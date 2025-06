Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Aktuelle Neuigkeiten – Krypto Welt – Dienstleistungen Im Bereich Digitaler Vermögenswerte

Duane Morris LLP, a law firm with more than 900 attorneys in offices across the United States and internationally, is asked by a broad array of clients to provide innovative solutions to today's legal and business challenges.

Am 14. Juni 2025 hat die Nationalversammlung das neue Gesetz über die digitale Technologieindustrie (Digital Technology Industry Law) verabschiedet und Vietnam damit zum ersten Land gemacht, dass ein Gesetz zur Regulierung digitaler Technologien erlässt. Basierend auf unserem Verständnis, werden die folgenden revolutionären Gesetze erlassen:

Virtuelle Vermögenswerte: Virtuelle Vermögenswerte sind nun offiziell legalisiert und werden rechtlich anerkannt durch das Digital Technology Industry Law". Das Gesetz regelt Aspekte wie die Entstehung, Ausgabe, Speicherung, Übertragung und die Begründung des Eigentums an virtuellen Vermögenswerten.

Krypto Vermögenswerte vs. Virtuelle Vermögenswerte: Das Gesetz führt zwei separate Konzepte für Krypto Vermögenswerte und virtuelle Vermögenswerte ein. Ferner sind staatliche Stellen verpflichtet, Krypto Vermögenswerte sorgfältig zu verwalten, um Netzwerksicherheit zu gewährleisten und Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern und zu bekämpfen.

Sandbox-Mechanismus für virtuelle Vermögenswerte und Dienstleister: Das Gesetz Digital Technology Industry Law etabliert ein Pilot-Sandbox- Mechanismus für Produkte und Dienstleitungen im Bereich virtueller Vermögenswerte. Im Rahmen des Mechanismus wird auch eine Regelung zum Haftungsausschluss für teilnehmende staatliche Stellen, Unternehmen und Einzelpersonen eingeführt.

Bleiben Sie auf dem laufenden! Wir werden ausführlich über das Digital Technology Industry Law" berichten, sobald dieses offiziell verkündet ist.

