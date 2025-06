KPMG in Cyprus announces that the "RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus" has been issued for the first quarter of 2025.

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus announces results of 2025 Q1

On behalf of KPMG in Cyprus, Christophoros Anayiotos, Board Member and Head of the Real Estate Industry Group, stated:

“The first quarter of 2025 presents an overall increase in real estate values in Larnaca, whilst other districts recorded modest increases. The largest rise is recorded in Offices, followed closely by residential sector assets (Apartments and Houses). Modest increases were observed in Warehouses, while Retail experienced a decline, continuing the trend from previous quarters.

Rental values increased, with the strongest growth in Offices, followed by the residential sector assets. The smallest increase was noted in Retail, once again continuing a trend observed in recent quarters. Overall, the Index shows rises recorded in both sale prices and rental values, although property yields saw very marginal movements”.

On behalf of RICS, Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, commented:

“The Cyprus economy has so far remained relatively resilient in the face of rising geopolitical tensions. However, the heightened level of global macro uncertainty inevitably points to a more challenging environment for policymakers. That said, the real estate market remains solid for the time being with prices generally continuing to edge upwards”.

The publication can be found here or on the RICS website.

About KPMG in Cyprus:

About RICS:

We are RICS. Everything we do is designed to effect positive change in the built and natural environments. Through our respected global standards, leading professional progression and our trusted data and insight, we promote and enforce the highest professional standards in the development and management of land, real estate, construction and infrastructure.

Our work with others provides a foundation for confident markets, pioneers, better places to live and work and is a force for positive social impact.

Αποτελέσματα Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” για το 1o τρίμηνο του 2025

Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” για το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσιάζει συνολική αύξηση στις αξίες ακινήτων στη Λάρνακα, ενώ άλλες επαρχίες καταγράφουν μέτριες αυξήσεις. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα Γραφεία, και ακολουθούν τα οικιστικά ακίνητα (Διαμερίσματα και Κατοικίες). Μικρές αυξήσεις καταγράφηκαν για τις Αποθήκες, ωστόσο τα Καταστήματα κατέγραψαν μείωση, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων.

Τα ενοίκια κατέγραψαν αυξήσεις, με τη μεγαλύτερη στα Γραφεία, ακολουθούμενη από τα οικιστικά ακίνητα. Η χαμηλότερη αύξηση καταγράφηκε για τα Καταστήματα, συνεχίζοντας και πάλι μια τάση που παρατηρήθηκε τα τελευταία τρίμηνα. Συνολικά, ο Δείκτης παρουσιάζει αυξήσεις που καταγράφηκαν τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στα ενοίκια, αν και οι αποδόσεις των ακινήτων αντανακλούν πολύ οριακές κινήσεις».

Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, σχολίασε:

«Η κυπριακή οικονομία έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σχετικά ανθεκτική απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Ωστόσο, το αυξημένο επίπεδο παγκόσμιας μακροοικονομικής αβεβαιότητας αναπόφευκτα υποδηλώνει ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον για πολιτικές. Ωστόσο, η αγορά ακινήτων παραμένει σταθερή προς το παρόν, με τις τιμές γενικά να αυξάνονται».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή δείτε τη σελίδα του RICS.

Σχετικά με την KPMG Κύπρου:

H KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 750 επαγγελματίες σε 6 γραφεία σε όλο το νησί. Αποτελεί μέλος του οργανισμού KPMG International Limited, ενός παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η KPMG δραστηριοποιείται σε 142 χώρες και περιοχές, εργοδοτώντας περίπου 275,000 επαγγελματίες σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι πελάτες επιλέγουν την KPMG για την παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών υπηρεσιών, που βασίζεται στην πολύχρονη πείρα, την εξειδίκευση και τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς.

Σχετικά με το RICS:

Το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) είναι το επίσημο σώμα για επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων, με πρωταρχικό στόχο να επιφέρει τη θετική αλλαγή στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Μέσα από τα πρότυπα τα οποία υιοθετούνται παγκόσμια, την επαγγελματική εξέλιξη που προσφέρει στα μέλη καθώς και τις αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, προωθεί ψηλά επαγγελματικά πρότυπα στην ανάπτυξη και διαχείριση γης, ακινήτων, κατασκευών και υποδομών. Παράλληλα, προσφέρει γερά θεμέλια για αγορές με σιγουριά, πρωτοπορεί στην δημιουργία χώρων εργασίας και διαβίωσης, και παρέχει τις δυνατότητες για θετικές αλλαγές στο κοινωνικό πλαίσιο.

RICS Cyprus Property Index with KPMG in Cyprus - 2025 Q1

