Economics Weekly Alert 11/2025

Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτουμένων με Υποχρέωση Ετοιμασίας Λογαριασμών (ΤΦ1 λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2023.

Υποβολή μέχρι και την 30η Ιουνίου 2025, χωρίς την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης, από πρόσωπα τα οποία ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων (Ν.4/1978), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (Τ.Φ.4) και Αυτοεργοδοτουμένων με υποχρέωση ετοιμασίας Λογαριασμών (Τ.Φ.1 Λογ.) για το φορολογικό έτος 2023, από πρόσωπα τα οποία ΔΕΝ έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, είναι η 31η Μαρτίου 2025.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, δεν θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση ύψους €100, εφόσον οι πιο πάνω Δηλώσεις υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2025.

Υποβολή Δηλώσεων μετά την 30η Ιουνίου 2025 συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ύψους €100 για μη έγκαιρη υποβολή.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα την Κ.Δ.Π.383/2024 η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023 από πρόσωπο το οποίο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2024, ΕΧΕΙ υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, είναι η 30η Νοεμβρίου 2025.

---

Submission, until 30 June 2025, of the Company Income Tax Return (ΤΦ4) and the Self-Employed Income Tax Return with an Obligation to Prepare Accounts (ΤΦ1 λογ.) for the Tax Year 2023, without the imposition of a financial penalty, by persons who are NOT REQUIRED to submit the Summary Table of Controlled Transactions Information

The Tax Department informs that, according to the Law on the Certification and Collection of Taxes (Law No. 4/1978), the deadline for submitting the Company Income Tax Return (Τ.Φ.4) and the Self-Employed Income Tax Return with an Obligation to Prepare Accounts (Τ.Φ.1 Λογ.) for the tax year 2023, by persons who are NOT required to submit the Summary Table of Controlled Transactions Information, is 31 March 2025.

However, it is clarified that, by decision of the Tax Commissioner, a financial penalty of €100 will not be imposed, provided that the above Returns are submitted by 30 June 2025.

The submission of Returns after June 30, 2025, will result in the imposition of a financial penalty of €100 for late submission.

It is emphasized that, according to Κ.Δ.Π.383/2024, the deadline for submitting the Income Tax Return for the tax year 2023 by a person who, based on the provisions of Article 33(10) of the Income Tax Laws of 2003 to (No. 2) of 2024, IS REQUIRED to submit the Summary Table of Controlled Transactions Information is 30 November 2025.

Source: Tax Department

Οι περί Βεβαίωσης και Είσπραξης Φόρων Νόμοι του 1978 έως (Αρ. 5) του 2022