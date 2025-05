Economics Weekly Alert 16/2025

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Έναρξη Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2024

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (KΔΠ 384/2024) υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2024 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Εισόδημα για το έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2024 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 31η Ιουλίου 2025.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2024».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Start of Submission of the Individual Income Tax Return for the Tax Year 2024

The Tax Department informs that the submission of the Individual Income Tax Return for the Tax Year 2024 has begun via the TAXISnet system at https://taxisnet.mof.gov.cy.

According to a decree of the Council of Ministers (KΔΠ 384/2024), the obligation to submit an Individual Income Tax Return for the Tax Year 2024 applies to employees, pensioners, and self-employed individuals whose gross income for the year 2024 exceeds €19,500 (nineteen thousand five hundred euros).

The final date for the timely submission of the 2024 Individual Income Tax Return and payment of the due tax is July 31, 2025.

Useful informational material for completing and submitting the Return has been posted on the website of the Tax Department at www.mof.gov.cy/tax, under the icon "TAXISnet – Individual Income Tax Return 2024".

Source: Tax Department

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Μάρτιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάρτιο 2025 έφτασε στις 121,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 0,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 ο δείκτης σημείωσε αύξηση σε όλους τους τομείς, ως εξής: μεταλλεία και λατομεία 2,8%, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 1,0%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 0,2% και μεταποίηση 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,4%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (1,8%) και της μεταποίησης (0,5%), ενώ μείωση παρατηρείται στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,7%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (6,8%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,0%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (3,1%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (2,7%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,9%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-1,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: March 2025

The Index of Industrial Output Prices for March 2025 reached 121,9 units (base 2021=100), recording an increase of 0,2% compared to February 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 0,2%. For the period January-March 2025, the index showed a decrease of 0,3% compared to the corresponding period of 2024.

In March 2025 compared to February 2025, the index showed an increase in all the sectors, as follows: mining and quarrying 2,8%, electricity supply 1,0%, water supply and materials recovery 0,2% and manufacturing 0,1%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (7,4%), water supply and materials recovery (1,8%) and manufacturing (0,5%), while a decrease was shown in the electricity supply sector by 1,7%.

By division of economic activity in manufacturing, in March 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (6,8%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,0%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (3,1%), the manufacture of paper and paper products and printing (2,7%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,5%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (1,9%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-1,5%).

Source: Cystat

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Μάρτιος 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάρτιο 2025 κατά 5,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: March 2025

The Turnover Value Index of Retail Trade for March 2025 increased by 5,6% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 5,6% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Μάρτιος 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €580,6 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €575,7 εκ. (1,7% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 αυξήθηκαν κατά €214,5 εκ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €3.623,0 εκ. σε σύγκριση με €3.408,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €29,0 εκ. (+2,7%) και ανήλθαν στα €1.101,7 εκ. σε σύγκριση με €1.072,7 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €3,2 εκ. (+0,4%) και ανήλθαν στα €731,6 εκ. σε σύγκριση με €728,4 εκ. το 2024. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €70,7 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €985,9 εκ. σε σύγκριση με €915,2 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €63,2 εκ. (+29,1%) και ανήλθαν στα €280,5 εκ. σε σύγκριση με €217,3 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €110,4 εκ. (+10,5%) και ανήλθαν στα €1.162,5 εκ. σε σύγκριση με €1.052,1 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €47,9 εκ. (-40,5%) και περιορίστηκαν στα €70,4 εκ. σε σύγκριση με €118,3 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €9,2 εκ. (-78,0%) και περιορίστηκαν στα €2,6 εκ. σε σύγκριση με €11,8 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €1,7 εκ. (-8,1%) και περιορίστηκαν στα €19,4 εκ. σε σύγκριση με €21,1 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2025 αυξήθηκαν κατά €209,5 εκ. (+7,4%) και ανήλθαν στα €3.042,4 εκ. σε σύγκριση με €2.832,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €57,1 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €954,6 εκ. σε σύγκριση με €897,5 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €110,3 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €1.288,2 εκ. σε σύγκριση με €1.177,9 εκ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €1,2 εκ. (+1,7%) και ανήλθαν στα €72,9 εκ. σε σύγκριση με €71,7 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €59,5 εκ. (+38,2%) και ανήλθε στα €215,4 εκ. σε σύγκριση με €155,9 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €19,3 εκ. (+13,0%) και ανήλθαν στα €168,2 εκ. σε σύγκριση με €148,9 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €40,2 εκ. και ανήλθαν στα €47,2 εκ. σε σύγκριση με €7,0 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €3,9 εκ. (-2,0%) και περιορίστηκαν στα €192,7 εκ. σε σύγκριση με €196,6 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €12,7 εκ. (-4,3%) και περιορίστηκε στα €282,4 εκ. σε σύγκριση με €295,1 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €2,0 εκ. (-5,2%) και περιορίστηκαν στα €36,2 εκ. σε σύγκριση με €38,2 εκ. το 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Fiscal Accounts of General Government: January-March 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €580,6 mn (1,6% of GDP) for the period of January-March 2025, as compared to a surplus of €575,7 mn (1,7% of GDP) that was recorded during the period of January-March 2024.

Revenue

During the period of January-March 2025, total revenue increased by €214,5 mn (+6,3%) and amounted to €3.623,0 mn, compared to €3.408,5 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, taxes on production and imports increased by €29,0 mn (+2,7%) and amounted to €1.101,7 mn, compared to €1.072,7 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €3,2 mn (+0,4%) and amounted to €731,6 mn, from €728,4 mn in 2024. Revenue from taxes on income and wealth increased by €70,7 mn (+7,7%) and amounted to €985,9 mn, compared to €915,2 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €63,2 mn (+29,1%) and amounted to €280,5 mn, compared to €217,3 mn in 2024. Social contributions increased by €110,4 mn (+10,5%) and amounted to €1.162,5 mn, compared to €1.052,1 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €47,9 mn (-40,5%) to €70,4 mn, from €118,3 mn in 2024. Capital transfers decreased by €9,2 mn (-78,0%) to €2,6 mn, from €11,8 mn in 2024. Property income increased by €1,7 mn (-8,1%) to €19,4 mn, from €21,1 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-March 2025, total expenditure increased by €209,5 mn (+7,4%) and amounted to €3.042,4 mn, compared to €2.832,9 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €57,1 mn (+6,4%) and amounted to €954,6 mn, compared to €897,5 mn in 2024. Social benefits increased by €110,3 mn (+9,4%) and amounted to €1.288,2 mn, compared to €1.177,9 mn in 2024. Interest payable increased by €1,2 mn (+1,7%) and amounted to €72,9 mn, compared to €71,7 mn in 2024.

The capital account increased by €59,5 mn (+38,2%) and amounted to €215,4 mn, compared to €155,9 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €19,3 mn (+13,0%) and amounted to €168,2 mn, compared to €148,9 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €40,2 mn and amounted to €47,2 mn, compared to €7,0 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €3,9 mn (-2,0%) to €192,7 mn, from €196,6 mn in 2024. Intermediate consumption decreased by €12,7 mn (-4,3%) to €282,4 mn, compared to €295,1 mn in 2024. Subsidies decreased by €2,0 mn (-5,2%) to €36,2 mn, from €38,2 mn in 2024.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Φεβρουάριος 2025

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 130,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Φεβρουάριο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 132,6 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 11,9% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 4,3%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 4,0%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: February 2025

In February 2025, the Industrial Turnover Index reached 130,4 units (base 2021=100), recording an increase of 4,3% compared to February 2024. For the period January – February 2025, the index recorded an increase of 5,6% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for February 2025 reached 132,6 units, recording an increase of 4,5% compared to February 2024. Increases were also recorded in the mining and quarrying (+11,9%) and electricity supply (+4,3%) sectors. A decrease was noted in the water supply and materials recovery sector (-4,0%).

Source: Cystat

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων: 4ο τρίμηνο 2024 και ετήσια στοιχεία 2024 (προκαταρτικά)

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024, εκτιμώνται στα €2.813 σε σύγκριση με €2.680 το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 5,0%.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, κατά 1,2%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024, εκτιμώνται στα €2.979 και των γυναικών στα €2.606. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 4,3% και 5,9% αντίστοιχα.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το έτος 2024 σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, εκτιμώνται στα €2.487 σε σύγκριση με €2.363 το 2023, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2023 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 7,3%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €1.887.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Average Monthly Earnings of Employees: 4th quarter 2024 and annual data 2024 (preliminary)

Increase 5,3% for 2024 Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the fourth quarter of 2024, amounted to €2.813 compared to €2.680 during the fourth quarter of 2023, i.e. an increase of 5,0% is observed.

For the fourth quarter of 2024, there is an increase in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the third quarter of 2024, of 1,2%.

The average gross monthly earnings of male employees during the fourth quarter of 2024 are estimated at €2.979 and of female employees at €2.606. Compared to the fourth quarter of 2023, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 4,3% and 5,9% respectively.

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees for the year 2024 were €2.487 compared to €2.363 in 2023. The average gross monthly earnings have increased by 5,3% compared to the previous year. For 2023 the corresponding increase was 7,3%. Median gross monthly earnings of employees were €1.887.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Φεβρουάριος 2025

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2025 ανήλθαν σε €79,7 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 22,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€65,1 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €148,9 εκ. σε σύγκριση με €110,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 35,0%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Φεβρουάριο 2025 ανέρχεται σε €595,71 σε σύγκριση με €521,01 τον Φεβρουάριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,3%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 24,8% του συνόλου των τουριστών τον Φεβρουάριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €73,42 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 15,1% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €71,07. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 14,3%), ξόδεψαν €203,06 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Revenue from tourism: February 2025

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €79,7 mn in February 2025, recording an increase of 22,4% as compared to the corresponding month of the previous year (€65,1 mn).

For the period of January – February 2025, revenue from tourism is estimated at €148,9 mn compared to €110,3 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 35,0%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €595,71 in February 2025 compared to €521,01 in February 2024, recording an increase of 14,3%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 24,8% of the total tourists in February 2025) spent on average €73,42 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 15,1% of the total tourists) spent on average €71,07. Tourists from Israel (the third largest market with 14,3%), spent on average €203,06 per day.

Source: Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Φεβρουάριος 2025

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Φεβρουάριο 2025 έφθασε στις 108,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+14,2%), των μεταλλείων και λατομείων (+8,1%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+3,8%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,1%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+7,2%), κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+5,1%) και βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+4,3%). Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,9%) και κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-2,3%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+14,3%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+13,6%), στα μεταλλεία και λατομεία (+12,3%) και στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,3%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,7%), της ανάκτησης υλικών (-2,6%), της κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-2,1%) και της παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-0,7%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: February 2025

In February 2025, the Industrial Production Index reached 108,5 units (base 2021=100), recording an increase of 4,1% compared to February 2024. For the period January – February 2025, the index recorded an increase of 4,3% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 2,4% compared to February 2024. An increase was also observed in the sectors of electricity supply (+14,2%), mining and quarrying (+8,1%) and water supply and materials recovery (+3,8%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to February 2024 were observed in the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+8,1%), electronic and optical products and electrical equipment (+7,2%), other non-metallic mineral products (+5,1%) and food products, beverages and tobacco products (+4,3%). The only negative changes were observed in the manufacturing of paper and paper products and printing (-10,9%) and furniture and repair/installation of machinery and equipment (-2,3%).

Comparing the rates of change for the period January – February 2025 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+14,3%), the manufacturing of other non-metallic mineral products (+13,6%), mining and quarrying (+12,3%) and the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+12,3%). The only activities where negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-10,7%), materials recovery (-2,6%), the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-2,1%) and the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-0,7%).

Source: Cystat

Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών: Μάρτιος 2025

Κατά τον Μάρτιο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 107.291 τόνους, σημειώνοντας μείωση 0,8% σε σχέση με τον Μάρτιο 2024. Πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-31,4%), ασφάλτου (-28,9%), πετρελαίου θέρμανσης (-22,5%), υγραερίου (-5,1%) και πετρελαίου κίνησης (-4,4%). Αντίθετα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (14,6%) και σε αεροπλάνα (4,7%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (14,0% και 28,7% αντίστοιχα) και βενζίνης (0,8%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν πτώση της τάξης του 1,5% στους 55.584 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 σημείωσαν μείωση 4,0%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι πωλήσεις κηροζίνης (-76,4%) και πετρελαίου θέρμανσης (-53,4%) ενώ αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (34,4%) και οι πωλήσεις βενζίνης (11,5%) και πετρελαίου κίνησης (7,9%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαρτίου 2025 μειώθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, Sales and Stocks of Petroleum Products: March 2025

In March 2025, the total sales of petroleum products amounted to 107.291 tonnes, recording a decrease of 0,8% compared to March 2024. A drop was observed in the sales of kerosene (-31,4%), asphalt (-28,9%), heating gasoil (-22,5%), liquefied petroleum gases (-5,1%) and road diesel (-4,4%). On the contrary, an increase was recorded in the provisions of marine gasoil (14,6%) and aviation kerosene (4,7%), as well as in the sales of light and heavy fuel oil (14,0% and 28,7% respectively) and motor gasoline (0,8%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a drop of 1,5% to 55.584 tonnes.

The total sales of petroleum products in March 2025 compared to February 2025 recorded a decrease of 4,0%. Indicatively, a drop was recorded in the sales of kerosene (-76,4%) and heating gasoil (-53,4%), yet there was a rise in the provisions of aviation kerosene (34,4%) and in the sales of motor gasoline (11,5%) and road diesel (7,9%). The total stocks of petroleum products at the end of March 2025 fell by 2,1% compared to the end of the previous month.

During the period January – March 2025, the total sales of petroleum products decreased by 2,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Απρίλιος 2025

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2025, έφτασε τα 8.118 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2025 μειώθηκε στα 9.655 άτομα σε σύγκριση με 10.035 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024 σημειώθηκε μείωση 1.225 ατόμων ή 13,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered Unemployed: April 2025

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of April 2025, reached 8.118 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for April 2025 decreased to 9.655 persons, in comparison to 10.035 in the previous month.

In comparison with April 2024, a decrease of 1.225 persons or 13,1% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, construction, trade, accommodation and food service activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Απρίλιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2025 αυξήθηκε κατά 0,06 μονάδες και έφτασε στις 117,31 μονάδες σε σύγκριση με 117,25 μονάδες τον Μάρτιο 2025. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2025 αυξήθηκε με ρυθμό 0,2%.

Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2024 σημειώθηκαν στα Γεωργικά Προϊόντα (9,3%) και στις Υπηρεσίες (3,7%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στα Πετρελαιοειδή (-9,4%) και τον Ηλεκτρισμό (-8,8%). Σε σχέση με το Μάρτιο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στο Ηλεκτρισμό με ποσοστό -8,5%.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,1%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%), Εκπαίδευση (3,7%) και Μεταφορές (-3,6%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (4,7%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-3,1).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,8%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,5%) και Εκπαίδευση (3,7%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,59) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,55) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο 2024 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,66).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Απρίλιο 2025 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,51).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,57) και τα Φρέσκα Φρούτα (0,37), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,25).

Τα Είδη Ένδυσης (0,20) και τα Αεροπορικά Ναύλα (0,17) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε ο Ηλεκτρισμός (-0,48).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): APRIL 2025

The Consumer Price Index (CPI) in April 2025 increased by 0,06 points, reaching 117,31 units compared to 117,25 units in March 2025. Inflation in April 2025 increased at a rate of 0,2%.

Analysis of Percentage Changes

Compared to April 2024, the most significant changes were observed in the categories of Clothing and Footwear (-7,1%), Restaurants and Hotels (5,2%), Education (3,7%), and Transport (-3,6%).

In comparison with March 2025, the most notable changes were recorded in the categories of Clothing and Footwear (4,7%) and Housing, Water Supply, Electricity and Gas (-3,1%).

For the period January – April 2025, compared to the corresponding period last year, the most significant changes were observed in the categories of Clothing and Footwear (-5,8%), Restaurants and Hotels (4,5%), and Education (3,7%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change of the Consumer Price Index (CPI) in April 2025 compared to April 2024 was recorded in the categories of Food and Non-Alcoholic Beverages (0,59) and Restaurants and Hotels (0,55), while the most significant negative impact came from the category of Transport (- 0,66).

The category Housing, Water Supply, Electricity and Gas in April 2025 had the greatest impact on the CPI change compared to March 2025, with a contribution of -0,51.

The largest positive impact on the CPI change in April 2025 compared to the index of April 2024 was observed in Catering Services (0,57) and Fresh Fruit (0,37), while the most significant negative impact came from Petroleum Products (-0,25).

Clothing Items (0,20) and Airfares (0,17) had the highest positive contribution to the CPI change in April 2025 compared to the corresponding index of March 2025, while Electricity had the greatest negative impact (-0,48).

Source: Cystat

