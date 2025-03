De EU Omnibusverordening: wat te verwachten?

Het was vorig jaar even spannend toen de CSDDD dreigde te worden weggestemd. Zij werd in de zomer van 2024 dan eindelijk aangenomen en trad kort daarna in werking. De spanning lijkt echter wedergekeerd, nu de Europese Commissie recentelijk heeft aangekondigd de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de Taxonomieverordening mogelijk te willen bundelen in een zogenaamde 'Omnibusverordening'. In dit blog schetst Rohied Mahboeb kort de achtergrond van de Omnibusverordening en wat men kan verwachten hiervan.

CSDDD, CSRD en Taxonomieverordening

Eerst even terug naar de basis: wat houden de CSDDD, CSRD en Taxonomieverordening ook alweer in?

Op basis van de CSDDD moeten ondernemingen in scope onder meer negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in hun waardeketen voorkomen, beperken en/of beëindigen (voor meer info, zie ons vorige blog).

De CSRD verplicht ondernemingen in scope tot rapportage over ESG- en duurzaamheidsthema's op basis van het principe van dubbele materialiteit. Dit betekent dat de rapportage vanuit twee invalshoeken geschiedt, namelijk de impact op de onderneming (financiële materialiteit) en de impact van de onderneming (impact materialiteit) (voor meer info, zie ons vorige blog).

De Taxonomieverordening creëert een raamwerk waarmee wordt bepaald wanneer sprake is van economische activiteiten die als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt.

Achtergrond van de Omnibusverordening

In september 2024 publiceerde de oud-premier van Italië Mario Draghi een rapport (het Draghi-rapport) waarin hij onder meer betoogde dat de concurrentiepositie van de Europese Unie kan worden versterkt door EU-wetgeving te vereenvoudigen.

Daaropvolgend kondigde Ursula von der Leyen – president van de Europese Commissie – in november 2024 het Omnibusinitiatief aan, in de kern inhoudende een bundeling en simplificatie van de CSDDD, CSRD en Taxonomieverordening.

Vervolgens publiceerde in januari 2025 de Europese Commissie het document 'Competitive Compass' waarin – in opvolging van het Draghi-rapport – wordt beschreven hoe de EU haar concurrentievermogen de komende jaren moet behouden om te blijven kunnen opboksen tegen andere grootmachten zoals de VS en China. De conclusie in het stuk is duidelijk: om het concurrentievermogen van de EU te behouden is een simplificatie en bundeling van de CSDDD, CSRD en de Taxonomieverordening noodzakelijk. Een belangrijke overweging daarbij is dan ook dat de Europese Commissie ondernemingen niet onnodig met regeldruk wil belasten.

Wat kunnen we verwachten?

De nieuwe Omnibusverordening heeft als doel om wetgeving te simplificeren en te bundelen, zoveel is duidelijk. Maar hoe komt de Omnibusverordening er precies uit te zien? De precieze inhoud van de verordening is momenteel nog niet bekend. Het officiële voorstel wordt op 26 februari 2025 verwacht. In principe zal daarvoor de gewone wetgevingsprocedure worden gevolgd. Dit betekent dat de Europese Raad en het Europees Parlement nog wijzigingen in het voorstel mogen aanbrengen en de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement uiteindelijk in de 'Triloog' overeenstemming zullen moeten bereiken. Tot die tijd blijven de huidige regelingen in principe van kracht, maar enkele lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, pleiten nu al voor vertraging van inwerkingtreding en verzwakking van de te bundelen regelingen. Dit leidt bij insiders dan ook tot ernstige zorgen over de mogelijke komst van de Omnibusverordening.

Zij achten de kans dat de CSDDD, CSRD en/of Taxonomieverordening verzwakt en/of uitgesteld zullen worden aannemelijk. Zodra het officiële voorstel van de Omnibusverordening zal er een nieuwe blog volgen.

