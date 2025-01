Economics Weekly Alert 02/2025

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο εφαρμογής του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), ενημερώνει ότι στις 06/12/2024 δημοσιεύθηκε ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2024 με αριθμό Ν.141(Ι)/2024, οι κυριότερες τροποποιήσεις του οποίου αναλύονται πιο κάτω:

Οι χρηματικές επιβαρύνσεις θα επιβάλλονται μόνο στην εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα, η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του Νόμου 188(Ι)/2007 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών.Δεν θα επιβάλλονται δηλαδή χρηματικές επιβαρύνσεις και σε κάθε διευθυντή και γραμματέα. Διευθυντής ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους ,ευθύνεται αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως με την εταιρεία για την αποπληρωμή της χρηματικής επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στην εταιρεία. Οι χρηματικές επιβαρύνσεις εχουν αναθεωρηθεί. Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ(€100) την πρώτη ημέρα της παράβασης και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000)ανά εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα. Προσθήκη πρόνοιας, η οποία δίνει την εξουσία στηνΈφορο Εταιρειώννα εκδώσει Οδηγία (ΚΔΠ) για θεσμοθέτηση της διαδικασίας διοικητικής επανεξέτασης και/ή υποβολής και εξέτασης ένστασης εναντίον απόφασης επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης. Προσθήκη πρόνοιας,η οποία δίνει την εξουσία στηνΈφορο Εταιρειών να διαγράφει από το μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για ενημέρωση των στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, κατ' αναλογία της διαδικασίας διαγραφής εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου ή του εδαφίου (5) του άρθρου 57 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Προσθήκη πρόνοιας,η οποία δίνει την εξουσία στηνΈφορο Εταιρειών να αιτείται στο Δικαστήριο την έκδοση προστακτικού διατάγματος που να διατάσσει τη συμμόρφωση οποιουδήποτε προσώπου με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 61Α του Νόμου 188(Ι)/2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών.

Παράταση και Ανάκληση Χρηματικών Επιβαρύνσεων

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές χρηματικές επιβαρύνσεις, το μέγεθος των εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι στην πλειοψηφία τουςΜικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης που επιτεύχθηκε, αλλά και τα αντισταθμιστικά μέτρα που συμπεριλήφθηκαν με την προαναφερθείσα τροποποίηση του Νόμου, η εκτελεστική εξουσία, σε συνεννόηση με την Βουλή των Αντιπροσώπων, αποφάσισε όπως δοθεί πρόσθετηπαράταση του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2025.

Για εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης, η Έφορος Εταιρειών εξέδωσε στις 16/12/2024 την τροποποιητική Οδηγία ΚΔΠ423/2024. Ταυτόχρονα, η υπό αναφορά Κ.Δ.Π. προνοεί, επίσης,παράτασητου προβλεπόμενου χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων για το έτος 2024 μέχρι και την 31ηΜαρτίου 2025.

Τονίζεται ότι από την 1ηΦεβρουαρίου 2025, η μη συμμόρφωση με την υποβολή των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχωνθα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/2007, ως αυτός τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 16/12/2024 και της ΚΔΠ112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε συνέχεια των πιο πάνω ρυθμίσεων, το ΤΕΕΔΙ προχωρεί σε ανάκληση των χρηματικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί από 01/04/2024 και επιστροφή των σχετικών χρηματικών ποσών που έχουν καταβληθεί.

Η επιστροφή των χρηματικών ποσών θα διενεργείται ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από πλευράς του επηρεαζόμενου προσώπου.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση στο ταμείο του Τμήματος του εντύπου ΚΕ1, συνοδευόμενο από το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS και φωτοαντίγραφοτου δικαιολογητικού πληρωμής, καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και η ενημέρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:https://ubo.meci.gov.cy

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή/και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουubos@meci.gov.cy

Πηγή: Tμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Important Changes to the Framework of the Register of Beneficial Owners

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) announces that on 06/12/2024, the Prevention and Suppression of Money Laundering (Amendment) (No. 2) Law of 2024, numbered N.141(I)/2024, was published. The main amendments are as follows:

1.Monetary Penalties: Monetary penalties will now only be imposed on the company or other legal entity that refuses, omits, or neglects to fulfill its obligations to submit information about beneficial owners. These obligations arise under the provisions of Law 188(I)/2007 and its corresponding Directives. Penalties will no longer be imposed on individual directors or secretaries.

2.Liability of Directors or CEOs: A director or CEO of a company that refuses, omits, or neglects to fulfill the obligations for submitting beneficial owner information will be jointly and/or separately liable with the company for paying the penalty imposed on the company.

3.Revised Penalties: Penalties have been revised as follows:

A €100 fine for the first day of the violation.

An additional €50 fine for each subsequent day of the violation.

A maximum total penalty of €5,000 per company or other legal entity.

4.Administrative Review and Appeals: A new provision empowers the Registrar of Companies to issue a Directive (Regulation) establishing procedures for administrative review or appeals against penalty decisions.

5.Deletion from the Register: A new provision authorizes the Registrar of Companies to delete a company or other legal entity from the Register of Business Entities if it refuses, omits, or neglects to fulfill its obligations to update beneficial owner information. This procedure is analogous to the deletion process under Article 327 of the Companies Law or subsection (5) of Article 57 of the Partnerships and Trade Names Law.

6.Court Orders for Compliance: A new provision authorizes the Registrar of Companies to request a court order compelling any person to comply with the obligations arising from Article 61A of Law 188(I)/2007 and its corresponding Directives.

Extension and Reversal of Monetary Penalties

Considering the practical implementation of the legislation, the high penalties, the size of companies in the Republic of Cyprus (mostly SMEs), the high compliance rate achieved, and the mitigating measures included in the recent amendment to the Law, the executive authority, in coordination with the House of Representatives, has decided to extend the deadline for submitting beneficial owner information for all companies and other legal entities until 31 January 2025.

To implement this decision, the Registrar of Companies issued Directive KDP 423/2024 on 16/12/2024. This Directive also extends the deadline for completing the verification process for the year 2024 until 31 March 2025.

From 1 February 2025, non-compliance with the submission of beneficial owner information will result in administrative and other penalties in accordance with the provisions of the Prevention and Suppression of Money Laundering Law 188(I)/2007, as amended and enacted by the House of Representatives, effective 16/12/2024, and Directive KDP 112/21, as amended and in force.

Reversal of Penalties and Refund of Paid Amounts

Following the above measures, DRCIP will reverse penalties imposed since 1 April 2024 and refund the amounts already paid. Refunds will be processed as follows:

a. For online payments made through JCC, the amount will be refunded directly to the card used for the payment without any action required by the affected party.

b. For payments made at the DRCIP Cashier, the amount will be refunded to the applicant's bank account upon submission of Form KE1, accompanied by the payment authorization form from FIMAS, a copy of the payment receipt, and the IBAN to be credited, as described in the Authorization Form.

The Register of Beneficial Owners is electronic, and updates are made exclusively through the link: https://ubo.meci.gov.cy.

For any questions or information, interested parties can contact the email address: ubos@meci.gov.cy

Source: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης και Φόρου και Εισφορών (ΤΦ 7) μέσω του Συστήματος TAX FOR ALL (TFA)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025, η υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρου & Εισφορών (ΤΦ 7) και της πληρωμής Φόρου και Εισφορών θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος TFA.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της Δήλωσης ΤΦ7 μέσω του συστήματος TFA , ισχύουν τα ακόλουθα:

Η υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 μέχρι και το έτος 2023 συμπεριλαμβανομένου, θα γίνεται μέσω του συστήματος TAXISnet .

. Οι μηνιαίες πληρωμές παρακράτησης Φόρου και Εισφορών για τα έτη 2023, 2024 και 2025 θα πραγματοποιούνται μέσω του Tax Portal .

Μετά την έναρξη υποβολής της Δήλωσης ΤΦ7 μέσω του συστήματος TFA, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Τόσο η υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 όσο και η πληρωμή της παρακράτησης φόρου και εισφορών θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος TFA.

μέσω του συστήματος Για το έτος 2025 και μετέπειτα, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μηνιαίες Δηλώσεις ΤΦ7.

Θα πρέπει να υποβληθούν ΟΛΕΣ οι μηνιαίες Δηλώσεις ΤΦ7 για το 2025 (από τον Ιανουάριο), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν πληρωμές φόρου και εισφορών μέσω του Tax Portal.

Για την υποβολή της μηνιαίας Δήλωσης ΤΦ7, είναι υποχρεωτική η χρήση του Αριθμού της Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ), για κάθε εργοδοτούμενο.

Για την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 μέσω του συστήματος TFA, θα εκδοθούν σχετικοί Ενημερωτικοί Οδηγοί και θα πραγματοποιηθούν Διαδικτυακά Σεμινάρια.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της Δήλωσης ΤΦ7 και πληρωμής Φόρου και Εισφορών μέσω του συστήματος TFA, θα γνωστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Submission of the Employer's Declaration of Withholding Tax and Contributions (TF7) via the TAX FOR ALL (TFA) System

The Tax Department informs that, within the first half of 2025, the submission of the Employer's Declaration of Withholding Tax and Contributions (TF7) and the payment of Tax and Contributions will be conducted through the TFA system.

Until the process for submitting the TF7 Declaration via the TFA system is completed , the following will apply:

The submission of the TF7 Declaration up to and including the year 2023 will be carried out via the TAXISnet system.

Monthly payments for withholding Tax and Contributions for the years 2023, 2024, and 2025 will be made through the Tax Portal.

After the submission of the TF7 Declaration via the TFA system begins, the following provisions will apply:

Both the submission of the TF7 Declaration and the payment of withholding tax and contributions will be conducted exclusively through the TFA system.

through the From 2025 onwards, monthly TF7 Declarations will be mandatory.

ALL monthly TF7 Declarations for 2025 (starting from January) must be submitted, including those for which tax and contribution payments were made via the Tax Portal.

The use of the Tax Identification Number (TIN) for each employee will be mandatory for the submission of the monthly TF7 Declaration.

To facilitate the submission of the TF7 Declaration via the TFA system, relevant Information Guides will be issued, and Online Seminars will be conducted.

The start date for submitting the TF7 Declaration and paying Tax and Contributions via the TFA system will be announced in a related notice.

Source: Tax Department

