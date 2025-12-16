Präsentation: "Interne Compliance - Untersuchung" Anlass für Spitaljurist:innen vom 19. November 2025, Inselspital

Risiko-Management

Das «Whistleblowing» ist ein bedeutender Bestandteil des übergeordneten Risiko-Managements.

Instrumente zur Aufdeckung von Fehlverhalten

Hinweise sind das effektivste Instrument, um Fehlverhalten erkennen / aufdecken zu können.

Hinweisgeber

Die Mehrheit der Hinweise stammt von den eigenen Mitarbeitenden im Unternehmen.

Ausmass Fehlverhalten

37.5% der befragten Unternehmen in der Schweiz waren im Jahr 2024 von Fehlverhalten betroffen.

Absetzen einer «Whistleblowing»-Meldung

2/3 der Schweizer Unternehmen verzeichneten im Jahr 2024 den Eingang mindestens einer Meldung.

Absetzen einer «Whistleblowing»-Meldung

Rund 60% der Meldungen / Beschwerden wurden von den befragten Unternehmen als relevant eingestuft (in CH nur 53,7%, in GB 76,6%).

Interne Meldungen betreffen am häufigsten Personalthemen. Externe Beschwerden konzentrieren sich auf Finanzen, Integrität und Menschenrechte. Der Anteil der missbräuchlichen Beschwerden beträgt rund 10%.

