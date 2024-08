ARTICLE Marketplaces : Le Statut D'Hébergeur N'Impose Pas D'Obligation Générale De Surveillance HA Haas Avocats More Contributor HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law. Lachambre commerciale de la Cour de cassationa rendu le 27 mars 2024 une décision particulièrement importante sur la question de l'obligation de surveillanceimposée...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.