Präsentation: "Interne Compliance - Untersuchung" Anlass für Spitaljurist:innen vom 19. November 2025, Inselspital

- within Employment and HR and Environment topic(s)
- in Switzerland
- with readers working within the Banking & Credit industries
Risiko-Management
Das «Whistleblowing» ist ein bedeutender Bestandteil des übergeordneten Risiko-Managements.
Instrumente zur Aufdeckung von Fehlverhalten
Hinweise sind das effektivste Instrument, um Fehlverhalten erkennen / aufdecken zu können.
Hinweisgeber
Die Mehrheit der Hinweise stammt von den eigenen Mitarbeitenden im Unternehmen.
Ausmass Fehlverhalten
37.5% der befragten Unternehmen in der Schweiz waren im Jahr 2024 von Fehlverhalten betroffen.
Absetzen einer «Whistleblowing»-Meldung
2/3 der Schweizer Unternehmen verzeichneten im Jahr 2024 den Eingang mindestens einer Meldung.
Absetzen einer «Whistleblowing»-Meldung
Rund 60% der Meldungen / Beschwerden wurden von den befragten Unternehmen als relevant eingestuft (in CH nur 53,7%, in GB 76,6%).
Interne Meldungen betreffen am häufigsten Personalthemen. Externe Beschwerden konzentrieren sich auf Finanzen, Integrität und Menschenrechte. Der Anteil der missbräuchlichen Beschwerden beträgt rund 10%.
To view the full article clickhere
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.