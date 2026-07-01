Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Ein Jahr Nach Resolution 68: Ist Vietnam Wirklich Zu Einer Privatwirtschaft Geworden?

Analyse der vietnamesischen Resolution 68 ein Jahr nach ihrer Verabschiedung: Untersuchung, ob das Land den Wandel zu einer Privatwirtschaft eingeleitet hat und was dies für Investoren bedeutet.

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Article Insights

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Einleitung: Eine historische Erklärung – oder der Beginn von etwas Größerem?

Als das Politbüro Vietnams im Mai 2025 die Resolution 68 zur Entwicklung des Privatsektors verabschiedete, markierte dies einen bedeutenden Wandel im wirtschaftlichen Denken. Die zentrale Frage ein Jahr später lautet nicht, ob Resolution 68 historisch war, sondern ob sie wirkt. Hat Vietnam tatsächlich mit seiner Transformation zu einer Privatwirtschaft begonnen?

Das größere Bild verstehen

Resolution 68 ist Teil einer umfassenderen Reformagenda, die Innovationspolitik, Verwaltungsreformen, digitale Transformation, Modernisierung der Kapitalmärkte und Ausbau der Infrastruktur umfasst. Zusammengenommen könnten diese Initiativen die ehrgeizigste Reform seit Đổi Mới darstellen.

Was hat sich im ersten Jahr verändert?

Die bedeutendste Entwicklung war ein Mentalitätswandel. Vietnam betrachtet zunehmend inländische Privatunternehmen als zukünftige nationale Champions, die Innovation, Investitionen und Produktivitätswachstum vorantreiben können.

Beweise für den Wandel

Große vietnamesische Konzerne expandieren in die Bereiche Energie, Logistik, Industrieparks, Technologie, Datenzentren, fortschrittliche Fertigung, Luftfahrt und Infrastruktur. Die politische Ausrichtung begünstigt zunehmend eine stärkere Beteiligung des Privatsektors.

Realitätstest

Der Übergang ist noch nicht abgeschlossen. KMU haben weiterhin Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierung, Land, Technologie und effizienten Verwaltungsverfahren. Der endgültige Erfolg von Resolution 68 hängt davon ab, ob das Wachstum über große Konglomerate hinausgeht.

Die verborgene Variable: Verwaltungsreform

Verwaltungsreformen könnten letztlich ebenso wichtig sein wie Resolution 68 selbst. Schnellere Genehmigungen, weniger Bürokratie und größere Vorhersehbarkeit könnten das Investitionsumfeld Vietnams grundlegend verändern.

Bedeutung für Investoren

Investoren sollten traditionelle Vietnam-Strategien überdenken und sich stärker auf langfristige strukturelle Veränderungen als auf kurzfristige Trends konzentrieren.

Praktischer Aktionsplan für Investoren

Vietnam neu bewerten – über das traditionelle FDI-Narrativ hinaus. Starke vietnamesische Partner identifizieren – sorgfältige Due Diligence zu Governance, Finanzkraft, Compliance, Managementqualität, Umsetzungskompetenz und strategischer Ausrichtung ist entscheidend. Wenn ausländische Investoren und vietnamesische Partner wirklich Hand in Hand arbeiten, gestalten sie nicht nur Projekte, sondern oft ganze Branchen und Märkte. Politisch unterstützte Sektoren fokussieren – wie KI, Datenzentren, Halbleiter, fortschrittliche Fertigung, Energiewende und digitale Infrastruktur. Provinz-Due-Diligence durchführen. Regulatorische Reformen überwachen. Auf stärkere vietnamesische Wettbewerber vorbereiten. Frühzeitig positionieren – bevor Chancen offensichtlich werden.

Zentrale Erkenntnis: Ist Vietnam wirklich eine Privatwirtschaft geworden?

Noch nicht. Aber Resolution 68 hat die Richtung grundlegend verändert. Vietnam betrachtet private Unternehmen zunehmend als strategische Partner in der nationalen Entwicklung. Resolution 68 sollte nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangspunkt gesehen werden.

Die Investoren, die diesen Wandel früh verstehen, die richtigen Partner identifizieren und sich entsprechend positionieren, könnten Teil einer der wichtigsten wirtschaftlichen Transformationen Asiens im kommenden Jahrzehnt werden – und diese aktiv mitgestalten.

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