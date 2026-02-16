Economics Weekly Alert 04/2026

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει εκ νέου τους εργοδότες για τις υποχρεώσεις τους ως προς την υποβολή Μηνιαίων και Ετήσιων Δηλώσεων Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη και για τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των εν λόγω Δηλώσεων.

Υποχρέωση υποβολής Ετήσιας και Δώδεκα (12) Μηνιαίων Δηλώσεων Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη (για όλους τους μήνες του έτους) έχουν ΜΟΝΟ εργοδότες οι οποίοι, σε μηνιαία βάση, παρακρατούν και καταβάλλουν στο Τμήμα Φορολογίας, Φόρο Εισοδήματος, ή/και εισφορά ΓεΣΥ, ή/και εισφορά εργοδότη στο ΓεΣΥ. Διευκρινίζεται ότι για να είναι δυνατή η καταβολή των παρακρατήσεων στο Τμήμα Φορολογίας πρέπει να προηγηθεί η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης, βάσει της οποίας δημιουργούνται οι οφειλές από το TFA. Συστήνεται όπως, οι μηνιαίες δηλώσεις να περιλαμβάνουν και τα άτομα για τα οποία δεν γίνονται παρακρατήσεις, αλλιώς θα πρέπει τα άτομα αυτά να περιληφθούν, με τα εισοδήματα του έτους, στην τελευταία μηνιαία δήλωση του Δεκεμβρίου.

Υποχρέωση υποβολής Ετήσιας Δήλωσης και τουλάχιστον μίας (1) Μηνιαίας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη έχουν οι εργοδότες που έχουν εργοδοτούμενους ή/και αξιωματούχους (Διευθυντές/Γραμματείς) με απολαβές ΧΩΡΙΣ παρακρατήσεις καταβλητέες στο Τμήμα Φορολογίας (Φόρου Εισοδήματος, ή/και εισφορά ΓεΣΥ, ή/και εισφορά εργοδότη στο ΓεΣΥ).

Όσοι έχουν λάβει σχετικές με το πιο πάνω θέμα ειδοποιήσεις και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής των εν λόγω Δηλώσεων, παρακαλούνται όπως τις αγνοήσουν. Απολογούμαστε για τυχόν ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί σε πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση.

Για την περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των Εργοδοτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των Δηλώσεων Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη και καταβολής φόρων και εισφορών που αντιστοιχούν σε αυτές, ως ακολούθως:

· Μηνιαίες Δηλώσεις Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη Ιουλίου 2025-Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026.

· Ετήσια Δήλωση Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη για το έτος 2025 μέχρι και την 31 η Μαΐου 2026.

Σημειώνεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη για το έτος 2024 παραμένει η 31η Μαρτίου 2026.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Monthly and Annual Employer Income Tax Withholding Declarations – Obligations and New Deadlines

The Tax Department once again informs employers of their obligations regarding the submission of Monthly and Annual Employer Income Tax and Contribution Withholding Declarations, as well as the new submission deadlines for these declarations.

The obligation to submit an Annual Declaration and twelve (12) Monthly Employer Income Tax and Contribution Withholding Declarations (for all months of the year) applies only to employers who, on a monthly basis, withhold and pay to the Tax Department Income Tax and/or GHS (National Health System) contributions and/or the employer's GHS contribution. It is clarified that, in order to make payments of withheld amounts to the Tax Department, submission of the monthly declaration must first take place, based on which liabilities are created through the TFA system. It is recommended that monthly declarations also include individuals for whom no withholdings are made; otherwise, these individuals must be included, with their annual income, in the final monthly declaration for December.

The obligation to submit an Annual Declaration and at least one (1) Monthly Employer Income Tax and Contribution Withholding Declaration applies to employers who have employees and/or officers (Directors/Secretaries) with remuneration without withholdings payable to the Tax Department (Income Tax and/or GHS contribution and/or employer GHS contribution).

Those who have received notifications related to the above matter but do not have an obligation to submit these declarations are asked to disregard them. We apologize for any notifications sent to persons who are not required to comply.

To further facilitate employer compliance, the option is provided to submit Employer Income Tax and Contribution Withholding Declarations and to pay the corresponding taxes and contributions as follows:

Monthly Employer Income Tax and Contribution Withholding Declarations for July 2025 – December 2025: up to 31 March 2026.

Annual Employer Income Tax and Contribution Withholding Declaration for the year 2025: up to 31 May 2026.

It is noted that the submission deadline for the Annual Employer Income Tax and Contribution Withholding Declaration for the year 2024 remains 31 March 2026.

Source: Tax Department

