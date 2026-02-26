Economics Weekly Alert 6/2026

Article Insights

Άδειες οικοδομής: Οκτώβριος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Οκτώβριο 2025 ανήλθε στις 855. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €447,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 356,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 1.950 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, εκδόθηκαν 6.490 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.955 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 9,0%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 27,7% και το συνολικό εμβαδόν κατά 30,7%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 33,1%.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: October 2025

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during October 2025 stood at 855. The total value of these permits reached €447,6 million and the total area 356,2 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.950 dwelling units.

During the period January – October 2025, 6.490 building permits were issued compared to 5.955 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 9,0%. The total value of these permits increased by 27,7% and the total area by 30,7%. The number of dwelling units recorded an increase of 33,1%.

It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system "Ippodamos".

Source: Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ: 4ο τρίμηνο 2025 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

GDP growth rate: 4th quarter 2025 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms, seasonally adjusted, during the fourth quarter of 2025 is positive and it is estimated at 4,5% over the corresponding quarter of 2024.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Hotels and Restaurants".

Source: Cystat

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Ιανουάριος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε στις 118,89 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,09%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (2,91%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,55%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,19%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,97%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,49%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price index of construction materials: January 2026

The Price Index of Construction Materials for January 2026 reached 118,89 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,12% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,09%. By main commodity category, increases were observed in minerals (2,91%), electromechanical products (2,55%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,19%) and mineral products (0,97%), whereas a decrease was recorded in metallic products (-0,49%).

Source: Cystat

