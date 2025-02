Economics Weekly Alert 07/2025

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 2,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 2,9%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων» και «Ενημέρωση και Επικοινωνίες». Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σημείωσε ο τομέας των «Κατασκευών».

GDP growth rate: 4th quarter 2024 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms during the fourth quarter of 2024 is positive and it is estimated at 2,6% over the corresponding quarter of 2023. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 2,9%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles" and "Information and Communication". The "Construction" activities recorded a negative growth rate.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 9,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε μείωση 3,6%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 1,6%.

Road freight transport: 3rd quarter 2024

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the third quarter of 2024.

During the period July-September 2024, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 9,9% compared to the corresponding period of 2023, while the weight of freight transported from and to Cyprus decreased by 3,6%.

During the period January-September 2024, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 7,5% compared to the corresponding period of 2023, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 1,6%.

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Ιανουάριος 2025

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2025 ανήλθαν σε 112.100 σε σύγκριση με 87.961 τον Ιανουάριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 27,4%.

Οι αφίξεις από το Ισραήλ υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιανουάριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 21,1% (23.704) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο το 16,7% (18.701), οι αφίξεις από την Πολωνία 14,1% (15.791) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 10,1% (11.288).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2025 ήταν για ποσοστό 56,4% των τουριστών οι διακοπές, για 24,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 19,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιανουάριο 2024, ποσοστό 60,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 21,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 17,2% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2025 ανήλθαν στις 147.858 σε σύγκριση με 153.499 τον Ιανουάριο 2024, σημειώνοντας μείωση 3,7%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 29,9% (44.275), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,2% (16.557), η Ρωσία με 4,5% (6.621), η Ιταλία με 4,4% (6.479) και η Γερμανία με 4,3% (6.332).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιανουάριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 78,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 19,9%, οι σπουδές ποσοστό 1,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,8%.

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: January 2025

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 112.100 in January 2025 compared to 87.961 in January 2024, recording an increase of 27,4%.

Arrivals from Israel were the main source of tourism for January 2025, with a share of 21,1% (23.704) of total arrivals, followed by the United Kingdom with 16,7% (18.701), Poland with 14,1% (15.791) and Greece with 10,1% (11.288).

For a percentage of 56,4% of tourists, the purpose of their trip in January 2025 was holidays, for 24,5% visit to friends and relatives and for 19,0% business. Respectively, in January 2024, 60,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 21,2% visited friends or relatives and 17,2% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 147.858 residents of Cyprus returned from a trip abroad in January 2025 compared to 153.499 in the corresponding month last year, recording a decrease of 3,7%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in January 2025 were Greece with a share of 29,9% (44.275), the United Kingdom with 11,2% (16.557), Russia with 4,5% (6.621), Italy with 4,4% (6.479) and Germany with 4,3% (6.332).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in January 2025 was mainly holidays, with a percentage of 78,1%, whilst business reasons held a percentage of 19,9%, studies 1,1% and other reasons 0,8%.

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ιανουάριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιανουάριο 2025 ανήλθε στις 117,60 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,57% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,50%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα προϊόντα ορυκτών (1,77%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,04%), στα ορυκτά (0,81%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,62%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-1,21%).

Price Index of Construction Materials: January 2025

The Price Index of Construction Materials for January 2025 reached 117,60 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,57% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,50%. By main commodity category, increases were recorded in mineral products (1,77%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,04%), minerals (0,81%) and electromechanical products (0,62%), whereas decreases were observed in metallic products (-1,21%).

