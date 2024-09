Economics Weekly Alert 29/2024

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2024 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2 ο τρίμηνο του 2024 υπολογίζεται στα 484.308 άτομα, εκ των οποίων 434.770 είναι υπάλληλοι και 49.538 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, η συνολική απασχόληση για το 2ο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε κατά 2,1%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Εκπαίδευσης (NACE P), των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν), της Μεταφοράς και Αποθήκευσης (NACE Η), των Δραστηριοτήτων Σχετικών με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (NACE Q) και των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I).

Ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 2 ο τρίμηνο του 2024 υπολογίζονται στις 223.299 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς της Εκπαίδευσης (NACE P), των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE Ν), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I) και Μεταφοράς και Αποθήκευσης (NACE Η).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Employment-National Accounts: 2nd quarter 2024 (provisional estimate)

Persons

Total Employment for the 2nd quarter of 2024 is estimated at 484.308 persons, of which 434.770 are employees and 49.538 are self-employed.

Compared to the corresponding quarter of 2023, total employment increased by 2,1% for the 2nd quarter of 2024. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Education (NACE P), Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν), Transportation and storage (NACE H), Human Health and Social Work Activities (NACE Q) and Accommodation and Food Service Activities (NACE I).

Hours worked

Actual hours worked for the 2nd quarter of 2024 are estimated at 223.299 thousand; an increase of 2,3% compared to the corresponding quarter of 2023. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Education (NACE P), Administrative and Supporting Service activities (NACE Ν), Accommodation and Food Service activities (NACE I) and Transportation and storage (NACE H).

Source: Cystat

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος – Αύγουστος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Κατά τον Αύγουστο 2024, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.527, σημειώνοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με 3.211 τον Αύγουστο 2023. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,8% στις 2.776 από 2.599 τον Αύγουστο 2023.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 15,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024 και έφτασε τις 34.391, σε σύγκριση με 29.673 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 13,1% και έφτασαν τις 26.902 σε σύγκριση με 23.777 την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.963 ή 40,8% ήταν καινούρια και 15.939 ή 59,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 27,8% στα 3.180.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024 στο 50,1% (από 59,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2023), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,2% το 2023 σε 9,9% το 2024). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 2,4% το 2023 σε 3,3% το 2024) και των υβριδικών (από 27,5% σε 36,8%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 110 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, από 231 την ίδια περίοδο του 2023.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.858 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με 2.788 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 38,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 41,5% στα 3.073, τα βαριά φορτηγά κατά 34,2% στα 463, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 83,1% στους 152, ενώ τα οχήματα ενοικίασης μειώθηκαν κατά 10,1% στα 170.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 535 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με 206 κατά την ίδια περίοδο του 2023.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 9,0% στις 2.532 την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με 2.324 την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registration of Motor Vehicles: January-August 2024

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-August 2024.

In August 2024, the total registrations of motor vehicles numbered 3.527, recording an increase of 9,8% compared to 3.211 in August 2023. Passenger saloon cars registered a rise of 6,8% to 2.776, from 2.599 in August 2023.

The main developments during the period January-August 2024 compared to the corresponding period of 2023 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles increased by 15,9% to 34.391 in January-August 2024, from 29.673 in January-August 2023.

(b) Passenger saloon cars increased to 26.902 from 23.777 in January-August 2023, recording a rise of 13,1%. Of the total passenger saloon cars, 10.963 or 40,8% were new and 15.939 or 59,2% were used cars. Rental cars in particular recorded a fall of 27,8% to 3.180.

(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-August 2024 to 50,1% (from 59,8% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel powered cars to 9,9% in 2024 from 10,2% in 2023. On the other hand, the share of electric cars rose from 2,4% in 2023 to 3,3% in 2024 and of hybrid cars from 27,5% to 36,8%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-August 2024 decreased to 110, from 231 in the same period of 2023.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 38,4% to 3.858 in January-August 2024, compared to 2.788 in January-August 2023. In particular, light goods vehicles increased by 41,5% to 3.073, heavy goods vehicles by 34,2% to 463, road tractors (units of trailers) by 83,1% to 152, while rental vehicles decreased by 10,1% to 170.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-August 2024 increased to 535 compared to 206 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 9,0% to 2.532 in January-August 2024, compared to 2.324 in the same period of 2023.

Source: Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιούνιος 2024 (τελικά στοιχεία) και Ιούλιος 2024 (προκαταρτικά στοιχεία)

Ιούλιος 2024, προκαταρκτικά στοιχεία

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2024 ήταν €1.046,6 εκ. σε σύγκριση με €1.102,3 εκ. τον Ιούλιο 2023, καταγράφοντας μείωση 5,1%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €625,4 εκ. και από τρίτες χώρες €421,1 εκ. σε σύγκριση με €692,7 εκ. και €409,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2023. Οι εισαγωγές τον Ιούλιο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €11,7 εκ. έναντι €87,7 εκ. τον Ιούλιο 2023.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2024 ήταν €325,1 εκ. σε σύγκριση με €386,4 εκ. τον Ιούλιο 2023, σημειώνοντας μείωση 15,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €100,9 εκ. και προς τρίτες χώρες €224,2 εκ., σε σύγκριση με €89,3 εκ. και €297,1 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2023. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €20,0 εκ. έναντι €61,6 εκ. τον Ιούλιο 2023.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2024 ήταν €6.619,1 εκ. σε σύγκριση με €7.597,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2023, σημειώνοντας μείωση 12,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2024 ήταν €2.311,3 εκ. σε σύγκριση με €2.403,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2023, σημειώνοντας μείωση 3,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.307,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2024 σε σύγκριση με €5.193,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ιούνιος 2024, τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €902,1 εκ. τον Ιούνιο 2024 σε σύγκριση με €1.059,5 εκ. τον Ιούνιο 2023, σημειώνοντας μείωση 14,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2024 ήταν €188,3 εκ. σε σύγκριση με €160,4 εκ. τον Ιούνιο 2023, καταγράφοντας αύξηση 17,4%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2024 ανήλθε σε €177,3 εκ. σε σύγκριση με €152,4 εκ. τον Ιούνιο 2023, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2024 ανήλθε στα €9,7 εκ. έναντι €6,5 εκ. τον Ιούνιο 2023.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2024 ήταν €261,0 εκ. σε σύγκριση με €160,6 εκ. τον Ιούνιο 2023, σημειώνοντας αύξηση 62,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Foreign trade statistics: June 2024 (final data) and July 2024 (provisional data)

July 2024, provisional data

Total imports of goods in July 2024 were €1.046,6 mn as compared to €1.102,3 mn in July 2023, recording a decrease of 5,1%. Imports from other EU Member States were €625,4 mn and from third countries €421,1 mn, compared to €692,7 mn and €409,6 mn respectively in July 2023. Imports in July 2024 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €11,7 mn as compared to €87,7 mn in July 2023.

Total exports of goods in July 2024 were €325,1 mn as compared to €386,4 mn in July 2023, recording a decrease of 15,9%. Exports to other EU Member States were €100,9 mn and to third countries €224,2 mn, compared to €89,3 mn and €297,1 mn respectively in July 2023. Exports in July 2024 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €20,0 mn as compared to €61,6 mn in July 2023.

Total imports of goods in January–July 2024 amounted to €6.619,1 mn as compared to €7.597,2 mn in January–July 2023, recording a decrease of 12,9%. Total exports of goods in January-July 2024 were €2.311,3 mn compared to €2.403,3 mn in January-July 2023, registering a decrease of 3,8%. The trade deficit was €4.307,8 mn in January–July 2024 compared to €5.193,9 mn in the corresponding period of 2023.

June 2024, final data

Total imports of goods amounted to €902,1 mn in June 2024 as compared to €1.059,5 mn in June 2023, recording a decrease of 14,9%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in June 2024 were €188,3 mn as compared to €160,4 mn in June 2023, recording an increase of 17,4%. Domestic exports of industrial products in June 2024 were €177,3 mn compared to €152,4 mn in June 2023, whilst domestic exports of agricultural products in June 2024 were €9,7 mn compared to €6,5 mn in June 2023.

Exports of foreign products, including stores and provisions, in June 2024 were €261,0 mn as compared to €160,6 mn in June 2023, recording an increase of 62,5%.

Source: Cystat

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Αύγουστος 2024

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2024 ανήλθε στα 52.452 άτομα. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024 το σύνολο της απασχόλησης στην Κυβέρνηση ανήλθε κατά μέσο όρο στα 54.227 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.019 άτομα (3,9%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Αύγουστο του 2024 στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολούνταν 12.035 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.222 εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ), 1.209 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) και 5.848 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (51,6%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (5,2%).

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνταν 11.883 μόνιμοι υπάλληλοι, 1.155 ΕΑΧ, 2.013 ΕΟΧ και 142 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (78,2%) και το μικρότερο οι ωρομίσθιοι (0,9%).

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνταν 8.354 μόνιμοι υπάλληλοι, 4.547 ΕΑΧ, 296 ΕΟΧ και 748 ωρομίσθιοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στις Δυνάμεις Ασφαλείας το αποτελούσαν οι μόνιμοι υπάλληλοι (59,9%) και το μικρότερο οι ΕΟΧ (2,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Government employment by category: August 2024

In August 2024 total government employment reached 52.452 persons. For the period January – August 2024 average total government employment reached 54.227 persons, marking an increase of 2.019 persons (3,9%) compared to the corresponding period of 2023.

In August 2024 in the Civil Service there were 12.035 permanent employees, 4.222 employees with contracts of indefinite duration, 1.209 employees with contracts of definite duration and 5.848 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Civil Service (51,6%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (5,2%).

In the Educational Service there were 11.883 permanent employees, 1.155 employees with contracts of indefinite duration, 2.013 employees with contracts of definite duration and 142 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in the Educational Service (78,2%) and hourly paid workers represented the lowest percentage (0,9%).

In Security Forces there were 8.354 permanent employees, 4.547 employees with contracts of indefinite duration, 296 employees with contracts of definite duration and 748 hourly paid workers. Permanent employees represented the highest percentage of total employees in Security Forces (59,9%) and employees with contracts of definite duration represented the lowest percentage (2,1%).

Source: Cystat

Πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής κατά είδος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τις πωλήσεις προϊόντων που παράχθηκαν από κυπριακές βιομηχανικές μονάδες το 2022, σε ποσότητες (όπου αυτό είναι δυνατό) και σε αξία.

Κατά το 2022 οι συνολικές πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν τα €4.289,6 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.774,2 εκατομμύρια το 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,7%.

Οι πωλήσεις από εγχώριες βιομηχανικές μονάδες κάποιων ενδεικτικών προϊόντων ήταν το 2022: χαλλούμι 44,0 χιλιάδες τόνοι με αξία €309,1 εκατομμύρια, παστεριωμένο γάλα και κρέμα γάλακτος 59,7 εκατομμύρια λίτρα με αξία €79,2 εκατομμύρια, φρέσκοι χυμοί φρούτων 59,9 χιλιάδες τόνοι με αξία €40,6 εκατομμύρια, προϊόντα κρέατος (αλλαντικά) €45,3 εκατομμύρια, νωπά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής €320,3 εκατομμύρια, μπίρα 41,7 εκατομμύρια λίτρα με αξία €48,8 εκατομμύρια, κρασιά 11,8 εκατομμύρια λίτρα με αξία €36,4 εκατομμύρια, αναψυκτικά 12,6 εκατομμύρια λίτρα με αξία €17,0 εκατομμύρια, εμφιαλωμένο νερό 189,0 εκατομμύρια λίτρα με αξία €35,3 εκατομμύρια, χημικά προϊόντα €80,2 εκατομμύρια, φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα €324,7 εκατομμύρια, τσιμέντο και κλίνκερ €140,4 εκατομμύρια και έτοιμο σκυρόδεμα 2,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με αξία €202,0 εκατομμύρια.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Sales of industrial commodities of local production by type 2022

The Statistical Service announces the publication of detailed data on the sales of commodities produced by industrial units in Cyprus in 2022, both in quantity (wherever this is possible) and in value terms.

During 2022 the total sales of industrial commodities of local production reached €4.289,6 million compared to €3.774,2 million in 2021, registering an increase of 13,7%.

The sales from local industrial units of some indicative products were in 2022: halloumi cheese 44,0 thousand tonnes with value €309,1 million, pasteurized milk and fresh cream 59,7 million litres with value €79,2 million, fresh fruit juice 59,9 thousand tonnes with value €40,6 million, prepared meat products €45,3 million, fresh bakery and pastry products €320,3 million, beer 41,7 million litres with value €48,8 million, wines 11,8 million litres with value €36,4 million, soft drinks 12,6 million litres with value €17,0 million, bottled mineral water 189,0 million litres with value €35,3 million, chemical products €80,2 million, pharmaceutical products and preparations €324,7 million, cement and clinker €140,4 million and readymixed concrete 2,9 million cubic metres with value €202,0 million.

Source: Cystat

