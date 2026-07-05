Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Compliance In Vietnam – Eine Regulatorische Perspektive Vom Risikomanagement Zum Wettbewerbsvorteil

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Compliance ist zu einem Vorstandsthema geworden Noch vor einem Jahrzehnt wurde Compliance in Vietnam oft als interne Rechtsfunktion oder als „Check-the-Box“-Übung betrachtet. Diese Wahrnehmung hat sich grundlegend verändert. Heute ist Compliance zu einem strategischen Geschäftsthema geworden. Investoren, Kreditgeber, multinationale Unternehmen und Aufsichtsbehörden erwarten zunehmend, dass Unternehmen nicht nur die Einhaltung der Gesetze nachweisen, sondern auch eine echte Integritätskultur in ihrer gesamten Organisation verankert haben. Die rasante wirtschaftliche Entwicklung Vietnams, die zunehmende Integration in globale Lieferketten und das wachsende Netz von Freihandelsabkommen haben die regulatorischen Erwartungen erheblich gesteigert. Gleichzeitig sind die vietnamesischen Behörden deutlich aktiver geworden bei der Untersuchung von Korruption, Steuerverstößen, Wettbewerbsfragen, Arbeitskonflikten, Datenschutzverletzungen und Mängeln in der Unternehmensführung. Für Unternehmen in Vietnam geht es bei Compliance daher nicht mehr nur darum, Strafen zu vermeiden. Es geht darum, den Unternehmenswert zu schützen, den Ruf zu bewahren und nachhaltiges langfristiges Wachstum zu schaffen.

Die Transformation Vietnams hat die Compliance-Landschaft verändert Vietnam hat sich zu einem der attraktivsten Investitionsstandorte Asiens entwickelt. Politische Stabilität, wettbewerbsfähige Arbeitskosten, ein zunehmend anspruchsvoller Fertigungssektor und eine Regierung, die sich der Anziehung hochwertiger ausländischer Investitionen verschrieben hat, haben außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeiten geschaffen. Mit diesen Chancen geht jedoch auch größere Verantwortung einher. Der rechtliche Rahmen Vietnams hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Neue Gesetze haben umfassendere Verpflichtungen für inländische und ausländische Unternehmen eingeführt, während die Durchsetzungsbehörden deutlich erfahrener und proaktiver geworden sind. Die Botschaft der Regulierungsbehörden ist zunehmend klar: Gute Unternehmensführung und wirksame Compliance werden jetzt erwartet – sie sind nicht mehr optional.

Compliance ist weit mehr als Rechtskonformität Viele Organisationen setzen Compliance noch immer fälschlicherweise mit Rechtsberatung gleich. In Wirklichkeit kombiniert ein wirksames Compliance-Programm mehrere Disziplinen:

Rechtskonformität Corporate Governance Interne Kontrollen Ethik Finanzielle Transparenz Operatives Risikomanagement Mitarbeiterbewusstsein Management-Verantwortlichkeit

Erfolgreiche Unternehmen verstehen, dass Compliance nicht einfach an die Rechtsabteilung delegiert werden kann. Es muss Teil der DNA des Unternehmens werden. Die stärksten Compliance-Kulturen werden von oben nach unten aufgebaut. Vorstand und Geschäftsführung geben den Ton vor, das mittlere Management verstärkt die Erwartungen durch tägliche Entscheidungen, und die Mitarbeiter setzen diese Prinzipien in der Praxis um.

Die wichtigsten Compliance-Risiken in Vietnam Obwohl jedes Unternehmen unterschiedlich ist, erfordern mehrere regulatorische Bereiche stets besondere Aufmerksamkeit.

Anti-Korruption Vietnam hat seinen Antikorruptionsrahmen erheblich gestärkt. Die Behörden untersuchen zunehmend Bestechung, Interessenkonflikte, Machtmissbrauch, Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung und unlautere Geschäftspraktiken. Internationale Unternehmen müssen zudem bedenken, dass Compliance-Verpflichtungen oft über Vietnam hinausgehen. Gesetze wie der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), der UK Bribery Act und ähnliche Antikorruptionsgesetze können gleichzeitig Anwendung finden. Unternehmen benötigen daher Compliance-Programme, die sowohl vietnamesische als auch internationale Standards erfüllen.

Wettbewerbsrecht Das Wettbewerbsrecht Vietnams hat sich erheblich modernisiert. Unternehmen sollten sorgfältig prüfen: Vertriebsvereinbarungen Exklusivitätsbestimmungen Wiederverkaufspreisgestaltung Marktaufteilung Missbrauch marktbeherrschender Stellung Fusionskontrollpflichten



Wettbewerbs-Compliance ist nicht mehr nur für sehr große Unternehmen relevant. Auch mittelständische Unternehmen können erheblichen Risiken ausgesetzt sein, wenn Geschäftspraktiken unbeabsichtigt gegen Wettbewerbsregeln verstoßen.

Beschäftigungs-Compliance Mitarbeiter verstehen zunehmend ihre gesetzlichen Rechte. Arbeitskonflikte entstehen häufig aus:

Arbeitsverträgen Überstundenregelungen Disziplinarverfahren Kündigungsprozessen Sozialversicherung Betriebsrichtlinien Interne Untersuchungen

Die meisten Konflikte können durch klare Dokumentation, transparente Kommunikation und rechtlich konforme HR-Verfahren vermieden werden. Ein Arbeitskonflikt beginnt selten vor Gericht. Er beginnt meist mit schlechter Kommunikation.

Datenschutz Der Schutz personenbezogener Daten ist zu einem der sich am schnellsten entwickelnden Regulierungsbereiche in Vietnam geworden. Unternehmen verarbeiten routinemäßig Kundeninformationen, Mitarbeiterakten, Lieferantendaten und digitale Kommunikation. Unternehmen sollten umfassende interne Verfahren einführen für:

Datenerhebung Datenspeicherung Datenverarbeitung Internationale Datenübertragungen Cybersicherheit Meldung von Datenschutzverletzungen Zugriffskontrollen für Mitarbeiter

Datenschutz ist nicht länger nur ein IT-Thema. Es ist ein unternehmensweites Governance-Thema.

Geldwäschebekämpfung Finanzinstitute arbeiten seit langem unter strengen Verpflichtungen zur Geldwäschebekämpfung. Zunehmend sind jedoch auch viele andere Branchen mit erweiterten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und Berichtspflichten konfrontiert. Risikobasierte interne Verfahren werden zum internationalen Standard.

Steuer-Compliance Steuerkonformität geht weit über die jährliche Steuererklärung hinaus. Die Behörden konzentrieren sich zunehmend auf:

Verrechnungspreise Betriebsstättenfragen Mehrwertsteuer-Compliance Quellensteuer Zollbewertung Transaktionen mit verbundenen Unternehmen Dokumentationsanforderungen

Eine vorausschauende Planung vor Transaktionen ist deutlich kostengünstiger als die nachträgliche Lösung von Steuerstreitigkeiten.

Devisen-Compliance Vietnam unterhält umfassende Devisenvorschriften. Unternehmen sollten sorgfältig strukturieren:

Auslandsdarlehen Kapitalbeiträge Gewinnrückführungen Dividendenzahlungen Offshore-Finanzierungen Zahlungsdokumentation

Viele Geschäftstransaktionen können sich verzögern, wenn Zahlungsstrukturen nicht im Einklang mit den vietnamesischen Devisenvorschriften gestaltet sind.

Ein wirksames Compliance-Programm aufbauen Wirksame Compliance-Programme entstehen nicht durch umfangreiche Handbücher, die ungelesen bleiben. Sie entstehen durch praktische Umsetzung.

Erfolgreiche Programme beinhalten typischerweise:

Starke Führung Compliance beginnt mit Führung. Mitarbeiter erkennen schnell, ob das Management Compliance wirklich unterstützt oder nur darüber spricht. Das Verhalten der Führung bestimmt die Unternehmenskultur weitaus stärker als schriftliche Richtlinien.

Risikobewertung Jedes Unternehmen steht vor unterschiedlichen Risiken. Ein Produktionsunternehmen hat andere Herausforderungen als ein Technologie-, Pharma- oder Finanzunternehmen. Compliance-Programme sollten daher risikobasiert und nicht generisch sein.

Klare interne Richtlinien Richtlinien sollten praxisnah sein. Mitarbeiter müssen verstehen: was erwartet wird warum es wichtig ist wie sie reagieren sollen wo sie Unterstützung finden



Wenn Richtlinien von normalen Mitarbeitern nicht verstanden werden können, sind sie kaum wirksam.

Schulungen Regelmäßige Schulungen verwandeln Compliance von Theorie in tägliche Praxis. Sie sollten interaktiv, praxisnah und auf reale Geschäftsszenarien zugeschnitten sein. Mitarbeiter erinnern sich an realistische Beispiele deutlich besser als an lange juristische Vorträge.

Internes Berichtswesen Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen, wenn sie Bedenken äußern. Ein wirksamer Hinweisgebermechanismus schützt sowohl Mitarbeiter als auch die Organisation. Ziel ist nicht die Förderung von Beschwerden, sondern die frühzeitige Identifizierung von Problemen – bevor Behörden oder Medien es tun.

Kontinuierliche Überwachung Compliance ist nicht statisch. Gesetze entwickeln sich weiter. Unternehmen entwickeln sich weiter. Risiken entwickeln sich weiter. Compliance-Programme erfordern daher eine kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung.

Compliance schafft Geschäftswert Viele Unternehmen betrachten Compliance zunächst als Kostenfaktor. In Wirklichkeit bringt starke Compliance messbare Vorteile:

Stärkung des Investorenvertrauens Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten Erleichterung von Fusionen und Übernahmen Steigerung des Unternehmenswerts Verringerung regulatorischer Untersuchungen Minimierung von Rechtsstreitigkeiten Verbesserung der betrieblichen Effizienz Schutz des Unternehmensrufs

Investoren führen zunehmend umfassende Compliance-Due-Diligence-Prüfungen durch, bevor sie Kapital bereitstellen. Eine schwache Compliance-Kultur kann die Bewertung erheblich senken – oder eine Transaktion ganz verhindern.

Compliance und ESG sind eng verbunden Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) beeinflussen weltweit Investitionsentscheidungen. Governance bildet die Grundlage von ESG. Ohne wirksame Governance und Compliance verlieren Umwelt- und Sozialverpflichtungen an Glaubwürdigkeit. Internationale Investoren bewerten zunehmend:

Governance-Qualität

Transparenz

Interne Kontrollen

Ethisches Geschäftsverhalten

Management-Verantwortlichkeit

Compliance ist damit ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung langfristiger Investitionen.

Die menschliche Dimension der Compliance Compliance hängt letztlich von Menschen ab. Die meisten Verstöße entstehen nicht aus Absicht, sondern durch kommerziellen Druck, Missverständnisse oder die Annahme, „so läuft das Geschäft“. Eine gesunde Compliance-Kultur ermutigt Mitarbeiter, Fragen zu stellen, bevor sie schwierige Entscheidungen treffen. Die stärksten Organisationen sind nicht die, die nie Probleme haben, sondern die, die Probleme früh erkennen, transparent reagieren und sich kontinuierlich verbessern.

Ausblick Vietnam wird seinen regulatorischen Rahmen weiter stärken, während seine Wirtschaft komplexer und international integrierter wird. Unternehmen, die Compliance nur defensiv betrachten, bleiben hinter den Entwicklungen zurück. Wer Compliance in die Unternehmenskultur integriert, reduziert nicht nur rechtliche Risiken, sondern stärkt auch das Vertrauen von Investoren, verbessert die operative Widerstandsfähigkeit und erhöht die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Compliance sollte daher nicht mehr nur als rechtliche Pflicht gesehen werden. Es ist eine strategische Investition in die Zukunft des Unternehmens. In Vietnam sind es zunehmend die Unternehmen, die mit Integrität handeln, die nachhaltigen Erfolg erzielen.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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