Economics Weekly Alert 36/2026

Άδειες οικοδομής: Ιούνιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιούνιο 2026 ανήλθε στις 751, καταγράφοντας άνοδο 18,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €469,5 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 394,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 2.122 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, εκδόθηκαν 4.401 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.399 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 29,5%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 48,2% και το συνολικό εμβαδόν κατά 47,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 67,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Building permits: June 2026

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during June 2026 stood at 751, registering an increase of 18,3% compared to the corresponding month of the previous year. The total value of these permits reached €469,5 million and the total area 394,7 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 2.122 dwelling units.

During the period January – June 2026, 4.401 building permits were issued compared to 3.399 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 29,5%. The total value of these permits increased by 48,2% and the total area by 47,1%. The number of dwelling units recorded an increase of 67,8%.

Source: Cystat

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Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Αύγουστος 2026

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Αύγουστο 2026 κατά 9,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: August 2026

The Turnover Value Index of Retail Trade for August 2026 increased by 9,3% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 7,0% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

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Έσοδα από τον τουρισμό: Ιούλιος 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν σε €536,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€513,0 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.757,8 εκ. σε σύγκριση με €1.891,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2026 ανήλθε σε €920,66 σε σύγκριση με €870,78 τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,9% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €110,46 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινoί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 20,5% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,19. Οι Πολωνοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,3%) ξόδεψαν €92,27 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Revenue from tourism: July 2026

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €536,5 mn in July 2026, recording an increase of 4,6% compared to the corresponding month of the previous year (€513,0 mn).

For the period of January – July 2026, revenue from tourism is estimated at €1.757,8 mn compared to €1.891,1 mn in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 7,0%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €920,66 in July 2026, compared to €870,78 in July 2025, recording an increase of 5,7%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 31,9% of the total tourists in July 2026) spent on average €110,46 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 20,5% of the total tourists) spent on average €158,19. Tourists from Poland (the third largest market with 6,3%) spent on average €92,27 per day.

Source: Cystat

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Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Ιούλιος 2026

Κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 168,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,0% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούλιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 164,5 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 16,0%, των μεταλλείων και λατομείων κατά 7,4% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Industrial Turnover Index: July 2026

In July 2026, the Industrial Turnover Index reached 168,8 units (base 2021=100), recording an increase of 5,0% compared to July 2025. For the period January – July 2026, the index recorded an increase of 3,9% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for July 2026 reached 164,5 units, recording an increase of 4,8% compared to July 2025. Increases were also recorded in water supply and materials recovery (+16,0%), mining and quarrying (+7,4%) and electricity supply (+3,4%).

Source: Cystat

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Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Σεπτέμβριος 2026

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε 8.366 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2026 αυξήθηκε στα 10.809 άτομα, σε σύγκριση με 10.715 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 742 άτομα ή 9,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registered Unemployed: September 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of September 2026, reached 8.366 persons. Based on the seasonally adjusted data, which reflect the trend in unemployment, the number of registered unemployed persons increased to 10.809 in September 2026, compared with 10.715 in the previous month.

Compared with September 2025, the number of registered unemployed persons increased by 742 persons, or 9,7%. This increase is mainly attributed to the sectors of Public Administration and Defence, Information and Communication, and Administrative and Support Service Activities.

Source: Cystat

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Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τα στατιστικά στοιχεία των μέσων επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για τον μήνα αναφοράς Αύγουστο 2026. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, συγκριτικά στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης παρουσιάζονται στην Πύλη Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζαςopens in a new tab.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2026 συνοψίζονται εδώopens in a new tab.

Πηγή: Kεντρική Τράπεζα Κύπρουopens in a new tab

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Statistics on Interest Rates applied by Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has today released the statistics on the average interest rates applied by monetary financial institutions (MFIs) in Cyprus on deposits and loans of euro area residents in euro, as well as data regarding volumes (amounts) of new euro denominated loans to euro area residents for the reference month of August 2026. These statistics are included in the September 2026 edition of Monetary and Financial Statistics. In parallel, comparative data for the eurozone countries are presented in the Data Portal of the European Central Bankopens in a new tab.

The main developments in interest rates on new deposit and loan contracts, including contracts which were renegotiated, for the reference month of August 2026 are summarized hereopens in a new tab.

Source: Central Bank of Cyprus