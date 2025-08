Why M&A Is The Next Frontier

Nearly 40% of family businesses pursuing mergers and acquisitions (M&A) score high on transgenerational entrepreneurship, according to KPMG's 2025 Global Family Business Report. This correlation is no coincidence — it reflects a defining trait of enduring family enterprises: the capacity to think beyond the immediate horizon.

These are businesses that don't just adapt to change — they anticipate it. They seek transformation not as a reaction to disruption, but as a proactive strategy to secure long-term sustainability and growth. For such companies, M&A is not merely an expansion tool — it's a vehicle for diversification, globalisation, and future-proofing business models for the next generation.

The report offers a clear message:

M&A delivers the most value when aligned with the family's vision and values.

Mature governance structures and confident leadership are essential to navigate complexity.

Success comes from strategic, not opportunistic, transactions — from deals that advance long-term ambitions rather than short-term gains.

In Cyprus, where family businesses remain the backbone of the economy, these insights resonate strongly. Succession challenges, market pressures, and increasing operational complexity are prompting family enterprises to view M&A less as an abstract concept and more as a necessary path to sustained relevance.

The Cypriot government's National Action Plan for SME Mergers and Acquisitions (2024–2027) underscores this shift. It signals an official recognition that scale, consolidation, and strategic partnerships are now essential pillars for the country's economic competitiveness.

Several forces are accelerating this urgency:

The Cypriot market is attracting a growing number of international players, drawn by the island's strategic location, Eurozone access, and favourable tax environment. These entrants bring significant capital, established brands, and advanced digital capabilities, raising the stakes for local businesses.

Globalisation and technological disruption continue to reshape traditional industries, creating threats but, at the same time, opportunities for those family firms which are prepared to evolve.

In this environment, growth is no longer a luxury — it is a necessity. Scaling up, professionalising operations, and embracing transformation have become survival strategies. For family businesses, this means moving beyond a preservation mindset toward building the organisational strength and agility needed to compete on a larger stage.

As Cypriot family businesses consider their next chapter, the question is less about whether to pursue M&A — and more about when and how to do it strategically. Those who prepare, professionalise, and act decisively will be best positioned not only to survive but to lead in the decades to come.

Γιατί οι Συγχωνεύσεις & Εξαγορές είναι το Επόμενο Βήμα για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Κύπρο

Σύμφωνα με την Έκθεση για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις 2025 της KPMG, σχεδόν το 40% των οικογενειακών επιχειρήσεων που επιδιώκουν συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) έχουν υψηλή βαθμολογία στην επιχειρηματικότητα διαμέσου των γενεών. Αυτό δεν είναι τυχαίο — αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των οικογενειακών επιχειρήσεων που αντέχουν στον χρόνο: τη δυνατότητα να σκέφτονται πέρα από το άμεσο μέλλον.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν περιορίζονται στο να προσαρμόζονται στην αλλαγή, αλλά την προβλέπουν και τη διαχειρίζονται στρατηγικά, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους στο μέλλον. Για αυτές, το M&A δεν είναι απλώς εργαλείο επέκτασης, αλλά ένα μέσο για διαφοροποίηση, διεθνοποίηση και ενίσχυση του επιχειρηματικού τους μοντέλου με ορίζοντα το μέλλον.

Η Έκθεση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Το M&A αποδίδει όταν ευθυγραμμίζεται με το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης.

Η ώριμη εταιρική διακυβέρνηση και η σταθερή ηγεσία που εμπνέει εμπιστοσύνη είναι καθοριστικές για την επιτυχία.

Οι επιτυχημένες κινήσεις δεν είναι ευκαιριακές — είναι στρατηγικές αποφάσεις που στηρίζουν μακροπρόθεσμους στόχους.

Στην Κύπρο, όπου οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αυτές οι διαπιστώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι προκλήσεις της διαδοχής, οι πιέσεις της αγοράς και η αυξανόμενη επιχειρησιακή και λειτουργική πολυπλοκότητα ωθούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις να δουν το M&A όχι ως θεωρητική επιλογή, αλλά ως αναγκαία στρατηγική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές ΜΜΕ (2024–2027), που εισήγαγε η κυπριακή κυβέρνηση, επιβεβαιώνει αυτή τη μετάβαση, αναγνωρίζοντας ότι η μεγέθυνση των εργασιών, η συγκέντρωση σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες και οι στρατηγικές συνεργασίες αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες για τη μακροχρόνια οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Η πίεση αυτή εντείνεται από διάφορους παράγοντες:

Η κυπριακή αγορά προσελκύει συνεχώς περισσότερους διεθνείς παίκτες, που επωφελούνται από τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, την πρόσβαση στη ζώνη του ευρώ και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Αυτοί οι ανταγωνιστές φέρνουν μαζί τους σημαντικά κεφάλαια, ισχυρά brands και προηγμένη ψηφιακή υποδομή, ανεβάζοντας τον πήχη για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις ανατρέπουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργώντας κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για εκείνες τις οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να εξελιχθούν.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη δεν είναι πια πολυτέλεια — είναι αναγκαιότητα. Η διεύρυνση του μεγέθους, η εφαρμογή σύγχρονων επαγγελματικών προτύπων στη λειτουργία της επιχείρησης και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες είναι στρατηγικές επιβίωσης. Για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτό συνεπάγεται μια μετατόπιση της νοοτροπίας και του τρόπου σκέψης ετών: από την απλή διατήρηση του γνώριμου, στη δημιουργία της οργανωτικής ανθεκτικότητας και ευελιξίας που απαιτείται για να ανταγωνιστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Καθώς οι κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις σχεδιάζουν το επόμενο τους βήμα, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα επιδιώξουν M&A — αλλά πότε και πώς θα το πράξουν με στρατηγική προσέγγιση. Όσοι προετοιμαστούν κατάλληλα και κινηθούν με αποφασιστικότητα θα είναι εκείνοι που όχι μόνο θα αντέξουν, αλλά και θα ηγηθούν στην επόμενη εποχή.

