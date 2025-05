Economics Weekly Alert 17/2025

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος-Απρίλιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Κατά τον Απρίλιο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.877, σημειώνοντας μείωση 18,6% σε σχέση με 4.762 τον Απρίλιο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 20,2% στις 2.924 από 3.662 τον Απρίλιο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 8,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025 και έφτασε τις 16.133, σε σύγκριση με 17.589 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 9,7% και έφτασαν τις 12.509, σε σύγκριση με 13.851 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 5.545 ή 44,3% ήταν καινούρια και 6.964 ή 55,7% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 10,9% στα 1.551.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025 στο 42,9% (από 48,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,0% το 2024 σε 9,0% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,6% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 37,4% σε 43,3%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 44 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, από 78 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 1.921 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σε σύγκριση με 1.963 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μείωση 2,1%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 1.570 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 2,8% στους 73, ενώ μειώθηκαν τα βαριά φορτηγά κατά 7,8% στα 213 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 41,4% στα 65.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 80 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σε σύγκριση με 364 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 24,7% στις 1.371 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σε σύγκριση με 1.099 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registration of Motor Vehicles: January-April 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-April 2025.

In April 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 3.877, recording a decrease of 18,6% compared to 4.762 in April 2024. Passenger saloon cars registered a fall of 20,2% to 2.924, from 3.662 in April 2024.

The main developments during the period January-April 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 8,3% to 16.133 in January-April 2025, from 17.589 in January-April 2024.

(b) Passenger saloon cars decreased to 12.509 from 13.851 in January-April 2024, recording a fall of 9,7%. Of the total passenger saloon cars, 5.545 or 44,3% were new and 6.964 or 55,7% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 10,9% to 1.551.

(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-April 2025 to 42,9% (from 48,9% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel powered cars to 9,0% in 2025 from 10,0% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,6% in 2024 to 4,8% in 2025 and of hybrid cars from 37,4% to 43,3%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-April 2025 decreased to 44, from 78 in the same period of 2024.

(e) Goods conveyance vehicles decreased by 2,1% to 1.921 in January-April 2025, compared to 1.963 in January-April 2024. In particular, light goods vehicles increased by 1,3% to 1.570 and road tractors (units of trailers) by 2,8% to 73, while heavy goods vehicles decreased by 7,8% to 213 and rental vehicles by 41,4% to 65.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-April 2025 decreased to 80 compared to 364 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 24,7% to 1.371 in January-April 2025, compared to 1.099 in the same period of 2024.

Source: Cystat

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Φεβρουάριος 2025 (τελικά στοιχεία) και Μάρτιος 2025 (προκαταρτικά στοιχεία)

Μάρτιος 2025: Προκαταρκτικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2025 ήταν €1.021,2 εκ. σε σύγκριση με €828,1 εκ. τον Μάρτιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 23,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €586,0 εκ. και από τρίτες χώρες €435,2 εκ. σε σύγκριση με €567,0 εκ. και €261,1 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2024. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €53,7 εκ. έναντι €9,5 εκ. τον Μάρτιο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2025 ήταν €409,0 εκ. σε σύγκριση με €263,1 εκ. τον Μάρτιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 55,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €102,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €306,2 εκ., σε σύγκριση με €115,5 εκ. και €147,6 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2024. Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €35,8 εκ. έναντι €36,6 εκ. τον Μάρτιο 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2025 ήταν €3.190,5 εκ. σε σύγκριση με €2.558,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 24,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2025 ήταν €1.344,1 εκ. σε σύγκριση με €849,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 58,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.846,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2025 σε σύγκριση με €1.709,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Φεβρουάριος 2025: Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.035,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2025 σε σύγκριση με €863,7 εκ. τον Φεβρουάριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 19,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2025 ήταν €321,6 εκ. σε σύγκριση με €120,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2024, καταγράφοντας αύξηση 166,9%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2025 ανήλθε σε €311,1 εκ. σε σύγκριση με €111,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2024. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2025 ανήλθε στα €9,5 εκ. έναντι €7,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2024.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2025 ήταν €173,0 εκ. σε σύγκριση με €153,6 εκ. τον Φεβρουάριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,6%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Foreign Trade Statistics: February 2025 (final data) and March 2025 (provisional data)

March 2025: Provisional Data

Total imports of goods in March 2025 were €1.021,2 mn as compared to €828,1 mn in March 2024, recording an increase of 23,3%. Imports from other EU Member States were €586,0 mn and from third countries €435,2 mn, compared to €567,0 mn and €261,1 mn respectively in March 2024. Imports in March 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €53,7 mn as compared to €9,5 mn in March 2024.

Total exports of goods in March 2025 were €409,0 mn as compared to €263,1 mn in March 2024, recording an increase of 55,5%. Exports to other EU Member States were €102,8 mn and to third countries €306,2 mn, compared to €115,5 mn and €147,6 mn respectively in March 2024. Exports in March 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €35,8 mn as compared to €36,6 mn in March 2024.

Total imports of goods in January–March 2025 amounted to €3.190,5 mn as compared to €2.558,8 mn in January–March 2024, recording an increase of 24,7%. Total exports of goods in January-March 2025 were €1.344,1 mn compared to €849,1 mn in January-March 2024, registering an increase of 58,3%. The trade deficit was €1.846,4 mn in January–March 2025 compared to €1.709,7 mn in the corresponding period of 2024.

February 2025: Final Data

Total imports of goods amounted to €1.035,4 mn in February 2025 as compared to €863,7 mn in February 2024, recording an increase of 19,9%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €321,6 mn in February 2025 as compared to €120,5 mn in February 2024, recording an increase of 166,9%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €311,1 mn in February 2025 compared to €111,5 mn in February 2024. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €9,5 mn in February 2025 compared to €7,9 mn in February 2024.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €173,0 mn in February 2025 as compared to €153,6 mn in February 2024, recording an increase of 12,6%.

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Απρίλιος 2025

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2025 αυξήθηκε κατά 237 άτομα (0,4%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 55.490 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 1,2% και 1,1% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 3,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Απρίλιο του 2025 στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολούνταν 11.960 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.141 εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), 1.458 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και 5.798 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (51,2%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (6,2%).

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνταν 12.461 μόνιμοι υπάλληλοι, 947 ΕΑΧ, 4.824 ΕΟΧ και 141 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (67,8%) και το μικρότερο οι ωρομίσθιοι (0,8%).

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνταν 8.430 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.304 ΕΑΧ, 267 ΕΟΧ και 759 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στις Δυνάμεις Ασφαλείας το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (61,3%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (1,9%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Government employment by category: April 2025

In April 2025 total government employment increased by 237 persons (0,4%) in comparison to the corresponding month of 2024 and reached 55.490 persons. Employment in the Civil Service and in the Security Forces decreased by 1,2% and 1,1% respectively, whereas it increased in the Educational Service by 3,8%. For the period January – April 2025 the average total government employment increased by 0,9% compared to the corresponding period of 2024.

In April 2025 in the Civil Service there were 11.960 permanent employees, 4.141 employees with contracts of indefinite duration, 1.458 employees with contracts of definite duration and 5.798 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Civil Service (51,2%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (6,2%).

In the Educational Service there were 12.461 permanent employees, 947 employees with contracts of indefinite duration, 4.824 employees with contracts of definite duration and 141 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Educational Service (67,8%) and hourly paid workers represented the lowest percentage (0,8%).

In Security Forces there were 8.430 permanent employees, 4.304 employees with contracts of indefinite duration, 267 employees with contracts of definite duration and 759 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in Security Forces (61,3%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (1,9%).

Source: Cystat

Οδικές μεταφορές φορτίου: 4ο τρίμηνο 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε μείωση 9,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε αύξηση 3,4%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 2,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Road freight transport: 4th quarter 2024

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the fourth quarter of 2024.

During the period October-December 2024, the total weight of goods transported by road in Cyprus decreased by 9,7% compared to the corresponding period of 2023, while the weight of freight transported from and to Cyprus increased by 3,4%.

During the period January-December 2024, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 3,2% compared to the corresponding period of 2023, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 2,0%.

Source: Cystat

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ: 1ο τρίμηνο 2025 (προκαταρτική εκτίμηση)

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,0%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Κατασκευές» και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

GDP growth rate: 1st quarter 2025 (flash estimate)

The GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2025 is positive and it is estimated at 3,0% over the corresponding quarter of 2024. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,0%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Construction" and "Hotels and Restaurants".

Source: Cystat

