Home office integrálása a munka törvénykönyvébe

A jogalkotó a home office-t a magyar jogrendbe való illesztésére az alábbi megoldást választotta. Ahelyett, hogy új kodifikációval szabályozta volna, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (Mt.) módosította, és az egyik atipikus munkaviszonya, a távmunkavégzés szabályait úgy bővítette, hogy azok a rendszeres home office-ra is alkalmazhatóak legyenek.

A módosítás értelmében már nem csupán a munkáltató telephelyén kívüli munka számít távmunkának, hanem akkor is, ha a munkavállaló munkáját részben a munkahelyén, részben pedig azon kívül, például otthonról végzi. A home office és a távmunkavégzés kifejezések lényegében szinonimák

Az Mt. mostani verziója már nem tesz különbséget a számítástechnikai eszközökkel végzett és az egyéb munkakörök között, ezért a home office minden olyan munkakörben bevezethető, amely ezt lehetővé teszi.

Fontos, hogy a home office alkalmazásához a munkáltatónak és a munkavállalónak a munkaszerződésben egyértelműen meg kell állapodnia a távmunkavégzésről. Ez a szabály kötelező (kógens), tehát a megállapodás elengedhetetlen. Bár az Mt. nem írja elő kifejezetten, hosszú távon és zavartalan működéshez szükség van egy megfelelő belső munkahelyi szabályozásra is.

Távmunkavégzés esetén a munkavállaló évente legfeljebb a munkanapok egyharmadában dolgozhat a munkahelyén. Munkanapjainak legalább kétharmadában tehát más helyszínen kell dolgoznia, amely az Mt. alapján bármi lehet, ha megfelel a munkavédelmi és munkabiztonsági követelményeknek, amiket később részletesen ismertetek. A munkáltatónak a munkavégzés helyét és a feladatokat kell meghatároznia, de a mikromenedzsment kizárt. Az ellenőrzési jogot a munkáltató távolról, számítástechnikai eszközön keresztül gyakorolhatja.

A munkaszerződésben a felek közösen eltérhetnek az alapvető szabályoktól. Például lehetőséget adhatnak heti egyetlen nap home office-ra, részletes feladatkezelésre vagy személyes munkavégzésre. Ezek a szabályok csak akkor érvényesek, ha a felek nem állapodtak meg másként.

A törvénymódosítás reagál a munkaidő-beosztással kapcsolatos félreértésekre is. Sok home office-ban dolgozó munkavállaló úgy vélte, hogy az otthoni munkavégzés a munkáltatótól való függetlenedést jelenti, ami lehetővé teszi számukra, hogy saját maguk osszák be munkaidejüket. Az Mt. új szövegezése egyértelművé teszi, hogy a home office nem jelent automatikusan kötetlen munkarendet, de a felek ezt külön is kiköthetnek a munkaszerződésben.

Az Mt. továbbra is előírja, hogy a távmunkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalónak biztosítani kell a munkahelyre történő belépést és a munkatársakkal való kapcsolattartást, valamint minden egyéb tájékoztatást, amit a többi munkavállaló is megkap.

Különleges munkavédelmi szabályok

A törvénymódosítás érintette a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt is, különösen a távmunkavégzésre vonatkozó szabályokat. Az Mt.-től eltérően az Mvtv. különbséget tesz a számítástechnikai eszközzel és egyéb módon végzett távmunkák között.

Mindkét típusnál közös szabály, hogy a home office a felek megállapodása alapján a munkavállaló saját munkaeszközeivel is történhet. Először a munkáltatónak kockázatértékelést kell végeznie, hogy biztos legyen abban, hogy az eszközök megfelelnek az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek. Az eszközök állapotának fenntartása a munkavállaló feladata lesz.

Számítástechnikai eszközzel végzett távmunkánál a munkáltatónak írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót az egészséges és biztonságos munkakörülmények követelményeiről. A munkavégzés helyét a munkavállaló szabadon választhatja meg, amíg megfelel a biztonsági követelményeknek.

Ez szokatlan, mivel a munkavégzés helyének kijelölése hagyományosan a felek közös megállapodására épült. Az új szabályozás a munkavégzés helyének kijelölését egyoldalúan a munkavállalóra bízta, ami kockázatot jelenthet, például a külföldi munkaadók joghatásai miatt.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunkánál a feleknek írásban kell megállapodniuk a munkavégzés helyéről. A munkavédelmi minősítést a munkáltatónak előzetesen el kell végeznie, és rendszeres ellenőrzést kell végeznie.

A munkavégzés ellenőrzése számítástechnikai eszközzel végzett home office esetén távolról, míg egyéb eszközzel végzett home office esetén személyesen történhet.

Marad a rezsiátalány"

A személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja. tv.) 3. számú melléklete a jogszabályváltozás következtében kiegészült a rezsiátalány" intézményével. E szerint a munkáltató a távmunkaszerződés alapján home office-ban dolgozó munkavállalónak havonta egy fix összeget (2022-ben havi 20.000 Ft-ot) fizethet, amely adómentes. Az ennél magasabb összeg már adó- és járulékfizetési kötelezettséget vonhat maga után.

Fontos, hogy a rezsiátalány nem kötelező, csak egy lehetőség. A munkavállaló nem jogosult automatikusan erre a juttatásra, de igényt tarthat a ténylegesen felmerült költségei megtérítésére, a költségek igazolása mellett.

A rezsiátalány akkor adható, ha a munkavállaló nem számol el tételes költségekkel, mint például az áram vagy internet díja, vagy saját eszközei amortizációja. Ha a home office nem érinti az egész hónapot, akkor az összeget arányosítani kell a távmunkás napokkal.

