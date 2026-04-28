Cryptocurrency And Stablecoin Dynamics In France, The US, And Beyond – What Arbitration Practitioners Need To Know

On Tuesday, 24 March 2026, Forensic Risk Alliance hosted a panel discussion on the rising prevalence of cryptocurrency disputes and arbitration. The panel, moderated by Mr Derek Patterson (Partner at Forensic Risk Alliance), included Ms Meredith Fitzpatrick (Partner at Forensic Risk Alliance), Ms Anne Marechal (Partner at De Gaulle Fleurance), Mr Charlie Morgan (Partner at Herbert Smith Freehills Kramer), and Ms Esperanza Barrón Baratech (Senior Counsel at De Gaulle Fleurance).

The discussion centred on three core themes: first, the emerging legal and regulatory framework governing crypto‑assets; second, the scope and nature of disputes now surfacing; and third, the hurdles practitioners face when enforcing arbitral awards. The panel also offered brief reflections on future litigation trends and the prospects for third‑party funding in the crypto arena.

Mr Patterson opened the session by observing that cryptocurrency has now entered mainstream finance and is likely to generate a growing number of high-stakes disputes. He highlighted three legislative milestones that now frame the field: EU Regulation 2023/1114 on Markets in Crypto Assets (“MiCA”), the Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (“GENIUS Act”) and the Financial Services and Markets Act 2000 (‘‘Cryptoassets’’) Regulations 2026 (“FSMA Regs”). Against this backdrop, Mr Patterson emphasised that arbitration is well positioned to play a significant role in resolving cryptocurrency-related disputes, while noting that issues of jurisdiction and arbitrability continue to raise complex and sensitive questions.

Ms Marechal then charted Europe’s regulatory path. France laid the groundwork with Ordonnance n° 2017-1674 of 8 December 2017, authorising the issuance and transfer of securities on blockchain, and with the Pacte Law of 2019 (loi Pacte du 22 mai 2019), which introduced the DASP/CASP regime. These domestic measures informed MiCA, which took effect on 30 June 2024 for stablecoins and on 31 December 2024 for crypto-asset service providers (“CASPs”). MiCA introduces a passport-style license she likened to a banking license in which applicants must pass fit and proper tests, hold adequate capital, implement AML/Combating Financing Terrorism (“CFT”) controls, segregate client assets, undergo cyber-security audits and, for stablecoins, maintain a 1:1 redemption ratio backed by liquid reserves held within the EU. Roughly seventy firms have begun the licensing process, but every provider operating in the EU must be authorised by July 2026 or cease activity. The aim, she explained, is to protect investors while fostering innovation, an approach that contrasts with the United States’ historically enforcement-heavy stance.

Across the Channel, Mr Morgan noted, the United Kingdom still lacks an overarching framework. Regulation has advanced through consultation and enforcement, whereby the Financial Conduct Authority’s (“FCA”) first action against the Panama-based exchange, HTX in October 2025, exemplified a “watching-brief” strategy. Political shifts have produced regulatory whiplash, and core concepts such as the definition of “crypto-asset” remain unsettled, even as English courts increasingly treat digital assets as property. Rapid policy reversals and market volatility, he warned, make compliance a moving target.

Ms Fitzpatrick outlined the U.S. perspective. The GENIUS Act addresses only stablecoins, treating them as dollars in digital form whereby issuers must hold fully backed reserves, offer redemption on demand and publish monthly disclosures. She foresaw arbitration claims for misrepresentation, disclosure failures and redemption freezes, especially where reserves prove thin, and the priority between customer claims and reserve assets is contested. Parallel debates over the Digital Asset Market Clarity Act of 2025, intended to settle the Securities and Exchange Commission (“SEC”) versus Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) turf battle over who regulates them, may themselves trigger disputes over regulatory reach and asset characterisation. As in the UK, the central challenge is definitional. Is a digital asset a ‘security’, overseen by the SEC, or a ‘commodity’, falling under the CFTC?

Mr Morgan described the crypto-asset market as decentralised, closely watched by regulators and wildly volatile. He illustrated this volatility by noting that Bitcoin fell from €125,000 in early October 2025 to €65,000 in March 2026.

Ms Barrón Baratech turned to jurisdiction and dispute types. She said that talk of fully on-chain or smart-contract arbitration had not yet produced real cases. The disputes that do reach tribunals are mostly crypto-adjacent. Parties use tokens as collateral or to fund other deals, and the main issues are valuation and evidence rather than arbitrability. A small but growing line of consumer claims has also appeared. In the past four years, French courts have held that individual crypto-asset investors are consumers under Regulation (EC) No 593/2008 (Rome I). That status lets them sue in their own courts even when the contract selects another forum. The Cour de Cassation upheld this view on 28 June 2023 in Spectro Finance (n° 22-12 424), a case involving the SpectroCoin platform. French law also classifies crypto-assets as intangible movable property, which shapes collateral arrangements and limits proprietary remedies when compared with common-law practice.

The issue of consumer law and crypto also appeared in the English courts with the matter of Payward Inc v. Chechetkin [2023] EWHC 1780 (Comm). Following the case reference, Mr Morgan said judges and arbitrators must become cryptoliterate, and he urged lawyers to stay current with the technology.

Shifting to evidence, Mr Morgan observed that successful enforcement of a crypto-based arbitral award, like any other form of arbitration, still depends on tracing assets. He suggested parties engage forensic specialists early, before funds move beyond reach.

Ms Fitzpatrick, who traces assets for a living, explained that following blockchain flows is now routine, but linking a pseudonymous wallet to a person, particularly non-custodial wallets, remains the hardest step in answering the question of “who financially benefited from this?” She recalled a recent English case involving €50 million in stolen Bitcoin, where on‑chain analytics identified the wallet swiftly, yet proving control required parallel communication record evidence.

Mr Morgan warned that once crypto‑assets are mixed with other funds, a proprietary claim can disappear, leaving parties relying on contractual or restitutionary remedies. He advised engaging tracing specialists at the outset to confirm whether the assets remain identifiable property and to tailor the strategy to whether the wallet is single‑user or commingled. Courts now accept blockchain analytics as evidence, but speed is critical because funds can cross borders in minutes.

Asked about exchange liability from the audience, Mr Morgan referred to Philipp v Barclays Bank [2023] UKSC 25, which sets a high bar for holding banks liable for authorised push-payment fraud; similar hurdles will likely prove relevant to crypto platforms. Ms Fitzpatrick added that, despite a slew of cases brought in the U.S., U.S. courts rarely impose liability on exchanges unless systemic AML, CFT or KYC failures are proven.

The panel briefly looked to the future. Ms Barron Baratech predicted more B2B and collateral‑backed disputes and called for greater arbitral training in crypto finance. Ms Fitzpatrick expected “increasing international cooperation” as exchanges relocate to friendlier jurisdictions, noting that entities can easily move around globally and that, whether it was the USA, Europe or the Middle East, there is definitely a changing landscape. Ms Marechal warned that operators unwilling to embrace regulation “have no future.”

To close, the audience posed a question on the future of third-party funding in the space. The panel agreed that appetite exists but is tempered by volatility risk. Funders weigh asset swings carefully. For example, Binance’s failed, albeit funded, class action at the HKIAC illustrated both interest and peril.

The speakers concluded that as regulatory frameworks consolidate, arbitration practitioners must master both the legal and technical facets of digital assets to steer parties through this fast‑moving landscape effectively.

Le mardi 24 mars 2026, dans le cadre de l’édition 2026 de la Paris Arbitration Week, le cabinet Forensic Risk Alliance a organisé une conférence sur la hausse des litiges liés aux cryptomonnaies et leur résolution par l’arbitrage. Le panel, animé par M. Derek Patterson (Associé, Forensic Risk Alliance), réunissait Mme Meredith Fitzpatrick (Associée, Forensic Risk Alliance), Mme Anne Marechal (Associée, De Gaulle Fleurance), M. Charlie Morgan (Associé, Herbert Smith Freehills Kramer) et Mme Esperanza Barrón Baratech (Senior Counsel, De Gaulle Fleurance).

La discussion s’est structurée autour de trois thèmes : d’abord, l’évolution du cadre juridique et réglementaire applicable aux crypto-actifs ; ensuite, la nature et l’ampleur des litiges émergents ; enfin, les obstacles rencontrés lors de l’exécution des sentences arbitrales. Les intervenants ont également esquissé les tendances futures en matière de contentieux et la place du financement par des tiers.

M. Patterson a ouvert la séance en constatant l’intégration des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle et en prévoyant une recrudescence de litiges d’envergure. Il a rappelé trois jalons législatifs : le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (‹‹ MiCA ››), le projet américain GENIUS Act et les Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026 (« FSMA Regs ››). Selon lui, ‹‹ l’arbitrage jouera un rôle clé ››, même si les questions de compétence et d’arbitrabilité demeurent sensibles.

Mme Marechal a retracé la trajectoire européenne. La France a posé les bases avec l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, autorisant l’émission et la cession de titres sur blockchain, puis avec loi Pacte du 22 mai 2019 qui a institué le régime DASP/CASP. Ces textes ont inspiré le MiCA, entré en vigueur le 30 juin 2024 pour les stablecoins et le 31 décembre 2024 pour les prestataires de services sur crypto-actifs (« CASPs »). Le MiCA crée une licence de type passeport, comparable à un agrément bancaire : tests d’honorabilité, fonds propres, contrôles LCB-FT (‹‹ LCB-FT »), ségrégation des avoirs, audits cybersécurité et ratio de rachat 1:1 pour les stablecoins. Environ soixante-dix dossiers sont en cours, mais tout prestataire non agréé devra cesser ses activités mi-2026. L’objectif est de protéger les investisseurs tout en favorisant l’innovation, approche opposée à l’attitude principalement répressive des États-Unis.

De l’autre côté de la Manche, M. Morgan a souligné l’absence de cadre global au Royaume-Uni. La régulation avance par consultations et mesures coercitives : la première action engagée par la Financial Conduct Authority (‹‹ FCA ››) contre la plateforme panaméenne HTX (10/2025) illustre cette posture d’observation. Les changements politiques créent un effet de yo-yo réglementaire et la définition même de « crypto-asset » reste floue, alors que les tribunaux anglais tendent à qualifier ces actifs de biens. Les revirements rapides et la forte volatilité compliquent la conformité.

Mme Fitzpatrick a présenté la perspective américaine. Le GENIUS Act ne vise que les stablecoins, assimilés à des dollars numériques : réserves intégrales, rachat à vue et rapports mensuels. Elle a anticipé des arbitrages pour présentation trompeuse, défaut d’information, gel de rachats et conflits de priorité en liquidation lorsque les réserves s’avèrent insuffisantes. Les débats autour du CLARITY Act, destiné à trancher la compétence de la Securities Exchange Commission (‹‹ SEC ››) et la Commodity Futures Trading Commission (‹‹ CFTC ››), pourraient à leur tour générer des litiges sur la qualification des actifs. Comme au Royaume-Uni, tout se joue sur la définition : valeur mobilière relevant de la SEC ou marchandise relevant de la CFTC ?

M. Morgan a décrit un marché décentralisé, très surveillé et extrêmement volatil ; le Bitcoin est passé de 125 000 € en octobre 2025 à 65 000 € en mars 2026.

Mme Barrón Baratech s’est penchée sur la compétence et les types de litiges. Elle a indiqué que les arbitrages entièrement on-chain ou liés à des smart-contracts restent virtuels. Les affaires portées devant les tribunaux sont surtout « crypto-adjacentes » : tokens remis en garantie ou utilisés pour financer d’autres opérations, où l’enjeu principal est la valorisation et la preuve, non l’arbitrabilité. Un contentieux consommateur, encore modeste mais croissant, est également apparu. Depuis quatre ans, les juridictions françaises considèrent les investisseurs particuliers comme des consommateurs au sens du règlement (CE) 593/2008 Rome I, leur permettant de saisir leur tribunal national malgré les clauses attributives étrangères. La Cour de cassation a confirmé cette analyse le 28 juin 2023 dans Spectro Finance (n° 2212 424, SpectroCoin). Le droit français qualifie en outre les crypto-actifs de biens meubles incorporels, ce qui influe sur les sûretés et limite les actions en revendication par rapport au droit de common law.

La question de la protection des consommateurs s’est aussi posée en Angleterre avec Payward Inc v Chechetkin [2023] EWHC 1780 (Comm). À la suite de cette référence, M. Morgan a déclaré que magistrats et arbitres doivent acquérir une véritable culture crypto et a exhorté les praticiens à se tenir à jour.

Abordant la preuve, M. Morgan a souligné que l’exécution d’une sentence fondée sur des crypto-actifs repose encore sur le traçage des fonds et a recommandé de mandater des experts très tôt. Mme Fitzpatrick, spécialiste du traçage, a expliqué que suivre les flux sur la blockchain est courant, mais attribuer un portefeuille pseudonyme à une personne, surtout avec des portefeuilles auto-hébergés, demeure complexe. Elle a cité une affaire anglaise portant sur 50 millions d’euros de Bitcoin volés : l’analyse on-chain a localisé le portefeuille, mais la preuve de contrôle a exigé des courriels corroborants.

M. Morgan a averti que le mélange d’actifs fait disparaître l’action en propriété, contraignant les parties à des recours contractuels ou en restitution. Il a conseillé de vérifier dès le départ si le portefeuille est individuel ou mutualisé. Les tribunaux acceptent désormais l’analyse blockchain, mais la rapidité reste cruciale, les fonds pouvant franchir les frontières en quelques minutes.

Interrogé sur la responsabilité des plateformes, M. Morgan a cité l’arrêt Philipp v Barclays Bank, qui fixe un seuil élevé pour engager la responsabilité d’une banque en cas de fraude par virement autorisé ; un standard similaire pourrait s’appliquer aux plateformes d’échange. Mme Fitzpatrick a ajouté qu’aux États-Unis, les tribunaux condamnent rarement ces plateformes, sauf en cas de manquements systémiques aux obligations de LCB-FT ou de KYC.

En se tournant vers l’avenir, Mme Barrón Baratech a prévu davantage de litiges B2B et garanties en crypto, tout en appelant à former les arbitres. Mme Fitzpatrick a évoqué une coopération internationale accrue à mesure que les plateformes se déplacent vers des juridictions plus accueillantes. Mme Marechal a averti que les acteurs refusant la régulation « n’ont pas d’avenir ».

Pour conclure, le public a interrogé le panel sur le financement par des tiers. Tous ont reconnu l’intérêt des bailleurs, tempéré par la volatilité des actifs ; l’échec, malgré un financement, du recours collectif contre Binance devant le HKIAC en est l’illustration.

Les intervenants ont conclu qu’avec la consolidation des cadres réglementaires, les praticiens de l’arbitrage doivent maîtriser à la fois les aspects juridiques et techniques des actifs numériques afin d’accompagner efficacement les parties dans cet environnement en constante évolution.