Economics Weekly Alert 10/2025

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Κατά τον Φεβρουάριο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.757, σημειώνοντας μείωση 13,6% σε σχέση με 4.346 τον Φεβρουάριο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 15,5% στις 2.908 από 3.443 τον Φεβρουάριο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 8,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 και έφτασε τις 7.834, σε σύγκριση με 8.589 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 11,5% και έφτασαν τις 6.084, σε σύγκριση με 6.873 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 2.849 ή 46,8% ήταν καινούρια και 3.235 ή 53,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 9,7% στα 555.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 στο 41,6% (από 50,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,4% το 2024 σε 9,2% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,1% το 2024 σε 5,3% το 2025) και των υβριδικών (από 36,3% σε 43,9%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 20 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, από 59 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 915 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με 966 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μείωση 5,3%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 1,0% στα 773, ενώ μειώθηκαν τα βαριά φορτηγά κατά 12,7% στα 89, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 15,2% στους 28 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 62,1% στα 25.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 49 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με 92 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 36,6% στις 661 την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με 484 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of motor vehicles: January-February 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-February 2025.

In February 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 3.757, recording a decrease of 13,6% compared to 4.346 in February 2024. Passenger saloon cars registered a fall of 15,5% to 2.908, from 3.443 in February 2024.

The main developments during the period January-February 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 8,8% to 7.834 in January-February 2025, from 8.589 in January-February 2024.

(b) Passenger saloon cars decreased to 6.084 from 6.873 in January-February 2024, recording a fall of 11,5%. Of the total passenger saloon cars, 2.849 or 46,8% were new and 3.235 or 53,2% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 9,7% to 555.

(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-February 2025 to 41,6% (from 50,3% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel powered cars to 9,2% in 2025 from 10,4% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,1% in 2024 to 5,3% in 2025 and of hybrid cars from 36,3% to 43,9%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-February 2025 decreased to 20, from 59 in the same period of 2024.

(e) Goods conveyance vehicles decreased by 5,3% to 915 in January-February 2025, compared to 966 in January-February 2024. In particular, light goods vehicles increased by 1,0% to 773, while heavy goods vehicles decreased by 12,7% to 89, road tractors (units of trailers) by 15,2% to 28 and rental vehicles by 62,1% to 25.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-February 2025 decreased to 49 compared to 92 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 36,6% to 661 in January-February 2025, compared to 484 in the same period of 2024.

Source: Cystat

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 4ο τρίμηνο 2024 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4 ο τρίμηνο του 2024 υπολογίζεται στα 500.606 άτομα, εκ των οποίων 448.007 είναι υπάλληλοι και 52.599 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, η συνολική απασχόληση για το 4ο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 1,7%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I) και της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J).

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 4ο τρίμηνο του 2024 υπολογίζονται στις 233.566 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 1,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I) και της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J). Ο τομέας των Κατασκευών (NACE F) σημείωσε μείωση στις ώρες εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Employment – National Accounts: 4th quarter 2024 (Provisional Estimate)

Persons

Total Employment for the 4th quarter of 2024 is estimated at 500.606 persons, of which 448.007 are employees and 52.599 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2023, total employment increased by 1,7% for the 4th quarter of 2024. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Arts, Entertainment and Recreation (NACE R), Accommodation and Food Service Activities (NACE I) and Information and communication (NACE J).

Hours Worked

Actual hours worked for the 4th quarter of 2024 are estimated at 233.566 thousand; an increase of 1,7% compared to the corresponding quarter of 2023. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Arts, Entertainment and Recreation (NACE R), Accommodation and Food Service Activities (NACE I) and Information and communication (NACE J). The Construction activities (NACE F) recorded a decrease in hours worked.

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Φεβρουάριος 2025

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2025 αυξήθηκε κατά 599 άτομα (1,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 55.296 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 0,2% και 3,8% αντίστοιχα, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Φεβρουάριο του 2025 στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολούνταν 11.991 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.162 εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), 1.381 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και 5.663 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (51,7%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (6,0%).

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνταν 12.461 μόνιμοι υπάλληλοι, 946 ΕΑΧ, 4.689 ΕΟΧ και 155 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (68,3%) και το μικρότερο οι ωρομίσθιοι (0,8%).

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνταν 8.470 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.362 ΕΑΧ, 268 ΕΟΧ και 748 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στις Δυνάμεις Ασφαλείας το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (61,2%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (1,9%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Government employment by category: February 2025

In February 2025 total government employment increased by 599 persons (1,1%) in comparison to the corresponding month of 2024 and reached 55.296 persons. Employment in the Civil Service and in the Educational Service increased by 0,2% and 3,8% respectively, whereas employment in the Security Forces decreased by 0,8%. For the period January – February 2025 the average total government employment increased by 1,0% compared to the corresponding period of 2024.

In February 2025 in the Civil Service there were 11.991 permanent employees, 4.162 employees with contracts of indefinite duration, 1.381 employees with contracts of definite duration and 5.663 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Civil Service (51,7%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (6,0%).

In the Educational Service there were 12.461 permanent employees, 946 employees with contracts of indefinite duration, 4.689 employees with contracts of definite duration and 155 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Educational Service (68,3%) and hourly paid workers represented the lowest percentage (0,8%).

In Security Forces there were 8.470 permanent employees, 4.362 employees with contracts of indefinite duration, 268 employees with contracts of definite duration and 748 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in Security Forces (61,2%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (1,9%).

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον Ιανουάριο 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €566,9 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €476,5 εκ. (1,4% στο ΑΕΠ) για τον Ιανουάριο 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά τον Ιανουάριο 2025 αυξήθηκαν κατά €194,3 εκ. (+14,3%) και ανήλθαν στα €1.554,9 εκ. σε σύγκριση με €1.360,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €40,2 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €396,3 εκ. σε σύγκριση με €356,1 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €8,4 εκ. (+3,5%) και ανήλθαν στα €249,7 εκ. σε σύγκριση με €241,3 εκ. το 2024. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €52,2 εκ. (+9,7%) και ανήλθαν στα €592,7 εκ. σε σύγκριση με €540,5 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €2,8 εκ. (+37,4%) και ανήλθαν στα €10,3 εκ. σε σύγκριση με €7,5 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €56,6 εκ. και ανήλθαν στα €109,3 εκ. σε σύγκριση με €52,7 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €29,9 εκ. (+7,8%) και ανήλθαν στα €415,1 εκ. σε σύγκριση με €385,2 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €14,5 εκ. (+97,5%) και ανήλθαν στα €29,3 εκ. σε σύγκριση με €14,8 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €1,8 εκ. (-50,4%) και περιορίστηκαν στα €1,8 εκ. σε σύγκριση με €3,6 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά τον Ιανουάριο 2025 αυξήθηκαν κατά €103,9 εκ. (+11,8%) και ανήλθαν στα €988,0 εκ. σε σύγκριση με €884,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €0,5 εκ. (+0,7%) και ανήλθε στα €77,6 εκ. σε σύγκριση με €77,1 εκ. το 2024. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €28,4 εκ. (+9,9%) και ανήλθαν στα €314,3 εκ. σε σύγκριση με €285,9 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €49,6 εκ. (+12,5%) και ανήλθαν στα €445,7 εκ. σε σύγκριση με €396,1 εκ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €0,6 εκ. (+1,7%) και ανήλθαν στα €35,5 εκ. σε σύγκριση με €34,9 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €4,4 εκ. και ανήλθαν στα €8,7 εκ. σε σύγκριση με €4,3 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €13,1 εκ. (+21,3%) και ανήλθαν στα €74,6 εκ. σε σύγκριση με €61,5 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €7,3 εκ. (+29,8%) και ανήλθε στα €31,6 εκ. σε σύγκριση με €24,3 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €2,7 εκ. (+10,4%) και ανήλθαν στα €28,1 εκ. σε σύγκριση με €25,4 εκ. το 2024.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για τον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και τις Δημοτικές Αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Government: January 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €566,9 mn (1,6% of GDP) for January 2025, as compared to a surplus of €476,5 mn (1,4% of GDP) that was recorded during January 2024.

Revenue

During January 2025, total revenue increased by €194,3 mn (+14,3%) and amounted to €1.554,9 mn, compared to €1.360,6 mn in the corresponding month of 2024.

In detail, taxes on production and imports increased by €40,2 mn (+11,3%) and amounted to €396,3 mn, compared to €356,1 mn in 2024, of which net VAT revenue increased by €8,4 mn (+3,5%) and amounted to €249,7 mn, compared to €241,3 mn in 2024. Revenue from taxes on income and wealth increased by €52,2 mn (+9,7%) and amounted to €592,7 mn, compared to €540,5 mn in 2024. Property income increased by €2,8 mn (+37,4%) and amounted to €10,3 mn, compared to €7,5 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by 56,6 mn and amounted to €109,3 mn, compared to €52,7 mn in 2024. Social contributions increased by €29,9 mn (+7,8%) and amounted to €415,1 mn, compared to €385,2 mn in 2024. Current transfers increased by €14,5 mn (+97,5%) and amounted to €29,3 mn, compared to €14,8 mn in 2024.

On the contrary, capital transfers decreased by €1,8 mn (-50,4%) to €1,8 mn, from €3,6 mn in 2024.

Expenditure

During January 2025, total expenditure increased by €103,9 mn (+11,8%) and amounted to €988,0 mn, compared to €884,1 mn in the corresponding month of 2024.

In detail, intermediate consumption increased by €0,5 mn (+0,7%) and amounted to €77,6 mn, compared to €77,1 mn in 2024. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €28,4 mn (+9,9%) and amounted to €314,3 mn, compared to €285,9 mn in 2024. Social benefits increased by €49,6 mn (+12,5%) and amounted to €445,7 mn, compared to €396,1 mn in 2024. Interest payable increased by €0,6 mn (+1,7%) and amounted to €35,5 mn, compared to €34,9 mn in 2024. Subsidies increased by €4,4 mn and amounted to €8,7 mn, compared to €4,3 mn in 2024. Current transfers increased by €13,1 mn (+21,3%) and amounted to €74,6 mn, compared to €61,5 mn in 2024.

The capital account increased by €7,3 mn (+29,8%) and amounted to €31,6 mn, compared to €24,3 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €2,7 mn (+10,4%) and amounted to €28,1 mn, compared to €25,4 mn in 2024.

Important Notice

It is emphasized that for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of data by the competent authorities for the District Self-Government Organizations and the Municipal Authorities.

Source: Cystat

Άδειες οικοδομής: Οκτώβριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Οκτώβριο 2024 ανήλθε στις 470 σε σύγκριση με 632 τον Οκτώβριο 2023, καταγράφοντας μείωση 25,6%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €177,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 147,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 790 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, εκδόθηκαν 5.955 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.906 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 0,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 4,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 6,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6,5%.

Από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: October 2024

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during October 2024 stood at 470 compared to 632 in October 2023, registering a decrease of 25,6%. The total value of these permits reached €177,8 million and the total area 147,0 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 790 dwelling units. During the period January – October 2024, 5.955 building permits were issued compared to 5.906 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 0,8%. The total value of these permits increased by 4,3% and the total area by 6,4%. The number of dwelling units recorded an increase of 6,5%.

As from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system “Ippodamos”.

Source: Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Δεκέμβριος 2024 (τελικά στοιχεία) και Ιανουάριος 2025 (προκαταρτικά στοιχεία)

Ιανουάριος 2025: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2025 ήταν €1.117,8 εκ. σε σύγκριση με €867,0 εκ. τον Ιανουάριο 2024, καταγράφοντας αύξηση 28,9%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €561,4 εκ. και από τρίτες χώρες €556,4 εκ. σε σύγκριση με €522,1 εκ. και €344,9 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2024. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €70,8 εκ. έναντι €65,6 εκ. τον Ιανουάριο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2025 ήταν €435,1 εκ. σε σύγκριση με €311,8 εκ. τον Ιανουάριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 39,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €79,4 εκ. και προς τρίτες χώρες €355,7 εκ., σε σύγκριση με €133,2 εκ. και €178,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2024. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €11,3 εκ. έναντι €62,3 εκ. τον Ιανουάριο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €682,7 εκ. για τον Ιανουάριο 2025 σε σύγκριση με €555,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Δεκέμβριος 2024: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.341,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με €954,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 40,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2024 ήταν €248,0 εκ. σε σύγκριση με €218,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2023, καταγράφοντας αύξηση 13,7%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2024 ανήλθε σε €237,4 εκ. σε σύγκριση με €209,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2023. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2024 ανήλθε στα €9,0 εκ. έναντι €7,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2023.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2024 ήταν €119,9 εκ. σε σύγκριση με €174,3 εκ. τον Δεκέμβριο 2023, σημειώνοντας μείωση 31,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Foreign trade statistics: December 2024 (final data) and January 2025 (provisional data)

January 2025: Provisional data

Total imports of goods in January 2025 were €1.117,8 mn as compared to €867,0 mn in January 2024, recording an increase of 28,9%. Imports from other EU Member States were €561,4 mn and from third countries €556,4 mn, compared to €522,1 mn and €344,9 mn respectively in January 2024. Imports in January 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €70,8 mn as compared to €65,6 mn in January 2024.

Total exports of goods in January 2025 were €435,1 mn as compared to €311,8 mn in January 2024, recording an increase of 39,5%. Exports to other EU Member States were €79,4 mn and to third countries €355,7 mn, compared to €133,2 mn and €178,6 mn respectively in January 2024. Exports in January 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €11,3 mn as compared to €62,3 mn in January 2024.

The trade deficit was €682,7 mn in January 2025 compared to €555,2 mn in the corresponding period of 2024.

December 2024: Final data

Total imports of goods amounted to €1.341,4 mn in December 2024 as compared to €954,1 mn in December 2023, recording an increase of 40,6%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in December 2024 were €248,0 mn as compared to €218,1 mn in December 2023, recording an increase of 13,7%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions, in December 2024 were €237,4 mn compared to €209,4 mn in December 2023. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions, in December 2024 were €9,0 mn compared to €7,8 mn in December 2023.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in December 2024 were €119,9 mn as compared to €174,3 mn in December 2023, recording a decrease of 31,2%.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.