Economics Weekly Alert 15/2025

Πράσινο στις φοροεκπτώσεις για brain gain – Πάει Λονδίνο ο ΠτΔ, πάει Βουλή το νομοσχέδιο

Τα φορολογικά κίνητρα για επαναπατρισμό ταλέντων δεν θα έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος και θα εξετάζονται κάθε πέντε χρόνια, εξήγησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Πρόταση για τροποποίηση του περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου ενέκρινε στις 24 Απριλίου 2025 το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των προσπαθειών για επαναπατρισμό ταλέντων στην Κύπρο.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο ΠτΔ, θα κατατεθεί στη Βουλή και το σύνολο των μέτρων για brain gain θα παρουσιαστούν στο Λονδίνο στις 21 Μαΐου σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επιβεβαιώνει με ουσιαστικό τρόπο την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Επαναπατρισμού Ταλέντου, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά το φορολογικό πλαίσιο συνιστά ακόμη έναν αποφασιστικό βηματισμό προς την επίτευξη ενός στρατηγικού στόχου εθνικής σημασίας: την αντιστροφή της διαρροής επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή brain gain για την Κύπρο.

Η ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων, με στοχευμένο τρόπο, δεν αποτελεί απλώς εργαλείο προσέλκυσης ταλέντων από το εξωτερικό· είναι μια πράξη πολιτικής ουσίας που στέλνει το μήνυμα πως η Κυπριακή Δημοκρατία επενδύει στους ανθρώπους της, στο ταλέντο των συμπατριωτών μας και επιδιώκει έμπρακτα τον επαναπατρισμό Κυπρίων που διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση.

Σε μια περίοδο, όπου οι οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο παραμένουν σταθερά ευνοϊκές και οι μακροοικονομικοί δείκτες ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην πορεία της χώρας, δημιουργούμε ελκυστικές και ανταγωνιστικές προοπτικές για την επιστροφή και την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που κάποτε αναγκάστηκε να αναζητήσει ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Το υπό κατάθεση τροποποιητικό νομοσχέδιο προνοεί την απαλλαγή φόρου εισοδήματος σε 25% και το ανώτατο όριο σε €25.000 για επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εργαστεί στο εξωτερικό για 7 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, εισάγεται ευελιξία στα κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή επαγγελματιών που μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται άμεσο δημοσιονομικό κόστος, καθώς στοχεύει αποκλειστικά σε νέους φορολογούμενους, ενισχύοντας μεσοπρόθεσμα τη φορολογική βάση και προσδίδοντας διαχρονική αξία στη δημοσιονομική σταθερότητα. Η πρόβλεψη για αξιολόγηση του πλαισίου ανά πενταετία διασφαλίζει τη δυναμική του προσαρμογή στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών για την άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί παρέμβαση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για Επαναπατρισμό Ταλέντου το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση και θα παρουσιαστεί στην πρώτη σχετική εκδήλωση στο Λονδίνο στις 21 Μαΐου 2025 υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Με αποφάσεις σαν τη σημερινή, η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι χτίζει μια Κύπρο με αυτοπεποίθηση, που δεν αποδέχεται τη διαρροή ταλέντου ως τετελεσμένο γεγονός, αλλά παρεμβαίνει με σχέδιο, όραμα και προοπτική για να φέρει πίσω τις δυνάμεις εκείνες που μπορούν να τη μεταμορφώσουν, δίνοντας στον τόπο μας το μέλλον που αξίζει».

Σημείωση: Για να τεθούν σε ισχύ τα προτεινόμενα φορολογικά μέτρα, απαιτείται η έγκρισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πηγή: Economy Today

Green light for tax breaks to boost brain gain – President heads to London, bill goes to Parliament

The tax incentives for the repatriation of talent will not entail any fiscal cost and will be reviewed every five years, explained the Government Spokesperson.

A proposal to amend the Income Tax Law was approved on 24 April 2025 by the Council of Ministers, as part of efforts to attract talent back to Cyprus.

The amending bill, which the President of the Republic also referred to, will be submitted to Parliament, and the full set of brain gain measures will be presented in London on 21 May, Government Spokesperson Konstantinos Letymbiotis noted.

Speaking after the Cabinet meeting, Mr. Letymbiotis stated:

"Today's decision by the Council of Ministers meaningfully confirms the Government's political will to implement the Talent Repatriation Plan, as presented by the President of the Republic.

The submission of the bill concerning the tax framework constitutes yet another decisive step toward achieving a strategic objective of national importance: reversing the outflow of scientific and professional human capital and ushering in a new era of brain gain for Cyprus.

The strengthening of tax incentives, in a targeted manner, is not merely a tool for attracting talent from abroad; it is a substantive political act that sends a clear message: the Republic of Cyprus is investing in its people, in the talent of our compatriots, and is actively pursuing the repatriation of Cypriots with valuable experience, expertise, and knowledge.

At a time when economic conditions in Cyprus remain steadily favorable and macroeconomic indicators continue to build confidence in the country's trajectory, we are creating attractive and competitive prospects for the return and utilization of the human capital that once had to seek opportunities abroad.

The proposed amending bill includes a 25% income tax exemption, with a cap of €25,000, for scientists and professionals who have worked abroad for seven years after completing their studies. At the same time, flexibility is introduced into the eligibility criteria to facilitate the return of professionals who can directly contribute to innovation, productivity, and competitiveness in our economy.

Of particular importance is the fact that this initiative entails no immediate fiscal cost, as it targets exclusively new taxpayers, thereby enhancing the tax base in the medium term and adding long-term value to fiscal stability. The provision for framework evaluation every five years ensures its dynamic adaptation to socio-economic developments, further strengthening the effectiveness of the measure.

The Council of Ministers has authorized the Minister of Finance to immediately submit the bill to the House of Representatives for approval.

Today's decision represents a step within a comprehensive Action Plan for Talent Repatriation, which is currently under development and will be presented at the first relevant event in London on 21 May 2025, by the President of the Republic.

With decisions like today's, the Government demonstrates that it is building a confident Cyprus — one that does not accept brain drain as a given, but instead intervenes with a plan, vision, and perspective to bring back the very forces that can transform the country, giving our land the future it deserves.”

Note: The proposed tax measures will only come into effect following approval by the House of Representatives and their publication in the Official Gazette of the Republic.

Source: Economy Today

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάρτιος 2025

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2025 αυξήθηκε κατά 574 άτομα (1,0%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 55.325 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον Μάρτιο του 2024, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Μάρτιο του 2025 στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολούνταν 11.951 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.158 εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), 1.430 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και 5.659 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (51,5%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (6,2%).

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνταν 12.462 μόνιμοι υπάλληλοι, 948 ΕΑΧ, 4.745 ΕΟΧ και 140 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (68,1%) και το μικρότερο οι ωρομίσθιοι (0,8%).

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνταν 8.464 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.346 ΕΑΧ, 269 ΕΟΧ και 753 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στις Δυνάμεις Ασφαλείας το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (61,2%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (1,9%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Government employment by category: March 2025

In March 2025 total government employment increased by 574 persons (1,0%) in comparison to the corresponding month of 2024 and reached 55.325 persons. Employment in the Civil Service remained at the same levels as in March 2024, it increased in the Educational Service by 3,8%, and it decreased in the Security Forces by 0,7%. For the period January – March 2025 the average total government employment increased by 1,0% compared to the corresponding period of 2024.

In March 2025 in the Civil Service there were 11.951 permanent employees, 4.158 employees with contracts of indefinite duration, 1.430 employees with contracts of definite duration and 5.659 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Civil Service (51,5%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (6,2%).

In the Educational Service there were 12.462 permanent employees, 948 employees with contracts of indefinite duration, 4.745 employees with contracts of definite duration and 140 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Educational Service (68,1%) and hourly paid workers represented the lowest percentage (0,8%).

In Security Forces there were 8.464 permanent employees, 4.346 employees with contracts of indefinite duration, 269 employees with contracts of definite duration and 753 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in Security Forces (61,2%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (1,9%).

Source: Cystat

Άδειες οικοδομής: Δεκέμβριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Δεκέμβριο 2024 ανήλθε στις 385 σε σύγκριση με 587 τον Δεκέμβριο 2023, καταγράφοντας μείωση 34,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €181,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 144,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 745 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, εκδόθηκαν 6.827 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 7.170 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 4,8%. Tο συνολικό εμβαδόν των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 1,2% ενώ η συνολική αξία παρέμεινε σταθερή. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,6%.

Σημειώνεται ότι από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Building permits: December 2024

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during December 2024 stood at 385 compared to 587 in December 2023, registering a decrease of 34,4%. The total value of these permits reached €181,4 million and the total area 144,9 thousand square metres.

These building permits provide for the construction of 745 dwelling units. During the period January – December 2024, 6.827 building permits were issued compared to 7.170 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 4,8%. The total area of these permits increased by 1,2% while the total value remained stable. The number of dwelling units recorded an increase of 2,6%.

It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system “Ippodamos”.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάρτιος 2025

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2025 αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 και 0,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,1%) είχαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-7,7%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (3,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (2,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%) και Ένδυση και Υπόδηση (-5,1%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σημειώθηκε στις κατηγορίες Υπηρεσίες (4,6%) και Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (-2,8%), ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η μεγαλύτερη μεταβολή ήταν στην κατηγορία Υπηρεσίες (1,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): March 2025

The HICP rose by 2,1% between March 2024 and March 2025, and increased by 0,5% in the month between February 2025 and March 2025.

Compared to March 2024, the categories Recreation and Culture (7,2%) and Restaurants and Hotels (6,1%) showed the highest positive changes, while Clothing and Footwear (-7,7%) recorded the largest negative change.

In comparison to February 2025, the most significant changes were observed in the categories Clothing and Footwear (3,2%) and Restaurants and Hotels (2,7%).

For the period January – March 2025, compared to the corresponding period of the previous year, the most significant changes were recorded in the categories Recreation and Culture (7,3%), Restaurants and Hotels (5,2%), and Clothing and Footwear (-5,1%).

The most significant change in economic categories compared to March 2024 was observed in Services (4,6%) and Non-Energy Industrial Goods (-2,8%), while compared to the previous month, the largest change was recorded in the Services category (1,3%).

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Μάρτιος 2025

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2025 ανήλθαν σε 200.736 σε σύγκριση με 202.256 τον Μάρτιο 2024, σημειώνοντας μείωση 0,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 446.596 σε σύγκριση με 415.251 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,5%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2025, αφού αποτέλεσαν το 30,7% (61.545) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 14,1% (28.353), οι αφίξεις από την Πολωνία 9,9% (19.827), οι αφίξεις από τη Γερμανία 8,0% (16.084) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 6,5% (13.053).

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο 2025 ανήλθαν στις 145.940 σε σύγκριση με 128.085 τον Μάρτιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 13,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάρτιο 2025 ήταν η Ελλάδα με 32,6% (47.527), το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,1% (17.624), η Ιταλία με 5,2% (7.522) και η Πολωνία με 3,5% (5.167).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάρτιο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 70,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 26,0%, οι σπουδές ποσοστό 2,5% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: March 2025

Tourist Arrivals

The arrivals of tourists reached 200.736 in March 2025 compared to 202.256 in March 2024, recording a decrease of 0,8%.

For the period of January – March 2025, arrivals of tourists totaled 446.596 compared to 415.251 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 7,5%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for March 2025, with a share of 30,7% (61.545) of total arrivals, followed by Israel with 14,1% (28.353), Poland with 9,9% (19.827), Germany with 8,0% (16.084) and Greece with 6,5% (13.053).

For a percentage of 69,4% of tourists, the purpose of their trip in March 2025 was holidays, for 15,7% visit to friends and relatives and for 14,7% business. Respectively, in March 2024, 76,0% of tourists visited Cyprus for holidays, 13,1% visited friends or relatives and 10,7% visited Cyprus for business reasons.

Returns of Residents of Cyprus

A total number of 145.940 residents of Cyprus returned from a trip abroad in March 2025 compared to 128.085 in the corresponding month last year, recording an increase of 13,9%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in March 2025 were Greece with a share of 32,6% (47.527), the United Kingdom with 12,1% (17.624), Italy with 5,2% (7.522) and Poland with 3,5% (5.167).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in March 2025 was mainly holidays, with a percentage of 70,2%, whilst business reasons held a percentage of 26,0%, studies 2,5% and other reasons 1,3%.

Source: Cystat

Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και Ετήσιοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2024, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2024 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €1.437,1 εκ. ή 4,3% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €21.827,7 εκ. ή 65,0% στο ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά €1.175,7 εκ. (+8,6%) και ανήλθαν στα €14.857,2 εκ. σε σύγκριση με €13.681,5 εκ. το έτος 2023.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €237,7 εκ. (+5,3%) και ανήλθαν στα €4.689,7 εκ. σε σύγκριση με €4.452,0 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €190,8 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €3.169,6 εκ. σε σύγκριση με €2.978,8 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €143,6 εκ. (+3,3%) και ανήλθαν στα €4.524,1 εκ. σε σύγκριση με €4.380,5 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €539,8 εκ. (+16,5%) και ανήλθαν στα €3.804,7 εκ. σε σύγκριση με €3.264,9 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €71,1 εκ. (+21,8%) και ανήλθαν στα €397,4 εκ. σε σύγκριση με €326,3 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €235,3 εκ. (+28,3%) και ανήλθαν στα €1.068,0 εκ. σε σύγκριση με €832,7 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €18,4 εκ. (-13,4%) και περιορίστηκε στα €119,1 εκ. σε σύγκριση με €137,5 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €33,4 εκ. (-11,6%) και περιορίστηκαν στα €254,2 εκ. σε σύγκριση με €287,6 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά €270,8 εκ. (+2,1%) και ανήλθαν στα €13.420,1 εκ. σε σύγκριση με €13.149,3 εκ. το 2023.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €298,0 εκ. (+8,3%) και ανήλθαν στα €3.897,2 εκ. σε σύγκριση με €3.599,2 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €366,3 εκ. (+7,4%) και ανήλθαν στα €5.308,3 εκ. σε σύγκριση με €4.942,0 εκ. το 2023. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €234,0 εκ. (+18,0%) και ανήλθε στα €1.531,0 εκ. σε σύγκριση με €1.297,0 εκ. το 2023. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €21,8 εκ. (+5,3%) και ανήλθε στα €430,6 εκ. σε σύγκριση με €408,8 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,2 εκ. (-1,9%) και περιορίστηκαν στα €168,4 εκ. σε σύγκριση με €171,6 εκ. το 2023. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά €282,1 εκ. (-24,3%) και περιορίστηκαν στα €879,1 εκ. σε σύγκριση με €1.161,2 εκ. το 2023.

Το σύνολο εξόδων κεφαλαίου μειώθηκε κατά €364,0 εκ. (-23,2%) και περιορίστηκε στα €1.205,5 εκ. (€997,1 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €208,4 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) σε σύγκριση με €1.569,5 εκ. (€1.011,8 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €557,7 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Excessive Deficit Procedure and Annual Accounts of General Government 2024

The Statistical Service announces the preliminary fiscal results for 2024, which have been audited and verified within the Excessive Deficit Procedure framework of the European Commission.

The results for 2024 indicate a fiscal surplus of €1.437,1 mn, which corresponds to 4,3% of GDP and a fiscal debt of €21.827,7 mn, which corresponds to 65,0% of GDP.

Revenue

In 2024, total revenue increased by €1.175,7 mn (+8,6%) and amounted to €14.857,2 mn, compared to €13.681,5 mn in 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €237,7 mn (+5,3%) and amounted to €4.689,7 mn, compared to €4.452,0 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €190,8 mn (+6,4%) and amounted to €3.169,6 mn, compared to €2.978,8 mn in 2023. Social contributions increased by €143,6 mn (+3,3%) and amounted to €4.524,1 mn, compared to €4.380,5 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €539,8 mn (+16,5%) and amounted to €3.804,7 mn, compared to €3.264,9 mn in 2023. Other current transfers increased by €71,1 mn (+21,8%) and amounted to €397,4 mn, compared to €326,3 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €235,3 mn (+28,3%) and amounted to €1.068,0 mn, compared to €832,7 mn in 2023.

On the contrary, property income receivable decreased by €18,4 mn (-13,4%) to €119,1 mn, from €137,5 mn in 2023. Capital transfers decreased by €33,4 mn (-11,6%) to €254,2 mn, from €287,6 mn in 2023.

Expenditure

In 2024, total expenditure increased by €270,8 mn (+2,1%) and amounted to €13.420,1 mn, from €13.149,3 mn in 2023.

Specifically, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €298,0 mn (+8,3%) and amounted to €3.897,2 mn, compared to €3.599,2 mn in 2023. Social transfers increased by €366,3 mn (+7,4%) and amounted to €5.308,3 mn, compared to €4.942,0 mn in 2023. Intermediate consumption increased by €234,0 mn (+18,0%) and amounted to €1.531,0 mn, compared to €1.297,0 mn in 2023. Property income payable increased by €21,8 mn (+5,3%) and amounted to €430,6 mn, compared to €408,8 mn in 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €3,2 mn (-1,9%) to €168,4 mn, from €171,6 mn in 2023. Other current expenditure decreased by €282,1 mn (-24,3%) to €879,1 mn, from €1.161,2 mn in 2023.

Total capital expenditure decreased by €364,0 mn (-23,2%) to €1.205,5 mn (€997,1 mn gross capital formation and €208,4 mn other capital expenditure), compared to €1.569,5 mn (€1.011,8 mn gross capital formation and €557,7 mn other capital expenditure) in 2023.

Source: Cystat

Ετήσιοι και τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: Επικαιροποίηση στοιχείων και αλλαγή έτους βάσης για τις μετρήσεις όγκου

Τα ετήσια και τα τριμηνιαία στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών, έχουν επικαιροποιηθεί προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές των στοιχείων στο Ισοζύγιο Πληρωμών και στα Δημόσια Οικονομικά, καθώς επίσης και η αλλαγή του έτους βάσης από το 2010 στο 2019 για τον υπολογισμό των μεγεθών όγκου.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2024 παραμένει θετικός στο 3,4% σε πραγματικούς όρους (μετρήσεις όγκου).

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε μετρήσεις όγκου, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Ενημέρωση και Επικοινωνία", “Κατασκευές" και "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών".

Source: Cystat

Annual & Quarterly National Accounts: Updated data and change of base year for the volume measures

Annual and Quarterly National Accounts have been updated in order to incorporate changes in Balance of Payments (BOP) and Government Finance Statistics (GFS), and also due to the change of base year from 2010 to 2019 for the calculation of volume measures.

The growth rate of the economy in 2024 remains positive at 3,4% in real terms (volume measures).

Regarding the production approach for the estimation of GDP in real terms, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", “Information and communication”, “Construction” and “Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles”.

Source: Cystat

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Ιανουαρίου 2025

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Ιανουαρίου 2025.

Στο τέλος Ιανουαρίου 2025, o δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα αυξήθηκε οριακά στο 6,3% από 6,2% στο τέλος Δεκεμβρίου 2024. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας παρέμεινε αμετάβλητος στο 58,3% ή €0,9 δισ. στο τέλος Ιανουαρίου 2025 σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2024.

H αύξηση των ΜΕΧ στο τέλος Ιανουαρίου 2025 οφείλεται κυρίως σε αρνητικές μετακινήσεις στις κατηγορίες ΜΕΧ και σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Οι συνολικές χορηγήσεις των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων οι οποίες έτυχαν αναδιάρθρωσης μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2025 ανέρχονταν στα €1,3 δισ., από τις οποίες χορηγήσεις €0,7 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Aggregate Cyprus banking sector data (non-performing loans data) with reference date 31 January 2025

The Central Bank of Cyprus has today published updated aggregate Cyprus banking sector data (non-performing loans data) with reference date 31 January 2025.

At the end of January 2025, the Non-Performing Loans (NPLs) ratio of the banking sector increased marginally to 6,3% from 6,2% at the end of December 2024. The coverage ratio of NPLs with provisions remained stable at 58,3%, corresponding to €0,9 billion, unchanged from the end of December 2024.

The increase in NPLs at the end of January 2025 is mainly attributed to negative migrations into the NPLs categories and currency fluctuations.

Total restructured loans of Authorized Credit Institutions at the end January 2025 stood at €1,3 bn, of which loans of €0,7 bn continued to be classified as NPLs.

Source: Central Bank of Cyprus

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Μάρτιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάρτιο 2025 ανήλθε στις 118,81 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,38%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,90%), στα προϊόντα ορυκτών (3,22%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,27%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,79%), ενώ μείωση σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-1,09%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,09% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: March 2025

The Price Index of Construction Materials for March 2025 reached 118,81 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,20% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,38%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (3,90%), mineral products (3,22%), electromechanical products (1,27%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,79%), whereas a decrease was observed in metallic products (-1,09%).

For the period January-March 2025, the index recorded an increase of 1,09% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

