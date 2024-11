Economics Weekly Alert 37/2024

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Σεπτέμβριος 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2024 κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβριο 2024, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,0% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Retail Trade of Motor Vehicles: September 2024

The Turnover Value Index of Retail Trade for September 2024 increased by 3,1% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 3,3% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-September 2024, the Value Index is estimated to have recorded an increase of 5,0%

Source: Cystat

Έρευνα για τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου 2023

Κάτοικοι Κύπρου που συμμετείχαν σε ταξίδια στην Κύπρο και στο εξωτερικό

Κατά το 2023, 484.365 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε σύγκριση με το 2022, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 446.633 άτομα.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2023, μειώθηκαν κατά 6,6%, φθάνοντας τους 150.751, σε σύγκριση με 161.489 το 2022.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 175.825, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,1% σε σύγκριση με 158.294 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2022.

Παράλληλα, 157.789 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2023, καταγράφοντας αύξηση 24,4% σε σύγκριση με το έτος 2022.

Ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου μειώθηκε κατά 7,4%, από 1.689.154 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2022, σε 1.564.359 το 2023. Το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (δηλ. για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κλπ) αποτελούσε το 98,1% των ταξιδιών εντός Κύπρου και για επαγγελματικούς λόγους το 1,9%. Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κλπ, αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 54,2% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (δηλ. ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κλπ) αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 45,8%.

Ο αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2023 ανήλθε σε 1.674.725 σε σύγκριση με 1.234.615 το 2022, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ποσοστό 85,7% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 14,3% για επαγγελματικούς λόγους. Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 70,0% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 30,0% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Δαπάνες ταξιδιών

Οι δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €292,9 εκ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 9,9% σε σύγκριση με το 2022. Οι δαπάνες σε τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τα ταξίδια εντός Κύπρου (40,1%), ενώ οι δαπάνες διαμονής κατείχαν ποσοστό 35,4%. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 10,1% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 14,4%.

Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν στα €1.940,2 εκ., σημειώνοντας αύξηση 39,1% σε σύγκριση με το 2022. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 35,7%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες διαμονής (24,0%), σε τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (23,1%) και σε άλλα έξοδα (17,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Survey on the trips of residents 2023

Residents of Cyprus participating in domestic and outbound trips

During 2023, 484.365 residents of Cyprus participated in at least one domestic or/and outbound trip that included a minimum of one overnight stay for personal purposes, recording an increase of 8,4% compared to 2022, during which a total of 446.633 persons have travelled domestically or abroad.

Residents participating only in domestic trips decreased by 6,6% in 2023, reaching 150.751 compared to 161.489 in 2022.

The number of residents participating only in outbound trips amounted to 175.825, showing an increase of 11,1% compared to 158.294 residents who travelled abroad in 2022.

Additionally, 157.789 persons participated in both domestic and outbound trips in 2023, recording an increase of 24,4% compared to 2022.

Trips of Residents

The number of domestic trips decreased by 7,4%, from 1.689.154 trips recorded in 2022 to 1.564.359 in 2023. A percentage of 98,1% of domestic trips were taken for personal purposes (i.e. leisure, recreation and holidays, visiting relatives and friends, health reasons, pilgrimage, etc.) and 1,9% for professional purposes. Rented accommodation such as hotels and similar establishments, campsites, hostels, etc., constituted the main type of stay for 54,2% of the trips, while non-rented accommodation (i.e. own home, staying with relatives or friends, etc.) accounted for 45,8%.

The number of trips abroad in 2023 reached 1.674.725 compared to 1.234.615 in 2022, recording an increase of 35,6%. A percentage of 85,7% of these trips were conducted for personal purposes while 14,3% for professional purposes. A percentage of 70,0% of outbound trips had rented accommodation as their main type of stay, while 30,0% had non-rented accommodation as their main type of stay.

Expenditure for trips

Expenditure for domestic trips reached €292,9 mn in 2023, recording an increase of 9,9% compared to 2022. Expenditure on food and drinks in cafes and restaurants comprised the largest share of total expenditure for domestic trips (40,1%), while accommodation spending accounted for 35,4%. Transportation costs accounted for 10,1% of total expenditure and expenditure on other goods or services for 14,4%.

Expenditure for outbound trips amounted to €1.940,2 mn in 2023, recording an increase of 39,1% compared to 2022. Expenditure on transport comprised the largest share of total expenditure, with a percentage of 35,7%, while smaller percentages corresponded to expenditure on accommodation (24,0%), food and drinks in cafes and restaurants (23,1%) and other goods or services (17,2%).

Source: Cystat

Ετήσιοι Μη-Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων 2023

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών των Εθνικών Λογαριασμών κατά θεσμικό τομέα για το έτος 2023, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα για το σύνολο της οικονομίας ανήλθε σε €27.981,9 εκ., η ακαθάριστη αποταμίευση ανήλθε σε €3.463,0 εκ. και η καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης (-) διαμορφώθηκε σε €2.998,7 εκ.

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2022, από €19.743,7 εκ. σε €20.713,2 εκ., ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη τους, αυξήθηκε κατά 9,8% το 2023 σε σύγκριση με το 2022, από €17.030,2 εκ. σε €18.702,7 εκ..

Επιπλέον, το ποσοστό αποταμίευσης, που καθορίζεται ως το ποσοστό της ακαθάριστης αποταμίευσης ως προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, διαμορφώθηκε στο 9,9% σε σύγκριση με 12,1% το 2022.

Το ποσοστό των επενδύσεων των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών, που υπολογίζεται ως το ποσοστό των επενδύσεων ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα των μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθε σε 19,8% σε σύγκριση με 17,7% το 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Annual Non-Fiscal Financial Sector Accounts 2023

Based on the preliminary estimates of the main aggregates of the National Accounts by institutional sector for the year 2023, the gross disposable income for the total economy amounted to €27.981,9 mn, the gross saving amounted to €3.463,0 mn and the net borrowing (-) amounted to €2.998,7 mn.

The disposable income of households and non-profit institutions serving households (NPISH) increased by 4,9% compared to 2022, from €19.743,7 mn to €20.713,2 mn, while their final consumption expenditure, increased by 9,8% in 2023 compared to 2022, from €17.030,2 mn to €18.702,7 mn.

In addition, the savings ratio, which is calculated as the percentage of the gross saving to the gross disposable income of Households and NPISH, amounted to 9,9% compared to 12,1% in 2022.

The investment ratio of the non-financial corporations, which is calculated as the percentage of investments to gross value added of the non-financial corporations' sector, amounted to 19,8% compared to 17,7% in 2022.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Αύγουστος 2024

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 118,3 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Αύγουστο 2024 ο δείκτης έφθασε τις 103,5 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 8,0%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,3% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 3,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: August 2024

In August 2024, the Industrial Turnover Index reached 118,3 units (base 2021=100), recording an increase of 2,2% compared to August 2023. For the period January – August 2024, the index recorded an increase of 2,3% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for August 2024 reached 103,5 units, recording an increase of 0,6% compared to August 2023. Increases were also recorded in the sectors of mining and quarrying (+8,0%), electricity supply (+6,3%) and water supply and materials recovery (+3,7%).

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Οκτώβριος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2024, έφτασε τα 7.781 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2024 μειώθηκε στα 10.208 άτομα σε σύγκριση με 10.265 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.451 ατόμων ή 15,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, του εμπορίου, της μεταποίησης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: October 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of October 2024, reached 7.781 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for October 2024 decreased to 10.208 persons in comparison to 10.265 in the previous month.

In comparison with October 2023, a decrease of 1.451 persons or 15,7% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, construction, trade, manufacturing, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2ο τρίμηνο 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €39,0 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €260,8 εκ. για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024 αυξήθηκαν κατά €523,2 εκ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €3.252,6 εκ. σε σύγκριση με €2.729,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €173,6 εκ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €1.172,5 εκ. σε σύγκριση με €998,9 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €131,3 εκ. (+20,0%) και ανήλθαν στα €789,0 εκ. σε σύγκριση με €657,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €131,2 εκ. (+13,5%) και ανήλθαν στα €1.101,9 εκ. σε σύγκριση με €970,7 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €89,2 εκ. (+21,3%) και ανήλθαν στα €507,1 εκ. σε σύγκριση με €417,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €47,9 εκ. (+26,7%) και ανήλθαν στα €227,0 εκ. σε σύγκριση με €179,2 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €2,4 εκ. (+4,5%) και ανήλθαν στα €56,1 εκ. σε σύγκριση με €53,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €17,1 εκ. (+62,2%) και ανήλθε στα €44,6 εκ. σε σύγκριση με €27,5 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Oι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €61,8 εκ. (+75,8%) και ανήλθαν στα €143,4 εκ. σε σύγκριση με €81,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024 αυξήθηκαν κατά €301,4 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €3.291,6 εκ. σε σύγκριση με €2.990,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €108,5 εκ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €1.402,4 εκ. σε σύγκριση με €1.293,9 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €58,0 εκ. (+6,9%) και ανήλθαν στα €899,7 εκ. σε σύγκριση με €841,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €68,3 εκ. (+48,0%) και ανήλθαν στα €225,1 εκ. σε σύγκριση με €142,3 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €11,2 εκ. (+3,8%) και ανήλθε στα €310,2 εκ. σε σύγκριση με €299,0 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €48,4 εκ. (+38,8%) και ανήλθε στα €172,9 εκ. σε σύγκριση με €124,5 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €22,0 εκ. (+9,6%) και ανήλθε στα €250,6 εκ. (€201,5 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €49,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €228,6 εκ. (€184,0 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €44,6 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €29,5 εκ. (-49,0%) και περιορίστηκαν στα €30,7 εκ. σε σύγκριση με €60,2 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Quarterly Accounts of General Government: 2nd quarter 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a deficit of €39,0 mn for the period of April-June 2024, as compared to a deficit of €260,8 mn that was recorded during the period of April-June 2023.

Revenue

During the period of April-June 2024, total revenue increased by €523,2 mn (+19,2%) and amounted to €3.252,6 mn, compared to €2.729,4 mn in the corresponding period 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €173,6 mn (+17,4%) and amounted to €1.172,5 mn, compared to €998,9 mn in the second quarter of 2023, of which net VAT revenue increased by €131,3 mn (+20,0%) and amounted to €789,0 mn, compared to €657,7 mn in the corresponding quarter of 2023. Social contributions increased by €131,2 mn (+13,5%) and amounted to €1.101,9 mn, compared to €970,7 mn in the second quarter of 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €89,2 mn (+21,3%) and amounted to €507,1 mn, compared to €417,9 mn in the corresponding quarter of 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €47,9 mn (+26,7%) and amounted to €227,0 mn, compared to €179,2 mn in the second quarter of 2023. Capital transfers increased by €2,4 mn (+4,5%) and amounted to €56,1 mn, compared to €53,7 mn in the corresponding quarter of 2023. Property income receivable increased by €17,1 mn (+62,2%) and amounted to €44,6 mn, compared to €27,5 mn in the second quarter of 2023. Other current transfers increased by €61,8 mn (+75,8%) and amounted to €143,4 mn, compared to €81,6 mn in the corresponding quarter of 2023.

Expenditure

During the period of April-June 2024, total expenditure increased by €301,4 mn (+10,1%) and amounted to €3.291,6 mn, from €2.990,2 mn in the corresponding period of 2023.

Specifically, social transfers increased by €108,5 mn (+8,4%) and amounted to €1.402,4 mn, compared to €1.293,9 mn in the second quarter of 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €58,0 mn (+6,9%) and amounted to €899,7mn, compared to €841,7 mn in the corresponding quarter of 2023. Other current expenditure increased by €68,3 mn (+48,0%) and amounted to €225,1 mn, compared to €142,3 mn in the second quarter of 2023. Intermediate consumption increased by €11,2 mn (+3,8%) and amounted to €310,2 mn, compared to €299,0 mn in the corresponding quarter of 2023. Property income payable increased by €48,4 mn (+38,8%) and amounted to €172,9 mn, compared to €124,5 mn in the second quarter of 2023.

The capital account increased by €22,0 mn (+9,6%) and amounted to €250,6 mn (€201,5 mn capital formation and €49,1 mn capital transfers), compared to €228,6 mn (€184,0 mn capital formation and €44,6 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €29,5 mn (-49,0%) to €30,7 mn, from €60,2 mn in the second quarter of 2023.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών (ΔΤΚ): Οκτώβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2024 αυξήθηκε κατά 0,16 μονάδες και έφτασε στις 118,64 μονάδες σε σύγκριση με 118,48 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2024. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 0,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2023 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -12,75% ενώ σε σχέση με το προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό -2,17%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2023, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (5,0%) και Μεταφορές (-6,9%).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (3,1%) και Εκπαίδευση (1,1%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,7%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2024 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,16) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,56).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2024 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-1,28).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,22).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2023 είχαν οι κατηγορίες Πετρελαιοειδή (-1,48), οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,55) και ο Ηλεκτρισμός (-0,49).

Τα Είδη ένδυσης (0,14) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά (-0,26).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): October 2024

In October 2024, the Consumer Price Index increased by 0,16 units and reached 118,64 units compared to 118,48 units in September 2024. In October 2024, the inflation increased by 0,6%.

For the period January-October 2024, the CPI increased by 1,8% compared to the corresponding period of the previous year.

The largest change in economic categories compared to October 2023 was recorded in Petroleum Products with a percentage of -12,75%, while compared to the previous month, the largest change was recorded in Agricultural Products with a percentage of -2,17%.

Analysis of percentage changes

Compared to October 2023, the largest changes were observed in the categories of Restaurants and Hotels (5,4%), Food and Non-Alcoholic Beverages (5,0%), and Transportation (-6,9%).

Compared to September 2024, the largest changes were observed in the categories of Clothing and Footwear (3,1%) and Education (1,1%).

For the period January – October 2024, compared to the corresponding period of last year, the largest change was recorded in the category of Restaurants and Hotels (5,7%).

Analysis of effects in units

The largest positive impact on the change of the Consumer Price Index (CPI) for October 2024 compared to October 2023 came from the categories of Food and Non-Alcoholic Beverages (1,16) and Restaurants and Hotels (0,56).

The largest negative impact on the change of the CPI for October 2024 compared to October 2023 came from the category Transport (-1,28).

The category with the largest impact on the change of the CPI compared to the previous month was Clothing and Footwear (0,22).

The largest changes in the CPI for October 2024 compared to the CPI of October 2023 were observed in the categories of Petroleum Products (-1,48), Catering Services (0,55) and Electricity (-0,49).

Clothing Items (0,14) had the largest positive impact on the change of the CPI for October 2024 compared to the index of the previous month, while the category with the largest negative impact was Fresh Vegetables (-0,26).

Source: Cystat