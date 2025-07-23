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23 July 2025

Discover The Magic Of Cyprus Property Market (Ukrainian Translation)

CA
CYAUSE Audit Services Ltd

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CYAUSE Audit Services is an Audit & Assurance firm with offices in Cyprus and the UAE, regulated by the UK ICAEW, International ACCA, Cyprus ICPAC and UAE ADGM. Our firm has extensive knowledge and experience in relocation consultation, international tax planning solutions and licensing of investment firms, funds and insurance agents / brokers. Our routine day to day services include accounting, audit, tax and advisory services to international businesses interested in relocating or establishing presence to Cyprus. Our memberships with international networks ensure seamless collaboration with overseas experts and access to fast and accurate information on overseas tax and corporate legislations. Our partnerships: BKR International (a USA accounting association ranked number 10 in the world) ; ACCACE Circle (European Network) ; 3E Accounting International (Hong Kong Network)
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Кіпр - це не тільки середземноморський рай з приголомшливими пляжами та багатою іс
Cyprus Real Estate and Construction
Kyriakos Tramountanellis
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Ukrainian Translation:

Відкрийте магію ринку нерухомості Кіпру:
Кіпр - це не тільки середземноморський рай з приголомшливими пляжами та багатою історією; це також перспективний центр для інвестицій у нерухомість. Ось чому варто розглянути Кіпр для вашої наступної нерухомої угоди. 

Надійна та Прозора Система:
Департамент реєстрації компаній та інтелектуальної власності забезпечує гладкі та прозорі операції, включаючи угоди з нерухомістю. Зручний онлайн портал надає доступ до реєстрації компаній, пошуку нерухомості та інших важливих послуг.

Різноманітні Можливості:
Портал DLS (Департамент земельних ресурсів та геодезії) пропонує детальну інформацію про ринок нерухомості Кіпру. Чи вас цікавлять житлові будинки, комерційні приміщення або інвестиції в землю, цей портал надає всі необхідні інструменти для прийняття обґрунтованих рішень.

Стратегічне Розташування:
Стратегічне розташування Кіпру на перехресті Європи, Азії та Африки забезпечує неперевершений доступ до різних ринків, що робить його ідеальним місцем як для особистих інвестицій у нерухомість, так і для розширення бізнесу.

Безпечні та Стабільні Інвестиції:
Завдяки суворим регламентам та проактивному підходу до фінансової безпеки, Кіпр гарантує захист ваших інвестицій. Співпраця між Реєстраційним департаментом та Департаментом земельних ресурсів відображає прагнення підтримувати стабільний та безпечний ринок нерухомості.

Зростаюча Популярність:
Попит на нерухомість у Кіпрі зростає завдяки привабливому способу життя, сприятливим податковим умовам та надійній правовій основі, що робить його привабливим місцем для інвесторів з усього світу.

Висновок:
Чи ви шукаєте будинок для відпочинку, орендовану нерухомість або нову базу для вашого бізнесу, Кіпр пропонує безліч можливостей. Надійні та прозорі системи, що надаються Департаментом реєстрації компаній та Порталом земельних ресурсів, роблять інвестування впевненим та зручним.

Дізнайтеся більше про інвестиції в нерухомість Кіпру через Департамент реєстрації компаній (https://www.companies.gov.cy/en/) та Портал DLS (https://portal.dls.moi.gov.cy/). Bаша мрія про інвестиції всього в кількох кліках від вас!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Kyriakos Tramountanellis
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