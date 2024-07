Economics Weekly Alert 27/2024

Following its announcement on "The Registrar of Companies and Intellectual Property for the Beneficial Ownership Register" dated 14/03/2024...

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι το περιεχόμενο της ανακοίνωσής του με θέμα «Επιβολή Χρηματικών Επιβαρύνσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» ημερομηνίας 17/05/2024 ανακαλείται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο.

Το ΤΕΕΔΙ σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα «Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» ημερομηνίας 14/03/2024, ενημερώνει ότι, στις περιπτώσεις αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε εταιρεία/συνεταιρισμό, είναι ευθύνη των νέων αξιωματούχων/συνεταίρων της εταιρείας/συνεταιρισμού πριν από την αποδοχή του διορισμού τους, να προβούν σε σχετική έρευνα κατά πόσο μια εταιρεία/συνεταιρισμός έχει δηλώσει τους πραγματικούς δικαιούχους στο σύστημα των πραγματικών δικαιούχων του ΤΕΕΔΙ.

Στις περιπτώσεις αλλαγής αξιωματούχων/συνεταίρων σε εταιρεία/συνεταιρισμό, η ευθύνη των νέων αξιωματούχων/συνεταίρων για συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρεί το ΤΕΕΔΙ, ξεκινά από την ημερομηνία διορισμού τους.

Επιπρόσθετα, πληροφορείστε ότι σε περίπτωση που επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων σε νέο αξιωματούχο/συνέταιρο για περίοδο που αφορά πριν τον διορισμό του, αυτός έχει το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης στο Τμήμα είτε μέσω της ηλ. διεύθυνσης ubos@meci.gov.cy είτε μέσω επιστολής παραθέτοντας και τεκμηριώνοντας όπου χρειάζεται τους λόγους ένστασης του. Σε περίπτωση υποβολής επιστολής, να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απάντηση.

Το Τμήμα, αφού εξετάσει την ένσταση, θα ενημερώνει τον αιτητή για την απόφαση του με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της ηλ. διεύθυνσης ubos@meci.gov.cy.

--

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

Revised announcement: Imposition of financial charges on the Beneficial Ownership Register

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) announces that the content of its notice on the "Imposition of Financial Charges on the Register of Beneficial Owners" dated 17/05/2024 is hereby revoked and replaced with the following:

Following its announcement on "The Registrar of Companies and Intellectual Property for the Beneficial Ownership Register" dated 14/03/2024, DRCIP informs that in cases of changes to officers or partners in a company or partnership, it is the responsibility of the new officers or partners, before accepting their appointment, to investigate whether the company or partnership has declared its beneficial owners in the DRCIP's beneficial ownership system.

For changes in officers or partners, the responsibility of the new officers or partners to comply with all obligations arising from the Beneficial Ownership Register of companies and other legal entities maintained by DRCIP starts from the date of their appointment.

Furthermore, if a financial charge is imposed for non-compliance with the obligations arising from the Beneficial Ownership Register on a new officer or partner for a period prior to their appointment, they have the right to submit a written objection to the Department. This can be done via email to ubos@meci.gov.cy or by letter, clearly stating and substantiating the reasons for the objection. If submitting by letter, please include an email address for the response.

The Department will review the objection and inform the applicant of its decision via email from ubos@meci.gov.cy .

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης 2022

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης, τα κυριότερα μεγέθη στον κατασκευαστικό τομέα κατά το 2022 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2021.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2022 κατά 10,3% και έφθασε στα €5.564,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με €5.044,9 εκατομμύρια το 2021. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 8,9% στα €1.442,4 εκατομμύρια το 2022 από €1.325,0 εκατομμύρια το 2021.

Οι νέες κατασκευές έφθασαν το 2022 στα €3.392,8 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 15,6% σε σύγκριση με το 2021. Ειδικότερα, τα οικιστικά κτίρια αυξήθηκαν κατά 21,3% σε σύγκριση με το 2021, τα μη οικιστικά κτίρια μειώθηκαν κατά 1,8% και τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 18,4%.

Η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2022 κατά 3,0% στις 37,5 χιλιάδες από 36,4 χιλιάδες άτομα το 2021.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Results of the Construction and Land Development Survey 2022

According to the results of the Construction and Land Development Survey, the main aggregates of the construction sector in 2022 registered a positive growth rate compared to 2021.

In particular, production value in the broad construction sector increased in 2022 by 10,3% to €5.564,7 million compared to €5.044,9 million in 2021. Value added at current prices increased by 8,9% to €1.442,4 million in 2022 compared to €1.325,0 million in 2021.

New construction in 2022 reached €3.392,8 million, registering an increase in 2022 by 15,6% compared to 2021. More specifically, residential buildings increased in 2022 by 21,3% compared to 2021, non-residential buildings decreased by 1,8%, and civil engineering projects increased by 18,4%.

Employment in the construction sector increased in 2022 by 3,0% to 37,5 thousand compared to 36,4 thousand persons in 2021.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 1o τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 έφτασε τις 115,0 μονάδες (έτος βάσης 2021=100), σημειώνοντας μείωση 1,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σημειώθηκαν στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (10,2%) και στις χερσαίες μεταφορές (4,2%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στις αεροπορικές μεταφορές (-15,2%), στην αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες (-2,6%) και στις πλωτές μεταφορές (-1,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Value Index of Transport and Storage: 1st quarter 2024

The Turnover Value Index of Transport and Storage during the first quarter of 2024 reached 115,0 units (base year 2021=100), recording a decrease of 1,9% compared to the corresponding quarter of the previous year.

By economic activity, increases relative to the first quarter of the previous year were observed in postal and courier activities (10,2%) and in land transport (4,2%), while decreases were observed in air transport (-15,2%), in warehousing and support activities for transportation (-2,6%) and in water transport (-1,3%).

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες: 1ο τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς της ενημέρωσης και επικοινωνίας (14,9%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (14,2%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (13,1%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,1%), ενώ μείωση παρουσίασε ο τομέας της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-3,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Value Index of Services: 1st quarter 2024

The Turnover Value Index during the first quarter of 2024 recorded increases in the sectors of information and communication activities (14,9%), accommodation and food service activities (14,2%), administrative and support service activities (13,1%) and professional, scientific and technical activities (4,1%), whereas a decrease was recorded in the real estate activities sector (-3,2%) compared to the corresponding quarter of 2023.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιούνιος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2024 αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2023, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,4%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Μάϊο 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (2,0%) και Μεταφορές (-1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,7%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Ιούνιο του 2023 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστό 9,0% και -1,7% αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): June 2024

The HICP rose by 3,0% between June 2023 and June 2024, and increased by 0,4% in the month between May 2024 and June 2024. For the period January – June 2024, the HICP rose by 2,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to June 2023, the largest positive changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (6,4%) and Restaurants and Hotels (5,3%).

Compared to May 2024, the largest change was recorded in categories Restaurants and Hotels (2,0%) and Transport (-1,5%).

For the period January - June 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest change was noted in Restaurants and Hotels (5,7%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of June 2023 and to the index of the previous month, was observed in category Energy with percentages of 9,0% and -1,7% respectively.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Ιούνιος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2024 ανήλθαν σε 482.261 σε σύγκριση με 456.985 τον Ιούνιο 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.652.475 σε σύγκριση με 1.613.690 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 2,4%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο 2024, αφού αποτέλεσαν το 35,6% (171.704) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 10,7% (51.814), οι αφίξεις από την Πολωνία 7,5% (36.202), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 4,9% (23.639) και οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,5% (21.552).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο 2024 ήταν για ποσοστό 83,4% των τουριστών οι διακοπές, για 10,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,9% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούνιο 2023, ποσοστό 81,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 12,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 5,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2024 ανήλθαν στις 136.739 σε σύγκριση με 138.588 τον Ιούνιο 2023, σημειώνοντας μείωση 1,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούνιο 2024 ήταν η Ελλάδα με 37,5% (51.260), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,9% (16.311) και η Ιταλία με 4,9% (6.641).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιούνιο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 64,6%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 24,2%, οι σπουδές ποσοστό 10,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: June 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 482.261 in June 2024 compared to 456.985 in June 2023, recording an increase of 5,5%.

For the period of January – June 2024, arrivals of tourists totaled 1.652.475 compared to 1.613.690 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 2,4%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for June 2024, with a share of 35,6% (171.704) of total arrivals, followed by Israel with 10,7% (51.814), Poland with 7,5% (36.202), Sweden with 4,9% (23.639) and Germany with 4,5% (21.552).

For a percentage of 83,4% of tourists, the purpose of their trip in June 2024 was holidays, for 10,5% visit to friends and relatives and for 5,9% business. Respectively, in June 2023, 81,7% of tourists visited Cyprus for holidays, 12,6% visited friends or relatives and 5,5% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 136.739 residents of Cyprus returned from a trip abroad in June 2024 compared to 138.588 in the corresponding month last year, recording a decrease of 1,3%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in June 2024 were Greece with a share of 37,5% (51.260), the United Kingdom with 11,9% (16.311) and Italy with 4,9% (6.641).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in June 2024 was mainly holidays, with a percentage of 64,6%, whilst business reasons held a percentage of 24,2%, studies 10,1% and other reasons 1,1%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ioύνιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιούνιο 2024 ανήλθε στις 117,47 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 0,70%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα μεταλλικά προϊόντα (-5,29%) ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,86%), στα ορυκτά (1,21%), στα προϊόντα ορυκτών (0,74%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,44%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price Index of Construction Materials: June 2024

The Price Index of Construction Materials for June 2024 reached 117,47 units (base year 2021=100), recording an increase of 0,10% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,70%. By main commodity category, decreases were recorded in metallic products (-5,29%) whereas increases were observed in electromechanical products (3,86%), minerals (1,21%), mineral products (0,74%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,44%).

For the period January-June 2024, the index recorded a decrease of 1,63% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.