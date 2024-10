Economics Weekly Alert 35/2024

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/6/2024 (ΚΔΠ 209/2024), η 31η Οκτωβρίου 2024 είναι η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Deadline for the 2023 Individual Income Tax Return

The Tax Department announces that, following a Decree by the Council of Ministers dated 21 June 2024 (KDP 209/2024), the deadline for the submission of the 2023 Individual Income Tax Return and the payment of any tax is 31 of October 2024.

Please note that employees, pensioners, and self-employed individuals with a gross total income exceeding €19,500 in 2023 are required to submit an Individual Income Tax Return for that year.

The tax return must be submitted through the TaxisNet system, accessible at https://taxisnet.mof.gov.cy. For guidance on completing and submitting the tax return, please visit the Tax Department's website at www.mof.gov.cy/tax and click on the "TAXISnet - Income Statement of Individual 2023" icon.

Source: Tax Department

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Σεπτέμβριος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2024 αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτέμβριου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2023, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,4%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,7%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Αύγουστο 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (5,9%), Μεταφορές (-5,3%) και Εκπαίδευση (2,6%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες τόσο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023 (-8,0%) όσο και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (-2,9%), παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): September 2024

The HICP rose by 1,6% between September 2023 and September 2024, and decrease by 0,4% in the month between August 2024 and September 2024. For the period January – September 2024, the HICP rose by 2,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to September 2023, the largest positive changes were noted in Recreation and Culture (7,4%) and Restaurants and Hotels (5,7%).

Compared to August 2024, the largest changes were recorded in categories Clothing and Footwear (5,9%), Transport (-5,3%) and Education (2,6%).

For the period January – September 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest change was noted in Restaurants and Hotels (5,6%).

As regards the economic origin, the largest change, both when compared to the index of September 2023 (-8,0%) as well as when compared to the index of the previous month (-2,9%), was recorded in category Energy.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Σεπτέμβριος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθαν σε 509.463 σε σύγκριση με 487.350 τον Σεπτέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.268.090 σε σύγκριση με 3.136.145 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,2%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Σεπτέμβριο 2024, αφού αποτέλεσαν το 35,5% (180.961) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 10,7% (54.557), οι αφίξεις από την Πολωνία 8,3% (42.295), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 4,8% (24.594) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,2% (21.609).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Σεπτέμβριο 2024 ήταν για ποσοστό 85,1% των τουριστών οι διακοπές, για 9,6% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο 2023, ποσοστό 84,1% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθαν στις 156.153 σε σύγκριση με 140.187 τον Σεπτέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2024 ήταν η Ελλάδα με 35,0% (54.624), το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,8% (12.165), η Ιταλία με 6,3% (9.860) και η Ρωσία με 5,6% (8.719).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Σεπτέμβριο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 73,0%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 23,4%, οι σπουδές ποσοστό 1,8% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: September 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 509.463 in September 2024 compared to 487.350 in September 2023, recording an increase of 4,5%.

For the period of January – September 2024, arrivals of tourists totaled 3.268.090 compared to 3.136.145 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 4,2%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for September 2024, with a share of 35,5% (180.961) of total arrivals, followed by Israel with 10,7% (54.557), Poland with 8,3% (42.295), Germany with 4,8% (24.594) and Sweden with 4,2% (21.609).

For a percentage of 85,1% of tourists, the purpose of their trip in September 2024 was holidays, for 9,6% visit to friends and relatives and for 5,2% business. Respectively, in September 2023, 84,1% of tourists visited Cyprus for holidays, 10,3% visited friends or relatives and 5,5% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 156.153 residents of Cyprus returned from a trip abroad in September 2024 compared to 140.187 in the corresponding month last year, recording an increase of 11,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in September 2024 were Greece with a share of 35,0% (54.624), the United Kingdom with 7,8% (12.165), Italy with 6,3% (9.860) and Russia with 5,6% (8.719).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in September 2024 was mainly holidays, with a percentage of 73,0%, whilst business reasons held a percentage of 23,4%, studies 1,8% and other reasons 1,8%.

Source: Cystat

Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί: Μείζων αναθεώρηση για τα έτη 1995-2022 και αναθεωρημένη εκτίμηση για το έτος 2023

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 2,6% σε πραγματικούς όρους (μετρήσεις όγκου). Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 6,5%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, σε μετρήσεις όγκου, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ενημέρωση και Επικοινωνία", "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορά και Αποθήκευση", “Κατασκευές" και "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Annual national accounts: Major revision for the years 1995-2022 and revised estimate for the year 2023

The growth rate of the economy in 2023 is positive and is estimated at 2,6% in real terms (volume measures). At current prices, the percentage change in Gross Domestic Product (GDP) amounts to 6,5%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, in real terms, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: ”Information and communication”, "Hotels and Restaurants", “Transportation and storage", “Construction” and “Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles”.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Σεπτέμβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε στις 117,27 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,35% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε οριακή μείωση 0,02%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα μεταλλικά προϊόντα (-2,85%) ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,62%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,06%), στα προϊόντα ορυκτών (0,59%) και στα ορυκτά (0,33%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of construction materials: September 2024

The Price Index of Construction Materials for September 2024 reached 117,27 units (base year 2021=100), recording a decrease of 0,35% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a marginal decrease of 0,02%. By main commodity category, decreases were recorded in metallic products (-2,85%) whereas increases were observed in electromechanical products (3,62%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,06%), mineral products (0,59%) and minerals (0,33%).

For the period January-September 2024, the index recorded a decrease of 1,14% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και ετήσιοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το έτος 2023, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2023 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €631,8 εκ. ή 2,0% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €23.075,9 εκ. ή 73,6% στο ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2023 αυξήθηκαν κατά €1.824,1 εκ. (+15,3%) και ανήλθαν στα €13.761,8 εκ. σε σύγκριση με €11.937,7 εκ. το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €408,3 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €4.442,4 εκ. σε σύγκριση με €4.034,1 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €273,1 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €2.978,8 εκ. σε σύγκριση με €2.705,7 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €860,7 εκ. (+24,5%) και ανήλθαν στα €4.380,5 εκ. σε σύγκριση με €3.519,8 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €340,7 εκ. (+11,7%) και ανήλθαν στα €3.264,9 εκ. σε σύγκριση με €2.924,2 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €113,2 εκ. (+53,4%) και ανήλθαν στα €325,2 εκ. σε σύγκριση με €212,0 εκ. το 2022. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €23,3 εκ. (+20,4%) και ανήλθε στα €137,5 εκ. σε σύγκριση με €114,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €12,8 εκ. (+1,5%) και ανήλθαν στα €853,4 εκ. σε σύγκριση με €840,6 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €65,1 εκ. (+22,2%) και ανήλθαν στα €357,9 εκ. σε σύγκριση με €292,8 εκ. το 2022.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά το έτος 2023 αυξήθηκαν κατά €1.970,1 εκ. (+17,7%) και ανήλθαν στα €13.130,0 εκ. σε σύγκριση με €11.159,9 εκ. το 2022.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €423,6 εκ. (+13,4%) και ανήλθαν στα €3.591,8 εκ. σε σύγκριση με €3.168,2 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €329,3 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €4.941,4 εκ. σε σύγκριση με €4.612,1 εκ. το 2022. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €520,8 εκ. (+80,2%) και ανήλθαν στα €1.170,2 εκ. σε σύγκριση με €649,4 εκ. το 2022. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €18,7 εκ. (+4,8%) και ανήλθε στα €408,3 εκ. σε σύγκριση με €389,6 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €25,5 εκ. (+19,1%) και ανήλθαν στα €159,1 εκ. σε σύγκριση με €133,6 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €25,9 εκ. (+2,0%) και ανήλθε στα €1.301,6 εκ. σε σύγκριση με €1.275,7 εκ. το 2022.

Το σύνολο εξόδων κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €626,3 εκ. (+67,3%) και ανήλθε στα €1.557,6 εκ. (€977,5 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €580,1 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) σε σύγκριση με €931,3 εκ. (€713,7 εκ. ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και €217,6 εκ. λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου) το 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Excessive deficit procedure and annual accounts of General Government 2023

The Statistical Service announces the fiscal results for 2023, which have been audited and verified within the Excessive Deficit Procedure framework of the European Commission.

The results for 2023 indicate a fiscal surplus of €631,8 mn, which corresponds to 2,0% of GDP and a fiscal debt of €23.075,9 mn, which corresponds to 73,6% of GDP.

Revenue

In 2023, total revenue increased by €1.824,1 mn (+15,3%) and amounted to €13.761,8 mn, compared to €11.937,7 mn in 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €408,3 mn (+10,1%) and amounted to €4.442,4 mn, compared to €4.034,1 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €273,1 mn (+10,1%) and amounted to €2.978,8 mn, compared to €2.705,7 mn in 2022. Social contributions increased by €860,7 mn (+24,5%) and amounted to €4.380,5 mn, compared to €3.519,8 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €340,7 mn (+11,7%) and amounted to €3.264,9 mn, compared to €2.924,2 mn in 2022. Other current transfers increased by €113,2 mn (+53,4%) and amounted to €325,2 mn, compared to €212,0 mn in 2022. Property income receivable increased by €23,3 mn (+20,4%) and amounted to €137,5 mn, compared to €114,2 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €12,8 mn (+1,5%) and amounted to €853,4 mn, compared to €840,6 mn in 2022. Capital transfers increased by €65,1 mn (+22,2%) and amounted to €357,9 mn, compared to €292,8 mn in 2022.

Expenditure

In 2023, total expenditure increased by €1.970,1 mn (+17,7%) and amounted to €13.130,0 mn, from €11.159,9 mn in 2022.

Specifically, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €423,6 mn (+13,4%) and amounted to €3.591,8 mn, compared to €3.168,2 mn in 2022. Social transfers increased by €329,3 mn (+7,1%) and amounted to €4.941,4 mn, compared to €4.612,1 mn in 2022. Other current expenditure increased by €520,8 mn (+80,2%) and amounted to €1.170,2 mn, compared to €649,4 mn in 2022. Property income payable increased by €18,7 mn (+4,8%) and amounted to €408,3 mn, compared to €389,6 mn in 2022. Subsidies increased by €25,5 mn (+19,1%) and amounted to €159,1 mn, compared to €133,6 mn in 2022. Intermediate consumption increased by €25,9 mn (+2,0%) and amounted to €1.301,6 mn, compared to €1.275,7 mn in 2022.

Total capital expenditure increased by €626,3 mn (+67,3%) and amounted to €1.557,6 mn (€977,5 mn gross capital formation and €580,1 mn other capital expenditure), compared to €931,3 mn (€713,7 mn gross capital formation and €217,6 mn other capital expenditure) in 2022.

Source: Cystat

