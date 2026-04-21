Economics Weekly Alert 13/2026

Comprehensive Overview of the Key Economic Trends and Developments Reported Across Cyprus This Week

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος και Εισφορών (PAYE) για το έτος 2025

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας η προθεσμία υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος από Εργοδότες (PAYE) για το φορολογικό έτος 2025 παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2026. Η εν λόγω δήλωση θα είναι διαθέσιμη για υποβολή μέσω του συστήματος Tax For All (TFA) από τον Μάιο 2026.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

--

Extension of Deadline for Submission of the Annual PAYE Return for Income Tax Withholding and Contributions for the Year 2025

The Tax Department announces that, by decision of the Commissioner of Taxation, the deadline for submitting the Annual Employer’s Return for Income Tax Withholding (PAYE) for the tax year 2025 has been extended until 30 September 2026.

The return will be available for submission through the Tax For All (TFA) system starting from May 2026.

Source: Tax Departmentopens in a new tab

--

Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Φ.Π.Α. και πληρωμής του Οφειλόμενου Φ.Π.Α. για την περίοδο που έληξε στις 28/02/2026 και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2026

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας η υποβολή της Δήλωσης Φ.Π.Α. και η Πληρωμή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. για την περίοδο που έληξε στις 28/02/2026, καθώς και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2026, παρατείνεται μέχρι τις 20/04/2026, λόγω των εορτών του Πάσχα.

Μετά τις 20/04/2026, η υποβολή της εν λόγω Δήλωσης Φ.Π.Α., η πληρωμή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και η υποβολή του εν λόγω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο ως ακολούθως:

▪ €100 για μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης Φ.Π.Α.

▪ Πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου Φ.Π.Α.

▪ €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES)

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

--

Extension of the Deadline for Submission of the VAT Return and Payment of VAT Due for the Period Ended 28/02/2026 and the Recapitulative Statement (VIES) for March 2026

The Tax Department announces that, by decision of the Commissioner of Taxation, the deadline for submitting the VAT Return and paying the VAT due for the period ended 28/02/2026, as well as the submission of the Recapitulative Statement (VIES) for the month of March 2026, has been extended until 20/04/2026, due to the Easter holidays.

After 20/04/2026, submission of the VAT Return, payment of the VAT due, and submission of the Recapitulative Statement (VIES) will be considered late and will be subject to financial penalties and additional tax as follows:

€100 for late submission of the VAT Return

Additional tax of 10% on the VAT due

€50 for late submission of the Recapitulative Statement (VIES)

Source: Tax Departmentopens in a new tab

--

Φορολογική Μεταρρύθμιση και Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (Τ.Φ.1) για το φορολογικό έτος 2025

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από τις αρχές του έτους έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την ορθή και εύρυθμη εφαρμογή των προνοιών της φορολογικής μεταρρύθμισης, τόσο μέσω της ετοιμασίας σχετικών προγραμμάτων, εντύπων, ενημερωτικού υλικού και εργαλείων υπολογισμού φόρου, όσο και μέσω της διεξαγωγής Παγκύπριων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών στα οποία συμμετείχαν πέραν των 12.000 ατόμων.

Από τις 9 Ιανουαρίου 2026 δημοσιεύτηκαν σχετικές ανακοινώσεις και εκτενές ενημερωτικό υλικό στην Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας στην ενότητα Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026opens in a new tab για την εφαρμογή των προνοιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Παρακράτηση Φόρου και Εισφορών από Εργοδότες για το φορολογικό έτος 2026, Εργαλεία Υπολογισμού του Φόρου Εισοδήματος πριν και μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση και παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε γενικά και ειδικά θέματα επί της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η Δήλωση Εισοδήματος που αφορά το φορολογικό έτος 2026 θα υποβληθεί μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος Tax For All (TFA), ενσωματώνοντας τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (Τ.Φ.1) για το φορολογικό έτος 2025 θα πραγματοποιηθεί μέσω του υφιστάμενου Συστήματος TAXISnet.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (Τ.Φ.1) για το φορολογικό έτος 2025 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και το κοινό διαβεβαιώνεται ότι θα δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος για συμμόρφωση με την υποχρέωση της υποβολής της εν λόγω Δήλωσης και της καταβολής του φόρου και εισφορών που πιθανώς να προκύπτουν, χωρίς οποιουσδήποτε τόκους και χρηματικές επιβαρύνσεις.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

--

Tax Reform and the Procedure for Submitting the Individual Income Tax Return without Accounts (T.F.1) for the Tax Year 2025

The Tax Department announces that, since the beginning of the year, it has set as its primary objective the proper and smooth implementation of the provisions of the tax reform. This is being carried out through the preparation of relevant software, forms, informational material, and tax calculation tools, as well as through the organization of nationwide training seminars to inform the public and professionals, attended by more than 12,000 participants.

As of 9 January 2026, relevant announcements and extensive informational material have been published on the homepage of the Tax Department’s website under the section “Tax Reform 2026”.opens in a new tab These cover, among other things, the implementation of provisions related to the withholding of tax and contributions by employers for the tax year 2026, tools for calculating income tax before and after the tax reform, and presentations on both general and specialized topics concerning the reform.

The Income Tax Return for the tax year 2026 will be submitted through the new Tax For All (TFA) system, incorporating the provisions of the tax reform.

The submission process for the Individual Income Tax Return without Accounts (T.F.1) for the tax year 2025 will be carried out through the existing TAXISnet system.

The start date for the submission of the Individual Income Tax Return without Accounts (T.F.1) for the tax year 2025 will be announced at a later stage. The public is assured that sufficient time will be provided to comply with the obligation to submit this return and to pay any tax and contributions that may arise, without any interest or financial penalties.

Source: Tax Departmentopens in a new tab

--

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €594,3 εκ. (1,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €663,4 εκ. (1,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκαν κατά €23,4 εκ. (+0,9%) και ανήλθαν στα €2.711,3 εκ. σε σύγκριση με €2.687,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €32,7 εκ. (+4,0%) και ανήλθαν στα €842,6 εκ. σε σύγκριση με €809,9 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €17,6 εκ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €835,1 εκ. σε σύγκριση με €817,5 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €1,4 εκ. (+3,3%) και ανήλθαν στα €43,3 εκ. σε σύγκριση με €41,9 εκ. το 2025.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €12,8 εκ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα €802,7 εκ. σε σύγκριση με €815,5 εκ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €21,7 εκ. (+3,9%) και ανήλθαν στα €580,7 εκ. σε σύγκριση με €559,0 εκ. το 2025.

Επιπλέον, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €2,6 εκ. (-19,5%) και περιορίστηκαν στα €10,7 εκ. σε σύγκριση με €13,3 εκ. το 2025. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €12,2 εκ. (-6,6%) και περιορίστηκαν στα €173,6 εκ. σε σύγκριση με €185,8 εκ. το 2025. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €0,7 εκ. (-17,5%) και περιορίστηκαν στα €3,3 εκ. σε σύγκριση με €4,0 εκ. το 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 αυξήθηκαν κατά €92,5 εκ. (+4,6%) και ανήλθαν στα €2.117,0 εκ. σε σύγκριση με €2.024,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €1,6 εκ. (+0,8%) και ανήλθε στα €192,5 εκ. σε σύγκριση με €190,9 εκ. το 2025. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €7,5 εκ. (+1,2%) και ανήλθαν στα €644,2 εκ. σε σύγκριση με €636,7 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €45,5 εκ. (+5,3%) και ανήλθαν στα €898,5 εκ. σε σύγκριση με €853,0 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €52,1 εκ. (+38,5%) και ανήλθαν στα €187,4 εκ. σε σύγκριση με €135,3 εκ. το 2025.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €11,0 εκ. (-8,4%) και περιορίστηκε στα €119,5 εκ. σε σύγκριση με €130,5 εκ. το 2025, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €13,3 εκ. (-13,5%) και περιορίστηκαν στα €85,5 εκ. σε σύγκριση με €98,8 εκ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €2,3 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €34,0 εκ. σε σύγκριση με €31,7 εκ. το 2025.

Επιπλέον, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €0,1 εκ. (-0,1%) και περιορίστηκαν στα €68,1 εκ. σε σύγκριση με €68,2 εκ. το 2025. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €6,8 εκ. σε σύγκριση με €9,9 εκ. το 2025.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Government: January-February 2026

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €594,3 mn (1,5% of GDP) for the period of January-February 2026, as compared to a surplus of €663,4 mn (1,8% of GDP) that was recorded during the period of January-February 2025.

Revenue

During the period of January-February 2026, total revenue increased by €23,4 mn (+0,9%) and amounted to €2.711,3 mn, compared to €2.687,9 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €32,7 mn (+4,0%) and amounted to €842,6 mn, compared to €809,9 mn in 2025. Social contributions increased by €17,6 mn (+2,2%) and amounted to €835,1 compared to €817,5 mn in 2025. Current transfers increased by €1,4 mn (+3,3%) and amounted to €43,3 mn, compared to €41,9 mn in 2025.

Taxes on production and imports decreased by €12,8 mn (-1,6%) to €802,7 mn, from €815,5 mn in 2025, of which net VAT revenue increased by €21,7 mn (+3,9%), and amounted to €580,7 mn, compared to €559,0 mn in 2025.

Furthermore, property income decreased by €2,6 mn (-19,5%) to €10,7 mn, from €13,3 mn in 2025. Revenue from the sale of goods and services decreased by €12,2 mn (-6,6%) to €173,6 mn, from €185,8 mn in 2025. Capital transfers decreased by €0,7 mn (-17,5%) to €3,3 mn, from €4,0 mn in 2025.

Expenditure

During the period of January-February 2026, total expenditure increased by €92,5 mn (+4,6%) and amounted to €2.117,0 mn, compared to €2.024,5 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, intermediate consumption increased by €1,6 mn (+0,8%) and amounted to €192,5 mn, compared to €190,9 mn in 2025. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €7,5 mn (+1,2%) and amounted to €644,2 mn, compared to €636,7 mn in 2025. Social benefits increased by €45,5 mn (+5,3%) and amounted to €898,5 mn, compared to €853,0 mn in 2025. Current transfers increased by €52,1 mn (+38,5%) and amounted to €187,4 mn, compared to €135,3 mn in 2025.

The capital account decreased by €11,0 mn (-8,4%) to €119,5 mn, from €130,5 mn in 2025, of which gross capital formation decreased by €13,3 mn (-13,5%) to €85,5 mn, from €98,8 mn in 2025 and other capital expenditure increased by €2,3 mn (+7,3%) and amounted to €34,0 mn, compared to €31,7 mn in 2025.

Furthermore, interest payable decreased by €0,1 mn (-0,1%) to €68,1 mn, from €68,2 mn in 2025. Subsidies decreased by €3,1 mn to €6,8 mn, from €9,9 mn in 2025.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

--

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Μάρτιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.

Κατά τον Μάρτιο 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.817, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με 4.422 τον Μάρτιο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 5,9% στις 3.710 από 3.504 τον Μάρτιο 2025.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 12,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 και έφτασε τις 13.837, σε σύγκριση με 12.256 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 10,9% και έφτασαν τις 10.627, σε σύγκριση με 9.585 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 3.615 ή 34,0% ήταν καινούρια και 7.012 ή 66,0% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση από 1.027 στα 822.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 στο 36,0% (από 43,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,0% το 2025 σε 8,8% το 2026), ενώ το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων παρέμεινε στα ίδιο επίπεδο (στα 4,9%). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των υβριδικών (από 42,9% σε 50,3%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 64 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, από 38 την ίδια περίοδο του 2025.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 1.731 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με 1.448 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,5%. Συγκεκριμένα, τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 55,3% στα 233, τα οχήματα ενοικίασης κατά 43,1% στα 73, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 34,1% στους 59 και τα ελαφρά φορτηγά κατά 13,5% στα 1.366.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων ( 50κε μειώθηκαν στις 29 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με 60 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών ) 50κε αυξήθηκαν κατά 22,4% στις 1.191 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με 973 την ίδια περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of Motor Vehicles: January - March 2026

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-March 2026.

In March 2026, the total registrations of motor vehicles numbered 4.817, recording an increase of 8,9% compared to 4.422 in March 2025. Passenger saloon cars registered a rise of 5,9% to 3.710, from 3.504 in March 2025.

The main developments during the period January-March 2026 compared to the corresponding period of 2025 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 12,9% to 13.837 in January-March 2026, from 12.256 in January-March 2025.

(b) Passenger saloon cars increased to 10.627 from 9.585 in January-March 2025, recording a rise of 10,9%. Of the total passenger saloon cars, 3.615 or 34,0% were new and 7.012 or 66,0% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall from 1.027 to 822.

(c) The share of petrol powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-March 2026 to 36,0% (from 43,2% in the corresponding period of the preceding year) and of diesel-powered cars to 8,8% in 2026 from 9,0% in 2025, while the share of electric cars remained at the same level (at 4,9%). On the other hand, the share of hybrid cars rose from 42,9% to 50,3%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-March 2026 increased to 64, from 38 in the same period of 2025.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 19,5% to 1.731 in January-March 2026, compared to 1.448 in January-March 2025. In particular, heavy goods vehicles increased by 55,3% to 233, rental vehicles by 43,1% to 73, road tractors (units of trailers) by 34,1% to 59 and light goods vehicles by 13,5% to 1.366.

(f) Mopeds ( 50cc registered in January-March 2026 decreased to 29 compared to 60 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles ) 50cc increased by 22,4% to 1.191 in January-March 2026, compared to 973 in the same period of 2025.

Source: Cystat

--

Έσοδα από τον τουρισμό: Ιανουάριος 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο 2026 ανήλθαν σε €74,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€69,2 εκ.).

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε €613,26 σε σύγκριση με €617,65 τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 0,7%.

Οι Πολωνοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 18,6% του συνόλου των τουριστών τον Ιανουάριο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €72,81 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 18,1% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €157,31. Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 15,8%) ξόδεψαν €70,99 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: January 2026

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €74,6 mn in January 2026, recording an increase of 7,8% compared to the corresponding month of the previous year (€69,2 mn).

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €613,26 in January 2026 compared to €617,65 in January 2025, recording a decrease of 0,7%.

Tourists from Poland (the largest tourist market with 18,6% of the total tourists in January 2026) spent on average €72,81 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 18,1% of the total tourists) spent on average €157,31. Tourists from the United Kingdom (the third largest market with 15,8%) spent on average €70,99 per day.

Source: Cystat

--

Κρατικοί υπάλληλοι κατά κατηγορία: Μάρτιος 2026

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Μάρτιο του 2026 ανήλθαν στα 55.367 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 42 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,8% και 0,7% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 1,8%.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (1,7%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 και η μεγαλύτερη μείωση (-2,0%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,9%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-85,9%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-85,9%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μάρτιου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

State employees by category: March 2026

In March 2026, the total number of State Employees reached 55.367, recording an increase of 42 employees (0,1%) compared to March 2025. Employment in the Civil Service and in the Security Forces declined by 0,8% and 0,7% respectively, while employment in the Educational Service increased by 1,8%.

Compared to March 2025, the largest increase in total State Employees is observed in the category of employees with contracts of indefinite duration (1,7%) and the largest decrease is observed in the category of employees with contracts of definite duration (-2,0%). Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded in employees with contracts of indefinite duration in the Educational Service (24,9%), while the largest percentage decrease in employment is observed for employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-85,9%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-85,9%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific definite duration contracts in July 2025.

For the period January – March 2026 the average total number of State Employees increased by 0,2% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

--

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Ιανουάριος 2026 (τελικά στοιχεία) και Φεβρουάριος 2026 (προκαταρτικά στοιχεία)

Φεβρουάριος 2026: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2026 ήταν €1.115,4 εκ. σε σύγκριση με €1.056,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €675,0 εκ. και από τρίτες χώρες €440,4 εκ. σε σύγκριση με €582,7 εκ. και €473,7 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2025. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €182,4 εκ. έναντι €8,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2026 ήταν €244,3 εκ. σε σύγκριση με €496,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 50,8%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €93,2 εκ. και προς τρίτες χώρες €151,1 εκ., σε σύγκριση με €126,6 εκ. και €369,6 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2025. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €10,5 εκ. έναντι €97,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 ήταν €2.108,0 εκ. σε σύγκριση με €2.207,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουάριου 2025, σημειώνοντας μείωση 4,5%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 ήταν €766,2 εκ. σε σύγκριση με €939,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2025, σημειώνοντας μείωση 18,5%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.341,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με €1.267,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ιανουάριος 2026: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €992,6 εκ. τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με €1.151,2 εκ. τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 13,8%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2026 ήταν €257,0 εκ. σε σύγκριση με €368,4 εκ. τον Ιανουάριο 2025, καταγράφοντας μείωση 30,2%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε €244,9 εκ. σε σύγκριση με €356,2 εκ. τον Ιανουάριο 2025. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στα €10,5 εκ. έναντι €11,1 εκ. τον Ιανουάριο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2026 ήταν €264,9 εκ. σε σύγκριση με €75,3 εκ. τον Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 251,8%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 (εξ. των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €144,9 εκ., τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €39,2 εκ. και το χαλλούμι με αξία €24,4 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Foreign Trade Statistics: January 2026 (final data) and February 2026 (provisional data)

February 2026: Provisional data

Total imports of goods in February 2026 were €1.115,4 mn as compared to €1.056,4 mn in February 2025, recording an increase of 5,6%. Imports from other EU Member States were €675,0 mn and from third countries €440,4 mn, compared to €582,7 mn and €473,7 mn respectively in February 2025. Imports in February 2026 include the transfer of economic ownership of vessels and aircraft, with total value of €182,4 mn as compared to €8,5 mn in February 2025.

Total exports of goods in February 2026 were €244,3 mn as compared to €496,2 mn in February 2025, recording a decrease of 50,8%. Exports to other EU Member States were €93,2 mn and to third countries €151,1 mn, compared to €126,6 mn and €369,6 mn respectively in February 2025. Exports in February 2026 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €10,5 mn as compared to €97,0 mn in February 2025.

Total imports of goods in January–February 2026 amounted to €2.108,0 mn as compared to €2.207,6 mn in January–February 2025, recording a decrease of 4,5%. Total exports of goods in January-February 2026 were €766,2 mn compared to €939,9 mn in January-February 2025, registering a decrease of 18,5%. The trade deficit was €1.341,8 mn in January–February 2026 compared to €1.267,7 mn in the corresponding period of 2025.

January 2026: Final data

Total imports of goods amounted to €992,6 mn in January 2026 as compared to €1.151,2 mn in January 2025, recording a decrease of 13,8%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €257,0 mn in January 2026 as compared to €368,4 mn in January 2025, recording a decrease of 30,2%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €244,9 mn in January 2026 compared to €356,2 mn in January 2025. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €10,5 mn in January 2026 compared to €11,1 mn in January 2025.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €264,9 mn in January 2026 as compared to €75,3 mn in January 2025, recording an increase of 251,8%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the month January 2026 (excl. stores and provisions for ships and aircraft), were mineral fuels and oils with value €144,9 mn, pharmaceutical products with €39,2 mn and halloumi cheese with €24,4 mn.

Source: Cystat

