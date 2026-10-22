Economics Weekly Alert 37/2026

Επιβεβαίωση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για το έτος 2026

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί), καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2026 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).

Λάβετε υπόψη ότι εάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).

Στις «Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί Δικαιούχοι», στην ενότητα «Επιβεβαίωση στοιχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων», μπορείτε να βρείτε τα βήματα της ενέργειας επιβεβαίωσης στο σύστημα του ΜΠΔ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: UBO Registeropens in a new tab

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας εμπίπτει στην περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται η σχετική ενέργεια και ακολούθως η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση) μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Στην περίπτωση οργανισμού του οποίου η προθεσμία για αρχική καταχώρηση (90 ημέρες από την ημερομηνία σύστασης ή εγγραφής) εμπίπτει στην περίοδο επιβεβαίωσης στοιχείων, τα στοιχεία του πρέπει επίσης να επιβεβαιωθούν μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Λάβετε υπόψη ότι η επιβεβαίωση στοιχείων πρέπει να διενεργηθεί μια μόνο φορά κατά την περίοδο 1/10 μέχρι και 31/12 του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που, μετά την επιβεβαίωση στοιχείων προκύψει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η επιβεβαίωση στοιχείων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

Ερωτήματα που αφορούν θέματα ΠΔ να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ubos@meci.gov.cyopens in a new tab

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και η ενημέρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://ubo.meci.gov.cyopens in a new tab

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Confirmation of Beneficial Owners’ details in the Beneficial Owners Register System for the year 2026

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited-Liability Companies (SE), and all Partnerships (hereinafter referred to as “Entities”) are required to access the Beneficial Owners Register (BOR) system from 1 October 2026 until and including 31 December 2026 and carry out the action of confirming the details of the beneficial owners (BOs) or the senior management officials or the due diligence information (as applicable in each case).

Please note that if, by 31 December 2026, you fail to confirm the details as stated above in the BOR, irrespective of any criminal liability or prosecution of any person, the company or other legal entity will be subject to a monetary penalty of one hundred euros (€100) on the first day and an additional monetary penalty of fifty euros (€50) for each day the violation continues, up to a maximum total penalty of five thousand euros (€5,000).

Under “Frequently Asked Questions – Beneficial Owners”, in the section “Confirmation of details in the Beneficial Owners Register”, you can find the steps for carrying out the confirmation in the BOR system at the following link: UBO Registeropens in a new tab

It is noted that, where the initial registration, change, or any other action in the BO system concerning the details of the BOs, senior management officials, or due diligence information of a company or other legal entity falls within the confirmation period, i.e. between 1 October and 31 December of the current year, the relevant action must first be completed and subsequently the confirmation of the details of the BOs, senior management officials, or due diligence information (as applicable in each case) must be completed by 31 December of the current year.

In the case of an Entity whose deadline for initial registration (90 days from the date of incorporation or registration) falls within the confirmation period, its details must also be confirmed by 31 December of the current year.

Please note that the confirmation of details must be carried out only once during the period from 1 October until and including 31 December of the current year. In the event that, after the confirmation of details, a change or any other action occurs, the confirmation of details does not need to be repeated.

Questions relating to BO matters should be sent to the following email address: Ubos@meci.gov.cyopens in a new tab

The Beneficial Owners Register is electronic, and it is updated exclusively and only through the following electronic link: https://ubo.meci.gov.cyopens in a new tab

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Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά τον Σεπτέμβριο 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.326, σημειώνοντας μείωση 3,9% σε σχέση με 5.544 τον Σεπτέμβριο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 2,5% στις 4.254 από 4.364 τον Σεπτέμβριο 2025.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 9,1% την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2026 και έφτασε τις 43.890, σε σύγκριση με 40.212 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,0% και έφτασαν τις 34.156, σε σύγκριση με 31.325 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.521 ή 30,8% ήταν καινούρια και 23.635 ή 69,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 17,1% (από 4.559 στα 3.780).

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 στο 34,8% (από 42,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,5% το 2025 σε 8,0% το 2026) και των ηλεκτροκίνητων (από 4,7% σε 4,2%). Αντίθετα, το μερίδιο των υβριδικών αυξήθηκε από 44,0% σε 53,0%.

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 196 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, από 132 την ίδια περίοδο του 2025.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 5.046 την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με 4.569 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 10,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 8,8% στα 3.970, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 14,7% στους 195, τα βαριά φορτηγά κατά 16,3% στα 621 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 20,9% στα 260.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων ( 50κε μειώθηκαν στις 109 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με 170 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών ) 50κε αυξήθηκαν κατά 8,0% στις 3.802 την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με 3.522 την ίδια περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registration of Motor Vehicles: January-September 2026

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-September 2026.

In September 2026, the total registrations of motor vehicles numbered 5.326, recording a decrease of 3,9% compared to 5.544 in September 2025. Passenger saloon cars registered a fall of 2,5% to 4.254, from 4.364 in September 2025.

The main developments during the period January-September 2026 compared to the corresponding period of 2025 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 9,1% to 43.890 in January-September 2026, from 40.212 in January-September 2025.

(b) Passenger saloon cars increased to 34.156 from 31.325 in January-September 2025, recording a rise of 9,0%. Of the total passenger saloon cars, 10.521 or 30,8% were new and 23.635 or 69,2% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 17,1% (from 4.559 to 3.780).

(c) The share of petrol powered passengers’ cars to the total of this category of vehicles decreased in January-September 2026 to 34,8% (from 42,8% in the corresponding period of the preceding year), of diesel-powered cars to 8,0% in 2026 from 8,5% in 2025 and of electric cars to 4,2% (from 4,7%). On the other hand, the share of hybrid cars rose from 44,0% to 53,0%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-September 2026 increased to 196, from 132 in the same period of 2025.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 10,4% to 5.046 in January-September 2026, compared to 4.569 in January-September 2025. In particular, light goods vehicles increased by 8,8% to 3.970, road tractors (units of trailers) by 14,7% to 195, heavy goods vehicles by 16,3% to 621 and rental vehicles by 20,9% to 260.

(f) Mopeds ( 50cc registered in January-September 2026 decreased to 109 compared to 170 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles ) 50cc increased by 8,0% to 3.802 in January-September 2026, compared to 3.522 in the same period of 2025.

Source: Cystat

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Δείκτης Παραγωγής και Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις κατασκευές: 2o τρίμηνο 2026

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 130,28 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 1,1% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2025.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 132,48 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2026. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 4,9%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 καταγράφηκαν, τόσο στoν Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές (1,4%) όσο και στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές (4,7%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Index of Production and Index of Output Prices in construction: 2nd quarter 2026

The Index of Production in Construction during the second quarter of 2026 reached 130,28 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 1,1% over the second quarter of 2025.

The Output Prices Index in Construction for the second quarter of 2026 reached 132,48 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 2,5% relative to the first quarter of 2026. Compared to the same quarter of the previous year, the Index increased by 4,9%.

During the period January-June 2026, increases relative to the corresponding period of 2025 were observed, both in the Index of Production in Construction (1,4%) and in the Output Prices Index in Construction (4,7%).

Source: Cystat

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Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Προκαταρτικά στοιχεία Αυγούστου 2026 και τελικά Ιουλίου 2026

2026 Αύγουστος 2026, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Αύγουστο του 2026 ανήλθαν στα €1.324,1 εκ. σε σύγκριση με €1.152,1 εκ. τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 14,9%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €569,2 εκ. και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες σε €754,9 εκ. σε σύγκριση με €630,6 εκ. και €521,5 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2025. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €1,1 εκ. έναντι €55,0 εκ. τον Αύγουστο του 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν στα €643,5 εκ. σε σύγκριση με €545,9 εκ. τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €106,8 εκ. και οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες σε €536,7 εκ., σε σύγκριση με €76,0 εκ. και €469,9 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2025. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €20,8 εκ. έναντι €54,3 εκ. τον Αύγουστο 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 ανήλθαν στα €10.257,0 εκ. σε σύγκριση με €9.247,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώνοντας αύξηση 10,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 ανήλθαν στα €3.953,7 εκ. σε σύγκριση με €3.764,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €6.303,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 σε σύγκριση με €5.483,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ιούλιος 2026, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.613,1 εκ. τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με €1.322,3 εκ. τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,0%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν στα €510,4 εκ. σε σύγκριση με €382,7 εκ. τον Ιούλιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 33,4%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2026 ανήλθε σε €501,3 εκ. σε σύγκριση με €372,2 εκ. τον Ιούλιο 2025. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2026 ανήλθε στα €7,8 εκ. έναντι €8,7 εκ. τον Ιούλιο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν στα €159,0 εκ. σε σύγκριση με €184,2 εκ. τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 13,7%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 (εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη) ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €1.250,5 εκ., το χαλλούμι με αξία €233,4 εκ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €208,4 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Foreign trade statistics: Provisional data for August 2026 and final data for July 2026

August 2026, Provisional Data

Total imports of goods in August 2026 amounted to €1.324,1 mn, compared with €1.152,1 mn in August 2025, recording an increase of 14,9%. Imports from other EU Member States amounted to €569,2 mn and imports from third countries to €754,9 mn, compared with €630,6 mn and €521,5 mn respectively in August 2025. Imports in August 2026 include the transfer of economic ownership of vessels with a total value of €1,1 mn, compared with €55,0 mn in August 2025.

Total exports of goods in August 2026 amounted to €643,5 mn, compared with €545,9 mn in August 2025, recording an increase of 17,9%. Exports to other EU Member States amounted to €106,8 mn and exports to third countries €536,7 mn, compared with €76,0 mn and €469,9 mn respectively in August 2025. Exports in August 2026 include the transfer of economic ownership of vessels and aircraft with a total value of €20,8 mn, compared with €54,3 mn in August 2025.

Total imports of goods for the period January-August 2026 amounted to €10.257,0 mn, compared with €9.247,7 mn for the period January–August 2025, recording an increase of 10,9%. Total exports of goods for the period January-August 2026 amounted to €3.953,7 mn, compared with €3.764,2 mn for the period January-August 2025, recording an increase of 5,0%. The trade deficit amounted to €6.303,3 mn for the period January–August 2026, compared with €5.483,5 mn in the corresponding period of 2025.

July 2026, Final Data

Total imports of goods in July 2026 amounted to €1.613,1 mn, compared with €1.322,3 mn in July 2025, recording an increase of 22,0%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €510,4 mn in July 2026 compared with €382,7 mn in July 2025, recording an increase of 33,4%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €501,3 mn in July 2026 compared with €372,2 mn in July 2025. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €7,8 mn in July 2026 compared with €8,7 mn in July 2025.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €159,0 mn in July 2026 compared with €184,2 mn in July 2025, recording a decrease of 13,7%.

Main categories of exports of domestically produced goods for the period January-July 2026 (excluding stores and provisions for ships and aircraft) were mineral fuels and oils with a value of €1.250,5 mn, halloumi cheese with €233,4 mn and pharmaceutical products valued at €208,4 mn.

Source: Cystat

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Κρατικοί υπάλληλοι κατά κατηγορία: Σεπτέμβριος 2026

Ο αριθμός των Κρατικών Υπαλλήλων τον Σεπτέμβριο του 2026 ανήλθε σε 53.152 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 622 άτομα (1,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,2%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας σημειώθηκε αύξηση 4,0% και 2,0% αντίστοιχα.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, αύξηση σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 παρατηρείται μόνο στους Μόνιμους Υπαλλήλους (3,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) (-9,1%). Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (13,0%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-97,7%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-97,7%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 ο μέσος αριθμός των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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State employees by category: September 2026

In September 2026, the total number of State Employees reached 53.152, recording an increase of 622 employees (1,2%) compared with September 2025. Employment in the Civil Service declined by 1,2%, while it increased in the Educational Service and the Security Forces by 4,0% and 2,0% respectively.

Compared with September 2025, the only increase in total State Employees is observed in Permanent Employees (3,2%), while the largest decrease (-9,1%) is observed in Employees with contracts of definite duration. Focusing on employee categories by Service, the largest percentage increase in employment is recorded for Hourly Paid Workers in the Security Forces (13,0%), while the largest percentage decrease is observed for Employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-97,7%).

It is noted that the significant decrease observed in the number of Employees with contracts of definite duration in the Security Forces (-97,7%) is mainly attributed to the completion and non-renewal of specific contracts of definite duration from August 2025 onwards.

For the period January – September 2026, the average total number of State Employees increased by 0,4% compared with the corresponding period of 2025.

Source: Cystat