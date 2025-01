Economics Weekly Alert 43/2024

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο εφαρμογής του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), ενημερώνει ότι στις 06/12/2024 δημοσιεύθηκε ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2024 με αριθμό Ν.141(Ι)/2024, οι κυριότερες τροποποιήσεις του οποίου αναλύονται πιο κάτω:

1. Οι χρηματικές επιβαρύνσεις θα επιβάλλονται μόνο στην εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα, η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν βάσει των διατάξεων του Νόμου 188(Ι)/2007 και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Οδηγιών. Δεν θα επιβάλλονται δηλαδή χρηματικές επιβαρύνσεις και σε κάθε διευθυντή και γραμματέα.

2. Διευθυντής ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους ,ευθύνεται αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως με την εταιρεία για την αποπληρωμή της χρηματικής επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στην εταιρεία.

3. Οι χρηματικές επιβαρύνσεις εχουν αναθεωρηθεί. Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) την πρώτη ημέρα της παράβασης και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα.

4. Προσθήκη πρόνοιας, η οποία δίνει την εξουσία στην Έφορο Εταιρειών να εκδώσει Οδηγία (ΚΔΠ) για θεσμοθέτηση της διαδικασίας διοικητικής επανεξέτασης και/ή υποβολής και εξέτασης ένστασης εναντίον απόφασης επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης.

5. Προσθήκη πρόνοιας,η οποία δίνει την εξουσία στην Έφορο Εταιρειών να διαγράφει από το μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για ενημέρωση των στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, κατ' αναλογία της διαδικασίας διαγραφής εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου ή του εδαφίου (5) του άρθρου 57 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

6. Προσθήκη πρόνοιας,η οποία δίνει την εξουσία στην Έφορο Εταιρειών να αιτείται στο Δικαστήριο την έκδοση προστακτικού διατάγματος που να διατάσσει τη συμμόρφωση οποιουδήποτε προσώπου με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 61Α του Νόμου 188(Ι)/2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών.

Παράταση και Ανάκληση Χρηματικών Επιβαρύνσεων

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές χρηματικές επιβαρύνσεις, το μέγεθος των εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι στην πλειοψηφία τους Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης που επιτεύχθηκε, αλλά και τα αντισταθμιστικά μέτρα που συμπεριλήφθηκαν με την προαναφερθείσα τροποποίηση του Νόμου, η εκτελεστική εξουσία, σε συνεννόηση με την Βουλή των Αντιπροσώπων, αποφάσισε όπως δοθεί πρόσθετη παράταση του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2025.

Για εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης, η Έφορος Εταιρειών εξέδωσε στις 16/12/2024 την τροποποιητική Οδηγία ΚΔΠ423/2024. Ταυτόχρονα, η υπό αναφορά Κ.Δ.Π. προνοεί, επίσης, παράταση του προβλεπόμενου χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων για το έτος 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2025.

Τονίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025, η μη συμμόρφωση με την υποβολή των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/2007, ως αυτός τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 16/12/2024 και της ΚΔΠ112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε συνέχεια των πιο πάνω ρυθμίσεων, το ΤΕΕΔΙ προχωρεί σε ανάκληση των χρηματικών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί από 01/04/2024 και επιστροφή των σχετικών χρηματικών ποσών που έχουν καταβληθεί.

Η επιστροφή των χρηματικών ποσών θα διενεργείται ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από πλευράς του επηρεαζόμενου προσώπου.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση στο ταμείο του Τμήματος του εντύπου ΚΕ1, συνοδευόμενο από το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS και φωτοαντίγραφο του δικαιολογητικού πληρωμής, καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ηλεκτρονικό και η ενημέρωση του γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://ubo.meci.gov.cy

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή/και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ubos@meci.gov.cy

Important Changes to the Framework of the Register of Beneficial Owners

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) announces that on 06/12/2024, the Prevention and Suppression of Money Laundering (Amendment) (No. 2) Law of 2024, numbered N.141(I)/2024, was published. The main amendments are as follows:

1. Monetary Penalties: Monetary penalties will now only be imposed on the company or other legal entity that refuses, omits, or neglects to fulfill its obligations to submit information about beneficial owners. These obligations arise under the provisions of Law 188(I)/2007 and its corresponding Directives. Penalties will no longer be imposed on individual directors or secretaries.

2. Liability of Directors or CEOs: A director or CEO of a company that refuses, omits, or neglects to fulfill the obligations for submitting beneficial owner information will be jointly and/or separately liable with the company for paying the penalty imposed on the company.

3. Revised Penalties: Penalties have been revised as follows:

A €100 fine for the first day of the violation.

An additional €50 fine for each subsequent day of the violation.

A maximum total penalty of €5,000 per company or other legal entity.

4. Administrative Review and Appeals: A new provision empowers the Registrar of Companies to issue a Directive (Regulation) establishing procedures for administrative review or appeals against penalty decisions.

5. Deletion from the Register: A new provision authorizes the Registrar of Companies to delete a company or other legal entity from the Register of Business Entities if it refuses, omits, or neglects to fulfill its obligations to update beneficial owner information. This procedure is analogous to the deletion process under Article 327 of the Companies Law or subsection (5) of Article 57 of the Partnerships and Trade Names Law.

6. Court Orders for Compliance: A new provision authorizes the Registrar of Companies to request a court order compelling any person to comply with the obligations arising from Article 61A of Law 188(I)/2007 and its corresponding Directives.

Extension and Reversal of Monetary Penalties

Considering the practical implementation of the legislation, the high penalties, the size of companies in the Republic of Cyprus (mostly SMEs), the high compliance rate achieved, and the mitigating measures included in the recent amendment to the Law, the executive authority, in coordination with the House of Representatives, has decided to extend the deadline for submitting beneficial owner information for all companies and other legal entities until 31 January 2025.

To implement this decision, the Registrar of Companies issued Directive KDP 423/2024 on 16/12/2024. This Directive also extends the deadline for completing the verification process for the year 2024 until 31 March 2025.

From 1 February 2025, non-compliance with the submission of beneficial owner information will result in administrative and other penalties in accordance with the provisions of the Prevention and Suppression of Money Laundering Law 188(I)/2007, as amended and enacted by the House of Representatives, effective 16/12/2024, and Directive KDP 112/21, as amended and in force.

Reversal of Penalties and Refund of Paid Amounts

Following the above measures, DRCIP will reverse penalties imposed since 1 April 2024 and refund the amounts already paid. Refunds will be processed as follows:

a. For online payments made through JCC, the amount will be refunded directly to the card used for the payment without any action required by the affected party.

b. For payments made at the DRCIP Cashier, the amount will be refunded to the applicant's bank account upon submission of Form KE1, accompanied by the payment authorization form from FIMAS, a copy of the payment receipt, and the IBAN to be credited, as described in the Authorization Form.

The Register of Beneficial Owners is electronic, and updates are made exclusively through the link: https://ubo.meci.gov.cy.

For any questions or information, interested parties can contact the email address: ubos@meci.gov.cy.

Source: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Κενές θέσεις εργασίας: 3ο τρίμηνο 2024

Κενές θέσεις εργασίας: 3ο τρίμηνο 2024

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το 3ο τρίμηνο του 2024 ανήλθε στις 16.010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3.736 θέσεις (30,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 12.274. Σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 2.232 θέσεων (16,2%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 3ο τρίμηνο του 2024 ήταν 3,5%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 3,0% και 2,9% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2024 παρατηρούνται στους Τομείς της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (8,3%), Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (6,4%) και Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (6,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Job vacancies: 3rd quarter 2024

The number of job vacancies in the 3rd quarter of 2024 reached 16.010, recording an increase of 3.736 vacancies (30,4%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 12.274. Compared to the 2nd quarter of 2024 the number of job vacancies increased by 2.232 (16,2%).

The job vacancy rate in the 3rd quarter of 2024 was 3,5%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 3rd quarter of 2023 was 3,0% and 2,9% respectively. The largest job vacancy rates in the 3rd quarter of 2024 were observed in the Sectors of Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply (8,3%), Accommodation and Food Service Activities (6,4%) and Arts, Entertainment and Recreation (6,2%).

Source: Cystat

Δείκτης εργατικού κόστους: 3ο τρίμηνο 2024

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 3ο τρίμηνο του 2024, σημείωσε αύξηση 4,0%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 4,6% και 1,5% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,2% και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 0,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Labour cost Index: 3rd quarter 2024

Based on provisional data, in the 3rd quarter of 2024, the hourly labour costs (total cost) increased by 4,0%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 4,6% and 1,5% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,0% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 1,2% and the non-wage cost, seasonally adjusted, increased by 0,3%.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Νοέμβριος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο 2024 ανήλθαν σε 179.941 σε σύγκριση με 159.605 τον Νοέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 12,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.907.137 σε σύγκριση με 3.722.022 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,0%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Νοέμβριο 2024, αφού αποτέλεσαν το 25,9% (46.598) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία 11,3% (20.331), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 10,5% (18.840), οι αφίξεις από τη Γερμανία 9,1% (16.424) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 8,9% (16.015).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Νοέμβριο 2024 ήταν για ποσοστό 64,5% των τουριστών οι διακοπές, για 17,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 18,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Νοέμβριο 2023, ποσοστό 67,2% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 19,7% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 12,8% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Νοέμβριο 2024 ανήλθαν στις 120.248 σε σύγκριση με 117.487 τον Νοέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 2,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Νοέμβριο 2024 ήταν η Ελλάδα με 32,6% (39.194), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,7% (14.128) και η Ιταλία με 6,3% (7.549).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Νοέμβριο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 61,7%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 36,0%, οι σπουδές ποσοστό 0,7% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: November 2024

Tourist arrivals

12,7% and Returns of Residents of Cyprus 2,4% Tourist Arrivals The arrivals of tourists reached 179.941 in November 2024 compared to 159.605 in November 2023, recording an increase of 12,7%.

For the period of January – November 2024, arrivals of tourists totaled 3.907.137 compared to 3.722.022 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 5,0%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for November 2024, with a share of 25,9% (46.598) of total arrivals, followed by Poland with 11,3% (20.331), Israel with 10,5% (18.840), Germany with 9,1% (16.424) and Greece with 8,9% (16.015).

For a percentage of 64,5% of tourists, the purpose of their trip in November 2024 was holidays, for 17,2% visit to friends and relatives and for 18,1% business. Respectively, in November 2023, 67,2% of tourists visited Cyprus for holidays, 19,7% visited friends or relatives and 12,8% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 120.248 residents of Cyprus returned from a trip abroad in November 2024 compared to 117.487 in the corresponding month last year, recording an increase of 2,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in November 2024 were Greece with a share of 32,6% (39.194), the United Kingdom with 11,7% (14.128) and Italy with 6,3% (7.549).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in November 2024 was mainly holidays, with a percentage of 61,7%, whilst business reasons held a percentage of 36,0%, studies 0,7% and other reasons 1,7%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Νοέμβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Νοέμβριο 2024 ανήλθε στις 117,26 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,07% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,44%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,29%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,22%), στα ορυκτά (0,58%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,47%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-1,31%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 0,88% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: November 2024

The Price Index of Construction Materials for November 2024 reached 117,26 units (base year 2021=100), recording a marginal increase of 0,07% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,44%. By main commodity category, increases were recorded in electromechanical products (3,29%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,22%), minerals (0,58%) and mineral products (0,47%), whereas decreases were observed in metallic products (-1,31%).

For the period January-November 2024, the index recorded a decrease of 0,88% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Νοέμβριος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2024 αυξήθηκε κατά 2,2% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2023, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,8%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,6%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (4,2%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,9%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-2,2%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,5%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2023 παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Υπηρεσίες (4,4%) και Ενέργεια (-4,4%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (-2,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): November 2024

The HICP rose by 2,2% between November 2023 and November 2024, and decrease by 1,0% in the month between October 2024 and November 2024. For the period January – November 2024, the HICP rose by 2,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to November 2023, the categories Recreation and Culture (7,8%), Restaurants and Hotels (4,6%), and Food and Non-Alcoholic Beverages (4,2%) showed the largest positive changes.

In comparison to October 2024, the largest changes were recorded in the categories Food and NonAlcoholic Beverages (-2,9%) and Restaurants and Hotels (-2,2%).

For the period January – November 2024 compared to the same period last year, the largest change was observed in the category Restaurants and Hotels (5,5%).

The largest changes in economic categories compared to November 2023 were observed in the categories of Services (4,4%) and Energy (-4,4%), while compared to the previous month, the largest change was observed in the category of Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (-2,3%).

Source: Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 3ο τρίμηνο 2024

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 3 ο τρίμηνο του 2024 ήταν 73.137. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 68.153 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 4.984. Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.690, 9.975 και 5.488 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 830 άτομα (1,1%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 695 άτομα (1,1%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 962 άτομα (21,3%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 827 άτομα (-14,2%). Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών και η αντίστοιχη μείωση στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση οφείλεται στην ίδρυση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) από 1η Ιουλίου 2024, κάτω από την δικαιοδοσία των οποίων έχουν μεταφερθεί οι δραστηριότητες των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Συμβουλίων Αποχετεύσεων.

Συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 2.577 άτομα (-3,4%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 901 άτομα (19,6%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση η απασχόληση μειώθηκε κατά 719 άτομα (-12,6%), λόγω της έναρξης λειτουργίας των ΕΟΑ. Στην Κεντρική Κυβέρνηση παρατηρήθηκε μείωση απασχόλησης κατά 2.759 άτομα (-4,2%) η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Κυβέρνηση).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Employment in the Broad Public Sector: 3rd quarter 2024

Total employment in the Broad Public Sector in the 3rd quarter of 2024 reached 73.137 persons. The employment in General Government was 68.153 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 4.984 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 52.690, 9.975 and 5.488 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 830 persons (1,1%) compared to the same quarter of 2023. The employment in Central Government increased by 695 persons (1,1%) and in Local Authorities by 962 persons (21,3%), whereas in Publicly Owned Enterprises and Companies it decreased by 827 persons (-14,2%). The increase in Local Authorities employment and the respective decrease in Publicly Owned Enterprises and Companies employment is attributed to the establishment of the District Local Government Organisations (DLGO) as from the 1st of July 2024 and the transfer of Sewerage Boards and Water Boards under their jurisdiction.

Compared to the 2nd quarter of 2024, the employment in the Broad Public Sector decreased by 2.577 person (-3,4%). Employment increased in Local Authorities by 901 persons (19,6%), whereas it decreased in Publicly Owned Enterprises and Companies by 719 persons (-12,6%), due to the establishment of the DLGOs. The Central Government employment decreased by 2.759 persons (-4,2%) which is mainly attributed to the decrease of employees with contracts of definite duration in the Educational Service (Government).

Source: Cystat

