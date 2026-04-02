Economics Weekly Alert 11/2026

Τα οκτώ κυβερνητικά μέτρα στήριξης κατά ακρίβειας

Σε ανακοίνωση δέσμης οκτώ μέτρων σε μια σειρά από τομείς, περιλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των καυσίμων, του ΦΠΑ σε τρόφιμα, της γεωργίας, των μεταφορών και του τουρισμού, για την στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που βάλλονται από αυξήσεις συνεπεία των επιπτώσεων της πολεμικής σύρραξης στην Μέση Ανατολή, προχώρησε πριν από λίγο η κυβέρνηση.

Πρόκειται συγκεκριμένα:

Μειώση από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 περαιτέρω του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.

Απόφαση για μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, που θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.

Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Πηγή: StockWatch

--

The eight government support measures against high prices

In an announcement of a package of eight measures across a range of sectors—including electricity, fuel, VAT on food, agriculture, transport, and tourism—the government has just moved to support households and businesses affected by price increases resulting from the impacts of the war conflict in the Middle East.

Specifically:

A further reduction of the VAT rate on electricity to 5% for all residential consumers, from May 1, 2026 until March 31, 2027.

A reduction in excise duty on motor fuels for the months of April through June 2026 by 8.33 cents per liter.

A zero VAT rate on meat, poultry, and fish from April 1, 2026 until September 30, 2026. These products are added to those already subject to zero VAT, namely fruits and vegetables.

A decision not to impose the Green Tax on fuels, which would have increased fuel costs by an additional 9 cents per liter.

A 30% wage subsidy for employees in the hotel industry, for units and tourist accommodations operating throughout the period from April 1 to April 30, 2026.

A plan for further support of airlines to ensure uninterrupted connectivity between the country and key tourist destinations.

A subsidy plan for farmers covering 15% of the cost of purchasing fertilizers for the months of April and May.

A subsidy plan for farmers covering 15% of the cost of agricultural supplies for the months of April and May.

Source: StockWatch

Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών: Κίνδυνος φτώχειας 2025

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2025, με έτος αναφοράς εισοδήματος το 2024, 17,1% του πληθυσμού ή 167.000 άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχιας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ο κύριος δείκτης παρακολούθησης του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 για τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό). Πιο συγκεκριμένα, 17,1% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.

Ο δείκτης για το 2025 παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν επίσης 17,1%. Κατά το 2025, ο εν λόγω δείκτης για τις γυναίκες ήταν στο 18,7% ενώ για τους άντρες στο 15,5%, διατηρώντας τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Survey on income and living conditions of households: Risk of poverty 2025

According to the results of the Survey on Income and Living Conditions 2025, with income reference period the year 2024, 17,1% of the population or 167.000 persons were at risk of poverty or social exclusion (AROPE indicator, the main indicator to monitor the EU 2030 target on poverty and social exclusion). Specifically, 17,1% of the population was living in households whose disposable income was below the at-risk- of-poverty threshold or was severely materially and socially deprived or was living in households with very low work intensity.

The indicator for 2025 remained unchanged compared to the previous year, when it was also at 17,1%. In 2025, the indicator for women was at 18,7% and for men at 15,5%, maintaining the unfavorable position of women in respect to men.

Source: Cystat

Καταβολή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και ΓεΣΥ για τόκους, μερίσματα και λογιζόμενα μερίσματα για το φορολογικό έτος 2026

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, προς το παρόν η καταβολή των πιο κάτω εισφορών, για το φορολογικό έτος 2026, θα πραγματοποιείται μέσω της Φορολογικής Πύλης (https://taxportal.mof.gov.cy/ ) χωρίς την υποβολή δήλωσης μέσω του Συστήματος TAXISnet:

Παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και ΓεΣΥ επί τόκων (κώδικες 602 και 702)

Παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και ΓεΣΥ επί μερισμάτων (κώδικες 603 και 703)

Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα επί λογιζόμενων μερισμάτων (κώδικες 623 και 723)

Σημειώνεται ότι, η αντίστοιχη Δήλωση Παρακράτησης των υπό αναφορά εισφορών, για το φορολογικό έτος 2026, θα υποβληθεί μέσω του Tax For All (TFA) σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Η πρόσβαση στην Φορολογική Πύλη επιτυγχάνεται είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο https://taxportal.mof.gov.cy/ είτε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας https://www.mof.gov.cy/tax στην ενότητα e-υπηρεσίες/Φορολογική Πύλη.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας | Αρχική Σελίδα

---

Payment of Special Defence Contribution and GHS Contributions on interest, dividends and deemed dividends for the tax year 2026

The Tax Department informs that, for the time being, the payment of the following contributions for the tax year 2026 will be made through the Tax Portal (https://taxportal.mof.gov.cy/) without submitting a declaration via the TAXISnet system:

Withholding of Special Defence Contribution and GHS contributions on interest (codes 602 and 702)

Withholding of Special Defence Contribution and GHS contributions on dividends (codes 603 and 703)

Special Defence Contribution on deemed dividends (codes 623 and 723)

It is noted that the relevant Withholding Declaration for the above contributions for the tax year 2026 will be submitted through Tax For All (TFA) at a later date, which will be announced.

Access to the Tax Portal can be obtained either by following the link https://taxportal.mof.gov.cy/ or through the Tax Department’s website https://www.mof.gov.cy/tax under the e-services / Tax Portal section.

Source: Tax Department | Home Page

Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4) και Ατόμου με λογαριασμούς (Τ.Φ.1 Λογ.) και Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το φορολογικό έτος 2023, μέχρι τις 30 Απριλίου 2026

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση την Κ.Δ.Π.358/2025, η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4) και Ατόμου (Τ.Φ.1 Λογ.) με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών, είτε έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2025, είτε όχι, είναι η 31η Μαρτίου 2026.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας δε θα επιβληθούν οι οποιεσδήποτε χρηματικές επιβαρύνσεις, εφόσον οι πιο πάνω Δηλώσεις υποβληθούν μέχρι και την 30ή Απριλίου 2026.

---

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας | Αρχική Σελίδα

Submission of Company Income Tax Return (T.F.4) and Individual Tax Return with accounts (T.F.1 Acc.) and Summary Information Table of Controlled Transactions for the tax year 2023, by 30 April 2026

The Tax Department informs that, based on Regulation Κ.Δ.Π. 358/2025, the deadline for the timely submission of the Company Income Tax Return (T.F.4) and the Individual Tax Return (T.F.1 Acc.) for persons required to prepare audited or reviewed financial statements—whether they are required to submit a Summary Information Table of Controlled Transactions under the provisions of Article 33(10) of the Income Tax Laws of 2003 to (No. 2) of 2025 or not—is 31 March 2026.

However, it is clarified that, by decision of the Commissioner of Taxation, no monetary penalties will be imposed provided that the above returns are submitted by 30 April 2026.

Source: Tax Department | Home Page

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.