président du groupe Endrix, partage une trajectoire entrepreneuriale remarquable et une vision stratégique affirmée.

À travers un échange authentique, il revient sur la croissance fulgurante de son groupe, portée par une politique de M&A ambitieuse, une montée en puissance des métiers du conseil, et une forte implication dans la transformation digitale.

Ce témoignage offre un éclairage précieux sur les leviers d'une intégration réussie, l'importance de la culture d'entreprise, et les choix structurants qui font la différence dans un secteur en pleine mutation.

Originally published 23 September 2025.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.



Authors
Photo of Sandra Crochemore
Sandra Crochemore
Photo of Alizée Malecot
Alizée Malecot
